Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Окупанти блефують і намагаються тиснути на ОБСЄ при тому, що самі вкрай потребують цього майданчика.

Про це пише у Фейсбуці представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він звернув увагу на те, що роботу спостерігачів ОБСЄ окупанти блокують у Донецькій області при тому, що затриманий найманець є представником організації "ЛНР". А сам привід для акцій - штучний, адже в ОБСЄ немає можливості "натиснути" на Україну.

"Блокування роботи ОБСЄ - це блеф, оскільки ОРДЛО більш, ніж будь-хто зацікавлений у роботі там ОБСЄ. Головна мета для Москви і так званих "ДНР" - "ЛНР" - це політична суб'єктивізація "республік". ... А ОБСЄ - це єдиний майданчик, який є для них "вікном у світ", - пише Гармаш.

Він нагадує, що влітку в спостережній місії ОБСЄ на Донбасі відбулася ротація, і нова команда займає об'єктивнішу позицію, ніж попередня.

Читайте також: Найманця Косяка відправили під арешт. ФОТО

"Російська сторона відверто хамить вже не тільки українській делегації, а й ОБСЄ. Останнє засідання було безпрецедентним на моїй пам'яті, за рівнем хамства і тиску на ОБСЄ з боку російських представників з ОРДЛО. Але тиснуть завжди на тих, хто дозволяє на себе тиснути", - вважає він.

Гармаш підкреслює, що важливо спочатку судити Косяка, а тільки потім, можливо, віддати його на обмін. "Уже сьогодні, після більш ніж річного блокування процесу обмінів, спостерігається певна активність з боку "МГБ ДНР" у цьому питанні. Про це мені повідомляють родичі полонених. Потрібно не дати цій активності померти, незаконно звільнивши бойовика і нікого не отримавши взамін", - підсумував він.

ОБСЄ (3524) Донбас (22364) Гармаш Сергій (136) Косяк Андрій (15)
Топ коментарі
+4
Да не блеф это, это КГБ-шная технология. Когда "народный мэр" Славянска Пономарёв в 2014 подержал в заложниках группу наблюдателей, они радостно с ним обнимались, когда их наконец отпустили. Стокгольмский синдром никто не отменял...
показати весь коментар
18.10.2021 22:58 Відповісти
+4
Пора Васадзе внести в списки миротворца
показати весь коментар
18.10.2021 23:27 Відповісти
+2
Гармаш вже допер істину, що "давят всегда на тех, кто позволяет на себя давить"...
А ми і тебе, Сергію, персонально, в FB 2,5роки тому попереджали, що ***** саме таких і хоче бачити в керівництві Україною...
показати весь коментар
18.10.2021 23:00 Відповісти
Місце кацапів на пляшці.
Крапка.
показати весь коментар
18.10.2021 22:54 Відповісти
змінити команду ОБСЄ на блек вотер .
показати весь коментар
18.10.2021 22:57 Відповісти
"Блокировка работы ОБСЕ - это блеф" Источник:

Тобто ОБРЄ ніхто і ніде не блокував? От такі гниди і звели на нівець всі досягнення "бариг" на міжнародній арені. Скоро від них почуємо, що це ми самі Донбас та Крим віддали "старшому брату" бо самі недолугі і руки у нас з дупи....

Най такі "ЬІкспєрдЬІ" валять до московії. Я краще буду вірити в те, що укри викопали Чорне море, насипали з цього Кавказ та Кримськи гори... Бо якщо так, то ми, їх нащадки, можемо закопати московію, відновивши там болота (що були там на час Хрещення Руси), і давши волю народам, які ця кодла зробила рабами і знищує останні років 300
показати весь коментар
18.10.2021 23:17 Відповісти
А Васадзе продолжает работать на прибыль агрессора

ЗАЗ планує налагодити випуск «спрощених» моделей Lada Granta

https://autoporady.com/zaz-planuie-nalahodyty-vypusk-sproshchenykh-modeley-lada-granta/
показати весь коментар
18.10.2021 23:26 Відповісти
Пора Васадзе внести в списки миротворца
показати весь коментар
18.10.2021 23:27 Відповісти
Зараз ВАЗ належить Рено, якщо я не помиляюсь. Васадзе вів перемовини із Рено про остаточну збірку їх авто. Вот, тіпа домовився...
показати весь коментар
19.10.2021 00:04 Відповісти
ВАЗ належить кацапам . Кацапы выпускают там Рено . Прибыль остаётся в кацапии . Васадзе получает В ОБХОД УКРАИНСКОГО НАЛОГООБЛОЖННИЯ машины без колёс и прикручивает колёса 😀😀😀
Затем он к этим корытам добавляет свою прибыль 3-4 тыс долларов , в результате Рено в Украине дороже чем в раше.

и все эти корыта дороже нормальной европейской 5 летней авто.
показати весь коментар
19.10.2021 00:23 Відповісти
Ну, и кому нужно будет это гавно? Ланосы дрыста лет делали, а потом плакали что мы наделали а нихтонипакупаит... Теперь очередное гивно......
Можно будет по спискам из мрэо сразу провести перепись дибилов.. И тут же запретить им ходить на выборы
показати весь коментар
19.10.2021 00:10 Відповісти
Дело в том , что эти корпуса , которые штампуют в раше , уже штамповали даже в Узбекистане на Равоне
То есть в Украину через кацапов , как в нищую страну третьего мира , завозят МОРАЛЬНЫЙ ОТСТОЙ . А европейским авто ВАСАДЗЕ ОРГАНИЗОВАЛ государственный террор в виде грабительской растаможки . Васадзе ЛИЧНО СПИСЫВАЛ ЗАКОН С КАЦАПСКОГО .

Васадзе защищает РУЦКИЙ МИР в Украине в виде вазовскогонепотреба.
показати весь коментар
19.10.2021 00:28 Відповісти
Так а кому надо это гуано, если за эти деньги можно купить фольксваген гольф, хоть и бу но гораздо качественный и комфортный
показати весь коментар
19.10.2021 00:46 Відповісти
 
 