Спецмісія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Оперативному звіті СММ ОБСЄ № 22/2021 на сайті організації.

"О 15:40 18 жовтня команда Місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) і що ці ворота були відкритими. Перед будівлею ППБ спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила ППБ Місії для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03", - йдеться у звіті.

В організації також нагадали, що рішенням Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні. Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Також читайте: Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

Як повідомлялося, незаконні збройні формування із 17 жовтня не випускали двох співробітників СММ ОБСЄ із приміщення передової патрульної бази в тимчасово окупованій Горлівці і вимагали звільнення затриманого 13 жовтня Збройними Силами України члена НЗФ, громадянина Росії Андрія Косяка в районі Золотого. Відповідний наказ віддав так званий "мер" міста.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу розцінює утримання спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в приміщенні передової патрульної бази в тимчасово окупованій Горлівці (Донецька обл.) як захоплення їх у заручники.