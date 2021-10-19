УКР
За минулу добу в Україні зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1309, медпрацівників - 282). Також за минулу добу зафіксовано 538 летальних випадків - це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордна добова смертність від COVID-19 була зафіксована 6 квітня - 481 летальний випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців! Понад 193 тис. - провакциновано за добу 18 жовтня.

За добу в Україні:

Також читайте: У лікарнях Києва зайнято 70% місць для хворих на Covid-19, це підстава для "червоної зони", - "слуга народу" Радуцький

За весь час пандемії в Україні:

538 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 захворіло – 2 660 273 особи;

538 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 одужало – 2 337 194 особи;

538 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 летальних випадків – 61 348;

538 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 635 480 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

карантин (18172) МОЗ (5420) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+24
Тот, кто масочку не носит, того четверо выносят
19.10.2021 08:18 Відповісти
+18
А хто там казав що ми чемпіони боротьби з ковідом? Брехав як завжди?
19.10.2021 08:19 Відповісти
+11
І повезуть його по асфальтованим та освітленим дорогам на цвинтар.
19.10.2021 08:21 Відповісти
У Південній Африці було призупинено вакцинацію і у них повністю вакиновано 17% насленення. Смертність від ковіду 7 чоловік.
Сполучені Штати. Вакциновано 56% населення (двома дозами) смертність 1890 чоловік
Бразилія 49% (дд) смертність 183
Україна 14% (дд) смертність 194

Що я маю зрозуміти зі статистичних данних?
19.10.2021 11:56 Відповісти
США населеня 300 млн.Україна скільки населення?Ось вам відповідь.А тяжко хворіють в основном невакциновані і це факт.
19.10.2021 12:01 Відповісти
Населення Бразилії 200 млн - і що далі?
19.10.2021 12:01 Відповісти
Захворюваність залежить від богатьох факторів,віковий склад населення,клімат ітд.Але те ,що в Україні зробили щеплення менше третини населення це ганьба для уряду.
19.10.2021 12:07 Відповісти
діскус завершено!
19.10.2021 12:09 Відповісти
*любезная*, вам никак не подходит ник Инглиш, судя по тому какую пургу вы несете, самым подходящим для вас был бы ник *рязань* или *талдыкурган*...
19.10.2021 13:02 Відповісти
Я уже где-то писала, что в то время когда антивакцинаторы пытаются давать хоть какие-то данные и цифры в поддержку своей точки зрения, то от противного лагеря в большинстве случаев дождешься только перехода на личности.
19.10.2021 13:17 Відповісти
19.10.2021 20:32 Відповісти
вы все врети! это обычная простуда! (с)
19.10.2021 12:07 Відповісти
Вызываю пояснительную команду:
Как официальная медицина объясняет, что обострение коронавирусом происходят весной и осенью и почему уровень заболеваемости сильно падает летом?
19.10.2021 12:44 Відповісти
Сама нашла:

Уже есть кое-какие намеки на то, что COVID-19 тоже может стать сезонным. Распространение по миру вспышек нового заболевания дает основания предположить, что вирус предпочитает холодные и сухие условия.

Еще не опубликованная аналитическая работа, в которой сравнивается погода в 500 районах мира, где наблюдаются вспышки коронавируса, показывает, что, судя по всему, есть связь между распространением вируса и температурой, скоростью ветра и степенью влажности."

https://www.bbc.com/russian/features-52065065

То есть нужно утепляться и увлажнять помещение.
19.10.2021 12:50 Відповісти
ВИСНОВКИ нА ПІ..ЄЦ..

І ІКОНКУ ПУТІНА ПОВЄСІТЬ?
19.10.2021 20:37 Відповісти
Ну ясен пень что грви сезонное...
20.10.2021 07:11 Відповісти
А врачи здесь бывают? Тут одни политтехнологи с псевдоциферками
19.10.2021 12:55 Відповісти
А врачам сейчас некогда. Они ЛЕЧАТ всю эту толпу заболевших.
19.10.2021 17:16 Відповісти
При Порошенко такого не было!!!
19.10.2021 13:04 Відповісти
Правильно чим більше бабла виділяти на кожного - тим більша статистика. Помирать від ковіду будуть всі Даже утоплєнніки і жертви ДТП
19.10.2021 14:34 Відповісти
Чем больше вакцинации тем выше смертность. Пока что так
19.10.2021 16:21 Відповісти
19.10.2021 20:39 Відповісти
Врачи в Великобритании сообщили о росте случаев простуды с "ковидными" симптомами, при отрицательном ПЦР-тесте. Пациенты все чаще стали жаловаться на слабость, изнурительный насморк и волнообразное течение болезни, сопровождающееся грудным кашлем, а также отсутствие вкуса и обоняния. При этом многие из заболевших были привиты от COVID-19. Продолжительность болезни достигает трех недель, а в некоторых случаях пяти, пишет The Telegraph. В народе эту болезнь прозвали "суперпростудой". Специалисты предположили, что из-за действующих на протяжении полутора лет ограничений, связанных с COVID-19, повысилась восприимчивость к обычной простуде. Некоторые медики называют это дефицитом иммунитета, который возникает, когда среди людей, не подвергавшихся воздействию обычного количества вирусов и бактерий, происходит резкий всплеск заболеваемости. Поэтому так много людей страдают от симптомов, которые кажутся более серьезными, чем симптомы, вызванные обычной простудой.

https://u-news.com.ua/119070-vmesto-koronavyrusa-vrachy-soobshchaut-o-superprostude.html
19.10.2021 17:44 Відповісти
От вам одягніть маски і сидіть вдома
19.10.2021 17:45 Відповісти
Исследования национального института здоровья показывают что нет почти никаких отличий между уровнем заболевания КОВИДом и статусом вакцинации . Кроме того уровень инфекции среди вакцинированных оказывается выше .

https://nationalfile.com/study-published-on-nih-website-finds-no-discernable-relationship-between-vaccine-status-and-covid-cases-says-infection-rate-may-be-higher-among-fully-vaccinated/
19.10.2021 23:20 Відповісти
К примеру Португалия и Исландия имеют самый высокий показатель по вакцинированным 75% , а уровень заболевания в этих странах на миллион человек выше чем во Вьетнаме и Южной Африке где уровень вакцинации около 10% .
19.10.2021 23:24 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/ Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, - фото

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2807-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2826-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2831-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2837-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2849-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2857-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2878-scaled.jpg
19.10.2021 23:35 Відповісти
Геноцид в действии. Бездействие этой шворы-преступление. Данные за 8 месяцев. Согласно данным статведомства, в целом с начала года в Украине умерло 439,43 тыс. человек, что на 16,2% больше, чем в минувшем году. В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в августе-2021 сократилось на 7,5% по сравнению с августом-2020 - до 22,5 тыс., а в целом за восемь месяцев оно снизилось на 6,4% - до 180 тысяч.
20.10.2021 07:17 Відповісти
https://t.me/anti_covid21/4478
21.10.2021 08:40 Відповісти
