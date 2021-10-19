Улюблені фільми не мають страждати через висловлювання окремих акторів, - Зеленський про санкції проти артистів

До заборони показу художніх фільмів за участю російських артистів треба підходити виважено.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що не можна застосовувати до всіх однакові санкції. Серіал був знятий ще до війни з Росією. Там були улюблені актори. Один з цих акторів сказав неправильні речі щодо окупації Криму, неправильні з точки зору українського громадянина. Його за це не пускали в Україна. Ці санкції правильні", - зазначив Зеленський, згадуючи про серіал "Свати".

Президент підкреслив, що "Свати" були зняті ще до некоректних висловлювань російського актора Федора Добронравова.

"А як бути з фільмом, де є, наприклад Ахеджакова, яка знімалася в радянському фільмі, яка стоїть поруч із тим чи іншим актором, який заборонений, а вона підтримує незалежність України? Вона не винна в тому, що фільм був знятий 30 років тому. А зараз хтось збожеволів. Ви розумієте? На когось тиснуть, а хтось ляпнув, але не встиг виправитися. Багато різних кейсів. Я вважаю, що страждати через це улюблені фільми не мають", - сказав Зеленський.

