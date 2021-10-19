УКР
При Мінстратегпромі створять робочу групу для оперативного вирішення проблем у сфері оборонних закупівель, - міністр Уруський

При Мінстратегпромі створять робочу групу для оперативного вирішення проблем у сфері оборонних закупівель, - міністр Уруський

На першому засіданні Координаційної платформи з розвитку озброєння і військової техніки (ОВТ) Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України предметно обговорили проблемні моменти в процесі переоснащення військ сучасними і модернізованими зразками ОВТ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості у Кабінеті Міністрів Олег Уруський.

"Сьогодні за моєї ініціативи відбулося перше засідання Координаційної платформи з розвитку озброєння і військової техніки (ОВТ) Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Започаткований новий підхід взаємодії парламентарів, урядовців, виробників та споживачів озброєння і військової техніки, а також науковців та експертного середовища, який має сприяти реалізації єдиної державної промислової політики у сфері оборонного замовлення, оборонно-промислової та авіакосмічної діяльності", - говориться в повідомленні.

За словами Уруського, на засіданні предметно обговорили існуючи проблемні моменти щодо стану процесу переоснащення військ сучасними та модернізованими зразками ОВТ та окреслені можливі шляхи їх вирішення.

"Багато озвучених в ході платформи проблем мають вже хронічний характер – недофінансування конкретних напрямів переозброєння, забюрократизованість існуючих процесів закупівлі ОВТ, недостатня динаміка переозброєння військ, нерівність вітчизняних та іноземних постачальників в ході оборонних закупівель і багато іншого. Втім всі ці проблеми можуть бути вирішенні за умови ефективної комунікації всіх зацікавлених сторін", - вважає віцепрем'єр-міністр.

Він повідомив, що у найкоротші терміни при Координаційній платформі з розвитку ОВТ Мінстратегпрому буде створена постійно діюча робоча група з представників зацікавлених сторін для оперативного обговорення та розв'язання нагальних питань, а також формування пропозицій щодо подальшої діяльності.

поліція перевірятиме «ковідні» сертифікати українців від 21 жовтня
18.10.2021 23:48 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
18.10.2021 23:52 Відповісти
Цей додаток буде мати назву "Велика мілітарізація" чи меліорація,та яка різниця яким чином пиляти державне бабло !!!)))
19.10.2021 00:01 Відповісти
На третьем году царствования у Зеленского выяснили,что не только игорным бизнесом, разворовыванием земли и бюджетных денег надо заниматься....Ещё и закупки для армии надо делать, хоть изредка....Хоть символические....
18.10.2021 23:56 Відповісти
по ходу сольют все в оффшор,остальное щас немодно
19.10.2021 00:11 Відповісти
Тебя опять не видно😂🌷×××
19.10.2021 00:29 Відповісти
Вот тужишься ты каждый день на сайте,а спам у многих не открывается.Ты шо сам себе пишешь?😂🌷
19.10.2021 00:33 Відповісти
Видать, троюродные родственники зеленых квартальных ******* еще не все трудоустроены.
19.10.2021 00:21 Відповісти
А не простіше було б просто вирішити проблеми з оборонними закупівлями? Чи Зелені неЛохи вирішили дотримуватись правила: "Хочеш щось похоронити - створи для цього робочу групу"...
19.10.2021 02:01 Відповісти
На хлебные места надо дружбанов трудоустраивать
19.10.2021 02:51 Відповісти
 
 