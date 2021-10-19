"Слуга народу" Дмитрук брудно образив покійного художника Олександра Ройтбурда і виступив проти присвоєння його імені музею. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Артем Дмитрук назвав "педофілом і наркоманом" Олександра Ройтбурда - відомого українського художника, який помер 8 серпня.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook 18 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Художній Музей в Одесі назвати ім'ям педофіла і наркомана!!!

Я підписував звернення на ім'я президента України про те, щоб присвоїти нашому музею статус національного, але не на честь лайно-художника!!! Я зроблю все, щоб ця процедура щодо присвоєння імені музею не здійснилася!" - написав нардеп.

Також Дмитрук опублікував відео, в якому прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння Одеському художньому музею статусу національного. Зеленський в указі постановив, що Одеська обласна державна адміністрація та Одеська обласна рада мають опрацювати питання присвоєння національному музею імені Ройтбурда.

Як повідомлялося, 8 серпня, на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. 11 серпня з ним попрощалися в Одесі.

Його колишня дружина Ірина Дратва повідомила, що художник захворів спочатку на грип, а потім на COVID-19. Перебіг хвороби ускладнило його хронічне захворювання.

В Одесі запропонували назвати ім'ям Ройтбурда вулицю і музей, який він очолював, але ці пропозиції поки не знайшли відгуку у влади.






