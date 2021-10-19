УКР
Новини
10 465 53

Ухвалити закон про ліквідацію ОАСК заважали "впливові люди", впевнений, що зараз ми прискоримо цей процес, - Зеленський. ВIДЕО

Розгляд законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, як і низки інших документів, "відкладали впливові люди".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Є проблема з Конституційним судом. Вона підвішена. Є проблема з судовою реформою тому, що Верховний Суд звертається до Конституційного Суду, щоб перевірили всю реформу на конституційність. Є проблема з Окружним адміністративним судом Києва. Вже пів року, якщо я не помиляюся, ваш невідкладний законопроєкт про його ліквідацію в парламенті відкладається", - запитав Зеленського журналіст Вадим Карп'як.

"Його відкладали – і закон про НАБУ, і друге читання реформи Служби безпеки і цей законопроєкт (про ліквідацію ОАСК. – Ред.), і багато інших впливових законів, на які, на жаль, впливали впливові люди, скажімо так. І про викиди, і екологічні закони. Багато різних важливих речей. Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес", – заявив Зеленський.

Читайте: Адвокат судді Аблова намагається через Печерський суд зобов'язати генпрокурора закрити справу щодо ОАСК. ДОКУМЕНТ

Він також згадав про "перезавантаження Конституційного Суду", передумовою якого є оновлення складу суддів КСУ.

"Ми чекали від Верховної Ради представників, цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться обов’язково і буде проголосований обов’язково закон про Конституційний Суд. Зараз процес іде", – додав президент.

Він висловив переконання, що "більшість суддів" Верховного Суду також проти гальмування судової реформи.

"Що стосується Верховного Суду – там є деякі питання, але ми впевнено йдемо вперед і щодо розблокування КСУ, він буде працювати, і, найголовніше, буде працювати на державу. І впевнений, попри звернення Верховного Суду до КСУ, я впевнений, що зараз КСУ не заблокує судову реформу. Буває все, правда", – підсумував він.

Читайте: Скандальний Окружний адмінсуд Києва скаржиться на відсутність грошей на зарплати

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом "агентів іноземного впливу".

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент "піддався на маніпуляції окремих" активістів "і за сумісництвом агентів іноземного впливу".

Через більш ніж місяць після подачі президентом законопроєкту про ліквідацію ОАСК тодішній спікер Разумков заявив, що проєкт закону ще не підготовлений до розгляду в Раді.

Пізніше повідомлялося, що законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва за два місяці не був винесений на засідання комітету.

Глава комітету з питань правової політики, "слуга народу" Андрій Костін заявив, що комітет не може дійти згоди щодо президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.

Також глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що заступник голови ОП Олег Татаров і глава ОП Андрій Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду.

Автор: 

законопроєкт (3696) Зеленський Володимир (25267) Окружний адмінсуд Києва (539)
и многие другие влиятельные законы, на которые, к сожалению, влияли влиятельные люди

