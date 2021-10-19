538 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1309, медпрацівників - 282). Також за минулу добу зафіксовано 538 летальних випадків - це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордна добова смертність від COVID-19 була зафіксована 6 квітня - 481 летальний випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців! Понад 193 тис. - провакциновано за добу 18 жовтня.

За добу в Україні:

зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1309, медпрацівників – 282);

193 069 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані - 83 402 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 852 особи;

летальних випадків – 538;

одужало – 7 776 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 660 273 особи;

одужало – 2 337 194 особи;

летальних випадків – 61 348;

проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.









