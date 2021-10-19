УКР
Російські війська здійснили 7 обстрілів українських позицій за добу, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу, 18 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

У бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також читайте: Командир особисто приймає рішення про відкриття вогню у відповідь у зоні ООС, - Данілов

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 19 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

безпілотник (4756) обстріл (30490) Донбас (22364) операція Об’єднаних сил (6725)
Подлодка Курск тоже бороздила Мировой океан....добороздилась...так и Орланы долетаются....,год еще закончися а 30 самолетов-вертолетов Путлера отлетались...
19.10.2021 07:25 Відповісти
Почему не сбили орлан?
19.10.2021 09:39 Відповісти
Ракета дорогая наверное
19.10.2021 09:44 Відповісти
высота полета до 5 000 м...
19.10.2021 09:56 Відповісти
Для начала - каким образом зафиксирован беспилотник?
В любом случае - могли бы потренироваться...
19.10.2021 13:20 Відповісти
"Тиші" не було і немає, від слова "зовсім".
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
19.10.2021 10:49 Відповісти
 
 