сцицерон!
показати весь коментар
19.10.2021 00:21 Відповісти
ИДИОТ !!!
показати весь коментар
19.10.2021 06:28 Відповісти
тупорилий дятел просто, не більше, але й не менше
показати весь коментар
19.10.2021 16:55 Відповісти
"Влиятельные люди" влиятельнее найвеличнішого?
Так и запишем.
показати весь коментар
19.10.2021 01:16 Відповісти
ога.... олигархат называется.....
показати весь коментар
20.10.2021 07:27 Відповісти
Бубочка подписался под выражением, что он всего лишь ЗЕлена шмаркля, а не найвелычнишый говноралиссимус.
показати весь коментар
20.10.2021 08:45 Відповісти
куди вже впливовіших за беню... не знайдеться
показати весь коментар
19.10.2021 01:28 Відповісти
Гений мысли. "Влиятельные люди" - это он так себя называет когда приказал их пока не трогать? Где-то так -- "Мы Вован Второй решили и постановили ..."
показати весь коментар
19.10.2021 01:49 Відповісти
🤔 Вліятєльниє люді? Хто б це міг бути? Портнов? Татаров? Єрмак? Хто це так вліяє на Зєлєнского? 😲 Коломойський! Та ні! То марсіани! Точно!
показати весь коментар
19.10.2021 02:07 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 17:58 Відповісти
Неужели этот влиятельный человек....Порошенко?!
показати весь коментар
19.10.2021 02:38 Відповісти
А как же ,он конечно .Армии зарплату не платил ,газ не закачал ,уголь не завез, всех судей назначает ,до сиз пор. На офшоры средств понаперечислял.
показати весь коментар
20.10.2021 08:00 Відповісти
🤣👍
показати весь коментар
20.10.2021 09:28 Відповісти
Вранье - искусство умных. Нашему криворожскому дегенерату это не по умишку. У него в Раде 250+ бл#дей и отребья всех мастей. И он не может принять закон.
показати весь коментар
19.10.2021 06:17 Відповісти
PS: "bunch of scum" - это про зеленского и его свору.
показати весь коментар
19.10.2021 06:29 Відповісти
К этому ЗЕбанутому окурку подходит выражение про хренового танцора и его яйца.
показати весь коментар
20.10.2021 08:47 Відповісти
Про яких таких "вліятельних людєй" бреше цей клоун? Такої необмеженої влади не мав жодний президент до нього.
показати весь коментар
19.10.2021 06:51 Відповісти
Как-то ТУПО. Есть президент, есть монобольшинство. Вы там между "дорогами" определитесь (номинально) с КЕМ Вы? С олигархами? Тогда откройте свои пасти и скажите (США и ЕС также) - мы работаем всем шоу на каломойшу (главный бос), ахметку и других олигархов.
"влиятельные люди" - ппц. А нахер тогда вы упали все вместе?
показати весь коментар
19.10.2021 08:27 Відповісти
Хуцпа
показати весь коментар
19.10.2021 09:32 Відповісти
Вава, то є "люди", впливовіші за тебе, узурпатора? Це хто? Беня з ******?
Чи дерьмак з портновим?
показати весь коментар
19.10.2021 10:43 Відповісти
Влиятельные люди-как всегда Порошенко и его команда?Баран!
показати весь коментар
19.10.2021 15:41 Відповісти
2 СОТКИ ЗЕМЛИ - 100 000$ ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН УЧАСТКА ЗЕ https://youtu.be/WscRZFFOXhA смотреть на youtube
показати весь коментар
19.10.2021 16:30 Відповісти
є одна суцільна проблема шмаркля і прислуга урода, але нажаль у нас мудрий нарід, любит одна лайно міняти на інше і чекати поки для них зролять гамерику, а самі, у більшості для цього робити нічого не хочуть, тількиподачки чекають.
показати весь коментар
19.10.2021 17:59 Відповісти
Придержали для себя!!!!
показати весь коментар
19.10.2021 18:34 Відповісти
Ні, треба щоб Єрмак заборонив Зеленському давати інтерв"ю.
На фоні журналіста Карп"юка Зеленський недорікуватий нікчема.
Згадуючи його у різних ролях Кварталу, а грав він там переважно дурників, можна казати, що грав він сам себе.
показати весь коментар
19.10.2021 19:07 Відповісти
Я не раз обращался на Цензоре к Дерьмаку, чтобы он прятал от говноралиссимуса аргентинскую муку, а то стоит ему нюхнуть ее, так у бубочки начинается словесная диарея. То он блеет о миллиарде деревьев, то кукарекает, что наши дороги много лучше европейских.
показати весь коментар
20.10.2021 08:52 Відповісти
Воно таке дурне, що не розуміє, як "палиться" щоразу, коли варнякає без бомажки. Благо для опозиції.
показати весь коментар
19.10.2021 20:30 Відповісти
Воно й з папірцем дурне.
показати весь коментар
19.10.2021 22:48 Відповісти
Володька aka нєлох, парєшала і вліялО
показати весь коментар
19.10.2021 22:46 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 22:50 Відповісти
Бригада Зе "віджала" активи у бригади Пе....

Бригада Пе і дякувальники ще й досі не второпали, як саме все відбулося. Дивні.
показати весь коментар
19.10.2021 23:49 Відповісти
а ти щось краще ПЕ бачиш в Раді?
тому склей свій тупий писок
показати весь коментар
20.10.2021 09:33 Відповісти
Хтось вважає, що бригада Пе краща за бригаду Зе... Але, фактично, бригада Зе виявилася адекватною ситуації, що склалася.
Схоже, що прихильники бригади Пе настільки неадекватно сприймають реальність, що без лайки просто нездатні щось написати. Це, безумовно, змещує шанси неадекватів прийти до влади на наступних виборах.

