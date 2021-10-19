УКР
Улюблені фільми не мають страждати через висловлювання окремих акторів, - Зеленський про санкції проти артистів

До заборони показу художніх фільмів за участю російських артистів треба підходити виважено.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що не можна застосовувати до всіх однакові санкції. Серіал був знятий ще до війни з Росією. Там були улюблені актори. Один з цих акторів сказав неправильні речі щодо окупації Криму, неправильні з точки зору українського громадянина. Його за це не пускали в Україна. Ці санкції правильні", - зазначив Зеленський, згадуючи про серіал "Свати".

Президент підкреслив, що "Свати" були зняті ще до некоректних висловлювань російського актора Федора Добронравова.

"А як бути з фільмом, де є, наприклад Ахеджакова, яка знімалася в радянському фільмі, яка стоїть поруч із тим чи іншим актором, який заборонений, а вона підтримує незалежність України? Вона не винна в тому, що фільм був знятий 30 років тому. А зараз хтось збожеволів. Ви розумієте? На когось тиснуть, а хтось ляпнув, але не встиг виправитися. Багато різних кейсів. Я вважаю, що страждати через це улюблені фільми не мають", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів набрала необхідні для реакції Зеленського 25 тис. підписів

Зеленський Володимир кіно санкції артисти
+68
Гнусявий вивчив нове слово "кейс" і ліпить його де попало! Дурне як срака!
19.10.2021 02:24 Відповісти
+55
Другими словами. "Да, я снимаю откровенных мерзавцев, но не вздумайте мне мешать косить бабло на этих поделках для тупого люмпена".
19.10.2021 02:26 Відповісти
+47
Страдать эти фильмы не должны,пусть страдают любители этих фильмов-совки,ватаны и прочая прорашистская ********.
19.10.2021 02:35 Відповісти
А я этот шлак и до запретов не смотрел, как это.... может смотреть вменяемый человек?😁😁😁
19.10.2021 09:07 Відповісти
Чтобы пересорить страны ЕС Мавзолейные придумали Северный потоп А Фишка вот в чем....,любая страна ЕС может подать Иск против ГрязьПрома...,это прямо записано в Европейской Энергетической Хартии и имеет Силу Закона....,так что проблемы РАБссии только начинаются....,первой Иск подаст Польша.... Напомню...из 28 Судебных тяжб ГрязьПром выиграл только 1....
19.10.2021 09:19 Відповісти
Придурок розвалить державу. І це не смішно.
Воно не дало жодної гривні армії у 2014 році.
Хто ти такий щоб мати свою думку....ЧМО.
19.10.2021 09:21 Відповісти
19.10.2021 09:22 Відповісти
19.10.2021 09:26 Відповісти
В этой теме у него бубновый интерес.
19.10.2021 09:36 Відповісти
если он про "скотов" то он снимал очередной сезон этой быдложвачки сразу после того как добронравов устроил скандал в отеле с дракой и криками про "крым наш"
19.10.2021 10:23 Відповісти
Презику денежка ближе и дороже, чем какая-то там репутация, какой-то там Украины. Хавайте, 73% это ваш осознанный выбор.
19.10.2021 10:29 Відповісти
Да пшел ты найух со своими дебильными расеянскими и сссрскими фильмами и любимыми артистами. Кто захочет посмотреть это старый, как гавно динозавра, хлам пусть скачает его и смотрит пока глаза не повылазят.
19.10.2021 10:32 Відповісти
дбл.. зеля намагається отримувати додаткові вигоди через державну посаду, принижуючи авторитет країни і заохочення пропаганди агресора і окупанта
19.10.2021 10:38 Відповісти
А іщо нада проста пірістать стрілять, зазираючи в очі путєна. Какая разніца!
19.10.2021 11:37 Відповісти
до чого тут фільми 30 річної давнини, хто хоче нехай дивиться в інтернеті. Замість розвитку свого кино, шмаркля буксує в совку. Зараз потрібен новий, ******** контент, тільки не фільми чи серіали з низькопробним гумором, що випльовує хвора голова наркомана
19.10.2021 12:11 Відповісти
А хтось заважає розвивати???
Чи може проблема в тому, що знімають андеграунд розрахований на критиків, задля отримання грандів та премій. А потім дивуються, що глядач не хоче цю ахінею дивитись, тим паче дивитись за гроші...
19.10.2021 13:42 Відповісти
Ага. Зелена шмаркля заборонив показувати ******* цікаві українські фільми, зняті протягом останніх 30 років, якими захоплюються мільйони глядачів і які не сходять з екранів всі ці роки. Фрази з яких стали в народі крилатими. А натомість пхає низькопробне радяньке лайно та своїх нікчемних Сватів, яких ніхто навіть під дулом автомату не хоче дивитись...
19.10.2021 22:14 Відповісти
