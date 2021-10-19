538 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні
За минулу добу в Україні зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1309, медпрацівників - 282). Також за минулу добу зафіксовано 538 летальних випадків - це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордна добова смертність від COVID-19 була зафіксована 6 квітня - 481 летальний випадок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців! Понад 193 тис. - провакциновано за добу 18 жовтня.
За добу в Україні:
зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1309, медпрацівників – 282);
193 069 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані - 83 402 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 852 особи;
летальних випадків – 538;
одужало – 7 776 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 660 273 особи;
одужало – 2 337 194 особи;
летальних випадків – 61 348;
проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
Сполучені Штати. Вакциновано 56% населення (двома дозами) смертність 1890 чоловік
Бразилія 49% (дд) смертність 183
Україна 14% (дд) смертність 194
Що я маю зрозуміти зі статистичних данних?
Как официальная медицина объясняет, что обострение коронавирусом происходят весной и осенью и почему уровень заболеваемости сильно падает летом?
Уже есть кое-какие намеки на то, что COVID-19 тоже может стать сезонным. Распространение по миру вспышек нового заболевания дает основания предположить, что вирус предпочитает холодные и сухие условия.
Еще не опубликованная аналитическая работа, в которой сравнивается погода в 500 районах мира, где наблюдаются вспышки коронавируса, показывает, что, судя по всему, есть связь между распространением вируса и температурой, скоростью ветра и степенью влажности."
https://www.bbc.com/russian/features-52065065
То есть нужно утепляться и увлажнять помещение.
І ІКОНКУ ПУТІНА ПОВЄСІТЬ?
https://u-news.com.ua/119070-vmesto-koronavyrusa-vrachy-soobshchaut-o-superprostude.html
https://nationalfile.com/study-published-on-nih-website-finds-no-discernable-relationship-between-vaccine-status-and-covid-cases-says-infection-rate-may-be-higher-among-fully-vaccinated/
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.
