УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11561 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 069 30

ЄС цього тижня виключить Україну зі списку безпечних країн через спалах COVID-19, - журналіст Йозвяк

ЄС цього тижня виключить Україну зі списку безпечних країн через спалах COVID-19, - журналіст Йозвяк

Через зростання випадків COVID-19 Європейський Союз виключить Україну зі списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд до країн-членів ЄС у період пандемії

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Пізніше цього тижня Україну виключать зі списку рекомендованих Євросоюзом безпечних третіх країн, з яких дозволені подорожі в умовах COVID-19. Її додали до нього в середині липня, але нещодавній сплеск захворюваності може означати, що країна більше не потраплятиме до цього списку" , - написав Йозвяк у Twitter.

Також читайте: Євросоюз узгодив санкції проти ще восьми осіб за підрив територіальної цілісності України, - журналіст Йозвяк

Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (14021) Йозвяк Рікард (159) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
ми зробили це разом! привіт ідіотам без масок!
показати весь коментар
19.10.2021 01:08 Відповісти
+6
Пане, не дiд - идиот. Бо маска не защищает вас... Маска не дает при разговоре брызгать зараженной слюной на окружающих (бес маски - это 2.5 метра, с маской - это лишь 20-25 см). Тупень и в Африке - тупень.
показати весь коментар
19.10.2021 01:48 Відповісти
+3
Потому, что украинцы в этом плане, полные имбецылы... Одни носят маски на бороде, вторые в кармане, у третих маски из марли, у иных одноразовая маска черная от грязи, кто то снимает маску, чтоб покашлять... Ну и так далее... Потому, что каждый... Эгоист...
Вместо того, чтоб в эти 4 месяца бежать вакцинироваться, орали во все горло, что мы небудем колоть экспериментальный шмурдяк... Иные до сих пор орут... Результат: украина вторая в европе... После франции... Там таких же хватает... Умных...
... Ну вобщем, если ты не совсем глупый, то можешь легко ответить на свой вопрос, исходя из причинно следственных связей...
показати весь коментар
19.10.2021 02:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ми зробили це разом! привіт ідіотам без масок!
показати весь коментар
19.10.2021 01:08 Відповісти
В мене є сусід - пасічник. І інший - дебіл. Дебіла жалили бджоли і він, щоб захиститись від них, збудував триметровий паркан з сітки рабиці. Але чомусь бджоли продовжували його жалити.
показати весь коментар
19.10.2021 01:32 Відповісти
Пане, не дiд - идиот. Бо маска не защищает вас... Маска не дает при разговоре брызгать зараженной слюной на окружающих (бес маски - это 2.5 метра, с маской - это лишь 20-25 см). Тупень и в Африке - тупень.
показати весь коментар
19.10.2021 01:48 Відповісти
А почему тогда когда все в маски, то заражения все равно происходят? Ведь уже никто не брызжет слюной
показати весь коментар
19.10.2021 02:03 Відповісти
Потому, что украинцы в этом плане, полные имбецылы... Одни носят маски на бороде, вторые в кармане, у третих маски из марли, у иных одноразовая маска черная от грязи, кто то снимает маску, чтоб покашлять... Ну и так далее... Потому, что каждый... Эгоист...
Вместо того, чтоб в эти 4 месяца бежать вакцинироваться, орали во все горло, что мы небудем колоть экспериментальный шмурдяк... Иные до сих пор орут... Результат: украина вторая в европе... После франции... Там таких же хватает... Умных...
... Ну вобщем, если ты не совсем глупый, то можешь легко ответить на свой вопрос, исходя из причинно следственных связей...
показати весь коментар
19.10.2021 02:41 Відповісти
Знаешь, я бы поговорил с тобой о том как где и когда мне писать но боюсь ты еще мал и глуп... Можешь меня по айпи вычислять)) или сразу в интерпол... Господи, ты такой ущербный, что спорить с тобой... Равносильно как... Спорить с карпом плавающим в аквариуме в ашане...
показати весь коментар
19.10.2021 05:04 Відповісти
Ну меня только смущает, что вакцина не полностью протестирована (понятно что этого требует текущая ситуация), и что никто не несет ответственности. Студент один через 4 часа после прививки умер - а нам рассказывают, что это не от вакцины)) с такой же логикой, можно говорить что не нож всунутый в сердце убивает, а кровоизлияние, которое при этом происходит
показати весь коментар
19.10.2021 12:48 Відповісти
Ну, смотри, из миллиона сделавших прививку от осложнений возможно но не точно... Умрет 6 человек.если им не успеют помочь врачи... А из миллиона заболевших точно умрет 25000 а к врачам попадет 150000...такие цифры уже явно несопоставимы...
показати весь коментар
19.10.2021 12:58 Відповісти
Який дід? Хто казав про діда? З твоїми розумовими властивостями тобі когось тупим назвати легко. Метри, сантиметри. Весь світ в масках, а вірус прогресує. Треба по три маски носити.
показати весь коментар
19.10.2021 04:34 Відповісти
Я тебе не о масках писал, а только лишь о заборе у твоего соседа... С масками - я с тобой согласен.

