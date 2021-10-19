Спецмісія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Оперативному звіті СММ ОБСЄ № 22/2021 на сайті організації.
"О 15:40 18 жовтня команда Місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) і що ці ворота були відкритими. Перед будівлею ППБ спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила ППБ Місії для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03", - йдеться у звіті.
В організації також нагадали, що рішенням Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні. Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.
Як повідомлялося, незаконні збройні формування із 17 жовтня не випускали двох співробітників СММ ОБСЄ із приміщення передової патрульної бази в тимчасово окупованій Горлівці і вимагали звільнення затриманого 13 жовтня Збройними Силами України члена НЗФ, громадянина Росії Андрія Косяка в районі Золотого. Відповідний наказ віддав так званий "мер" міста.
Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу розцінює утримання спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в приміщенні передової патрульної бази в тимчасово окупованій Горлівці (Донецька обл.) як захоплення їх у заручники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль