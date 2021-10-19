ЄС цього тижня виключить Україну зі списку безпечних країн через спалах COVID-19, - журналіст Йозвяк

Через зростання випадків COVID-19 Європейський Союз виключить Україну зі списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд до країн-членів ЄС у період пандемії

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Пізніше цього тижня Україну виключать зі списку рекомендованих Євросоюзом безпечних третіх країн, з яких дозволені подорожі в умовах COVID-19. Її додали до нього в середині липня, але нещодавній сплеск захворюваності може означати, що країна більше не потраплятиме до цього списку" , - написав Йозвяк у Twitter.