А вот по забору нет... Это не причуды соседа, а требование норм законодательсва при содержании пасик в населенном пункте... Вот сосед это и выполнил воспользовавшись пробелом в нормах...

А пишу с "ошибками" - технически сейчас так выходит...
показати весь коментар
19.10.2021 14:02 Відповісти
ок.
Це вигадана фігня, невже ти не зрозумів, що маска проти віруса так само допомагає як паркан з рабиці проти бджіл як . То так, для того щоб крапки розставити. не парься.
показати весь коментар
19.10.2021 22:48 Відповісти
Не - это ты дебил, раз не поинтересовался у него о причине! ))) А дед выполнил требование законодательства - а именно при наличии пасики в населенном пункте - наличие забора ! )) Вот он его и формально и поставил ))
показати весь коментар
19.10.2021 02:32 Відповісти
Чий дєд? Який дєд? Ти пишеш, як безмозгле. Помилки повиправляй.
показати весь коментар
19.10.2021 04:31 Відповісти
люди,вакцынируйтесь!!!спасите свои жизни,Украинцы!!!мне поуху на русню поганую-пускай дохнут,а Украинцы пусть живут
показати весь коментар
19.10.2021 02:01 Відповісти
Сегодня разговаривал со своим другом... Одна и та же риторика... Они там все недоразвитые или телевизором думают...
"я не буду колоться экспериментальным шмурдяком"
Чтоб понятно было... Эти же слова, говорит моя мать, которая, хоть и живет в Вене, но смотрит украинские новости и общается в соцсетях с такими же недалекими друзьями... Ну в общем... Провал вакцинации, это целиком на плечах министерства информационной политики и министерства здравоохранения...
показати весь коментар
19.10.2021 02:46 Відповісти
Да уж, нашли безопасную страну.
Она и без ковида даст фору всей Европе.
показати весь коментар
19.10.2021 04:30 Відповісти
Если бы чукчи быле еще и читателями, то прочитали бы - Украина (и не только) уже была в этом списке ранее. Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации.

Вот только не нашел иформации по Великобритании (тоже такой себе всплеск)! Или Великобритания - это другое?
показати весь коментар
19.10.2021 06:41 Відповісти
Секта антивакцинаторов рулит.
показати весь коментар
19.10.2021 07:24 Відповісти
Во первых 2 раза и на год.Во вторых в следующем году по прогнозам пандемия спадет.В третих нет никаких предпосылок для побочки в будущем.Ты, 2 раза соврал в одном предложении.
показати весь коментар
19.10.2021 13:21 Відповісти
Список на хліб не намажеш.
показати весь коментар
19.10.2021 08:07 Відповісти
А нас запевняли, що цього ніколи не буде. Все робиться поступово, сьогодні ніби пандемія, а в подальшому ще щось придумають. І це ви всі, крім 25%, зробили разом. Насолоджуйтеся.
показати весь коментар
19.10.2021 08:24 Відповісти
Селедочку заработал молодец
показати весь коментар
19.10.2021 09:49 Відповісти
покатался на лыжах в Кронплац, б**** Видно и в этом сезоне придётся в буховели в очередях толкаться ))
показати весь коментар
19.10.2021 14:29 Відповісти
 
 