Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Окупанти блефують і намагаються тиснути на ОБСЄ при тому, що самі вкрай потребують цього майданчика.

Про це пише у Фейсбуці представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він звернув увагу на те, що роботу спостерігачів ОБСЄ окупанти блокують у Донецькій області при тому, що затриманий найманець є представником організації "ЛНР". А сам привід для акцій - штучний, адже в ОБСЄ немає можливості "натиснути" на Україну.

"Блокування роботи ОБСЄ - це блеф, оскільки ОРДЛО більш, ніж будь-хто зацікавлений у роботі там ОБСЄ. Головна мета для Москви і так званих "ДНР" - "ЛНР" - це політична суб'єктивізація "республік". ... А ОБСЄ - це єдиний майданчик, який є для них "вікном у світ", - пише Гармаш.

Він нагадує, що влітку в спостережній місії ОБСЄ на Донбасі відбулася ротація, і нова команда займає об'єктивнішу позицію, ніж попередня.

"Російська сторона відверто хамить вже не тільки українській делегації, а й ОБСЄ. Останнє засідання було безпрецедентним на моїй пам'яті, за рівнем хамства і тиску на ОБСЄ з боку російських представників з ОРДЛО. Але тиснуть завжди на тих, хто дозволяє на себе тиснути", - вважає він.

Гармаш підкреслює, що важливо спочатку судити Косяка, а тільки потім, можливо, віддати його на обмін. "Уже сьогодні, після більш ніж річного блокування процесу обмінів, спостерігається певна активність з боку "МГБ ДНР" у цьому питанні. Про це мені повідомляють родичі полонених. Потрібно не дати цій активності померти, незаконно звільнивши бойовика і нікого не отримавши взамін", - підсумував він.