Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Харківщині: троє людей загинули, ще троє травмовані, - ДСНС

У результаті зіткнення мікроавтобуса і вантажівки на автодорозі "Харків - Сімферополь" загинули 3 людини, ще 3 травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"19 жовтня близько 6 год на автодорозі "Харків – Сімферополь" поблизу с. Копанки Красноградського району водій мікроавтобусу допустив зіткнення з вантажним автомобілем, внаслідок чого загинуло 3 особи та 3 особи травмовано, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленн

Також повідомляється, для деблокації від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 од. техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП в Києві: металевий відбійник наскрізь прошив ВАЗ. ФОТОрепортаж