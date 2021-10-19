При Мінстратегпромі створять робочу групу для оперативного вирішення проблем у сфері оборонних закупівель, - міністр Уруський

На першому засіданні Координаційної платформи з розвитку озброєння і військової техніки (ОВТ) Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України предметно обговорили проблемні моменти в процесі переоснащення військ сучасними і модернізованими зразками ОВТ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості у Кабінеті Міністрів Олег Уруський.

"Сьогодні за моєї ініціативи відбулося перше засідання Координаційної платформи з розвитку озброєння і військової техніки (ОВТ) Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Започаткований новий підхід взаємодії парламентарів, урядовців, виробників та споживачів озброєння і військової техніки, а також науковців та експертного середовища, який має сприяти реалізації єдиної державної промислової політики у сфері оборонного замовлення, оборонно-промислової та авіакосмічної діяльності", - говориться в повідомленні.

За словами Уруського, на засіданні предметно обговорили існуючи проблемні моменти щодо стану процесу переоснащення військ сучасними та модернізованими зразками ОВТ та окреслені можливі шляхи їх вирішення.

"Багато озвучених в ході платформи проблем мають вже хронічний характер – недофінансування конкретних напрямів переозброєння, забюрократизованість існуючих процесів закупівлі ОВТ, недостатня динаміка переозброєння військ, нерівність вітчизняних та іноземних постачальників в ході оборонних закупівель і багато іншого. Втім всі ці проблеми можуть бути вирішенні за умови ефективної комунікації всіх зацікавлених сторін", - вважає віцепрем'єр-міністр.

Він повідомив, що у найкоротші терміни при Координаційній платформі з розвитку ОВТ Мінстратегпрому буде створена постійно діюча робоча група з представників зацікавлених сторін для оперативного обговорення та розв'язання нагальних питань, а також формування пропозицій щодо подальшої діяльності.

