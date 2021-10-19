УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11561 відвідувач онлайн
Новини
2 780 0

Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Харківщині: троє людей загинули, ще троє травмовані, - ДСНС

Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Харківщині: троє людей загинули, ще троє травмовані, - ДСНС

У результаті зіткнення мікроавтобуса і вантажівки на автодорозі "Харків - Сімферополь" загинули 3 людини, ще 3 травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"19 жовтня близько 6 год на автодорозі "Харків – Сімферополь" поблизу с. Копанки Красноградського району водій мікроавтобусу допустив зіткнення з вантажним автомобілем, внаслідок чого загинуло 3 особи та 3 особи травмовано, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленн

Також повідомляється, для деблокації від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 од. техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП в Києві: металевий відбійник наскрізь прошив ВАЗ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4531) Харківщина (6054) ДСНС (5255)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 