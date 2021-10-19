6 069 30
ЄС цього тижня виключить Україну зі списку безпечних країн через спалах COVID-19, - журналіст Йозвяк
Через зростання випадків COVID-19 Європейський Союз виключить Україну зі списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд до країн-членів ЄС у період пандемії
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Пізніше цього тижня Україну виключать зі списку рекомендованих Євросоюзом безпечних третіх країн, з яких дозволені подорожі в умовах COVID-19. Її додали до нього в середині липня, але нещодавній сплеск захворюваності може означати, що країна більше не потраплятиме до цього списку" , - написав Йозвяк у Twitter.
Женя-Женя
19.10.2021 01:08
alexandr shamov
19.10.2021 01:48
Aleksii Rodin
19.10.2021 02:41
Вместо того, чтоб в эти 4 месяца бежать вакцинироваться, орали во все горло, что мы небудем колоть экспериментальный шмурдяк... Иные до сих пор орут... Результат: украина вторая в европе... После франции... Там таких же хватает... Умных...
... Ну вобщем, если ты не совсем глупый, то можешь легко ответить на свой вопрос, исходя из причинно следственных связей...
А вот по забору нет... Это не причуды соседа, а требование норм законодательсва при содержании пасик в населенном пункте... Вот сосед это и выполнил воспользовавшись пробелом в нормах...
А пишу с "ошибками" - технически сейчас так выходит...
Це вигадана фігня, невже ти не зрозумів, що маска проти віруса так само допомагає як паркан з рабиці проти бджіл як . То так, для того щоб крапки розставити. не парься.
"я не буду колоться экспериментальным шмурдяком"
Чтоб понятно было... Эти же слова, говорит моя мать, которая, хоть и живет в Вене, но смотрит украинские новости и общается в соцсетях с такими же недалекими друзьями... Ну в общем... Провал вакцинации, это целиком на плечах министерства информационной политики и министерства здравоохранения...
Она и без ковида даст фору всей Европе.
Вот только не нашел иформации по Великобритании (тоже такой себе всплеск)! Или Великобритания - это другое?