Дякую Вам, пане за Вашу діяльність по відверненню прихмльників від бригади Пе! Дуже дякую!
показати весь коментар
20.10.2021 12:08 Відповісти
Дебіла яке вважає ЗеЛупу адекватним по другому ну ніяк не назвеш крім як - ДЕБІЛ.
А дякувати мені то лишнє тому що мені якось накакати на таких як ти дебілів від народження.
показати весь коментар
20.10.2021 14:58 Відповісти
Виходить, що талановитий Петро програв неадекватній бригаді Зе?

Хм.... То, може, Петро і не такий вже талановитий керманич, якщо не може впоратися з якимись неадекватами?
показати весь коментар
20.10.2021 15:40 Відповісти
Смішно коли мене порохоботом вважають дебіли зебабуїнчики,але і правда на сьогодні в Раді краще фракції як ЄС не має,а тому так вважай макака мене порохоботом.
Так,програв ПП і тому що такі як я не пішли просто на другий тур виборів а дебіли бидло шлункове пішли дружно і вибрали собі подібну макаку криворіжського малороса ватного.
показати весь коментар
20.10.2021 19:03 Відповісти
За такими хамоватими послідовниками не дивно програти навіть клоуну! Продовжуйте. Петро Вам подякує на наступних виборах.
показати весь коментар
20.10.2021 19:14 Відповісти
а як можно до такого як ти бидла зелебабуїнів ставитися?Дякуй що я до твоєї тупої рожі не можу кулаком дотягнутися
показати весь коментар
20.10.2021 19:56 Відповісти
На цю істоту яка вважає сьогоднішнє непорозуміння що знаходиться в кріслі президента адекватним,з якого боку не подивишся, то все анус...зебуінізм - важкий діагноз.
Думати може тільки людина ,а у приматів таких як ти є тільки рефлекси.
показати весь коментар
20.10.2021 15:04 Відповісти
Хто так вважає? Цитату "істоти" можете привести?
показати весь коментар
20.10.2021 15:36 Відповісти
дебілу навіть не дійшло що його істотою назвали.
добре скажу що ти макака без мізків,а тому думаєш жіночим статевим органом.
тепер зрозуміло?
показати весь коментар
20.10.2021 19:05 Відповісти
Те, що хамська поведінка це - ознака дякувальника я, безумовно, знав і до Вашого повідомлення.

Сподівався, що Ви якось обгрунтуєте свою думку. Дасте цитату або посилання. Але, схоже, що дякувалики просто ляпають язиками, коли їм здається, що хтось не дуже палко пишається Петром. Дивні люди, ці дякувальники.
показати весь коментар
20.10.2021 19:12 Відповісти
🤣яке ти убоге🤣
але я не дивуюсь,усі зелебабуїни дебіли від народження.
показати весь коментар
20.10.2021 19:55 Відповісти
"Ухвалити закон про ліквідацію ОАСК заважали "впливові люди", впевнений, що зараз ми прискоримо цей процес, - Зеленський". - Він має на увазі єрмака з татаровим? Так що ж зміниться тепер - вони ж досі на посадах.
показати весь коментар
19.10.2021 23:05 Відповісти
на пианино играть штаны помешали --- пришлось их приспустить . а вот квартиры прикупить в ЛОНДОНЕ НА БЕЙКЕР СТРИТ ничего не мешало за ворованное бобло из привата --- шиферу и вовику даже штаны перед калломойским за 41 лимон баксов не пришлось опускать . шифер даже пока вовка в оон ездил ..покушение.. организовал . чтобы было о чем ********* --- вот она цена ..рехформ.. выдал вова с самой высокой трибуны планеты ---- все эти ..реформы.. были бы смешны . если б не были так жалки и печальны как и весь тот зеленый сброд который вова и разумков притащили до власти в Украине
показати весь коментар
20.10.2021 06:21 Відповісти
Давайте все вместе Зе ПТН !
показати весь коментар
20.10.2021 06:46 Відповісти
брехло.
показати весь коментар
20.10.2021 07:11 Відповісти
а зюзя тут не врёт просто он говорит вместо "система" "влиятельные люди"
показати весь коментар
20.10.2021 07:31 Відповісти
Зачем надо суды? Да и прокуратура тоже! Тратить на них деньги, которые и так кончаются!
показати весь коментар
20.10.2021 15:41 Відповісти
 
 