Киву хвилює, коли з'являться платні камери в слідчому ізоляторі СБУ, бо "якщо він до нас потрапить, він спокійний, а туди - ні", - Малюська

Глава Мін'юсту Денис Малюська, відповідаючи на запитання, для кого готують платні камери в СІЗО, заявив, що "для всіх", і розповів, що нардепа Іллю Киву цікавлять "платні камери в слідчому ізоляторі СБУ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська повідомив в інтерв'ю Українській правді

"Для всіх (готують платні камери в СІЗО. - Ред.). У нас же демократія, люди прості. Всім, напевно, було б корисно, зручно.

Ось, наприклад, в Іллі Киви під час прямих трансляцій комітетів єдине прохання, він мені його озвучує періодично: коли ви організуєте платні камери в слідчому ізоляторі СБУ?

Бо якщо він до нас потрапить, він спокійний, що все буде добре, а туди - ні. Його це, наприклад, хвилює", - сказав міністр.

Також Малюська додав, що "зацікавленість у всіх є": "Перед Богом і у тюрмі всі рівні. Важлива історія, треба її підтримувати, тим більше, що в корисну справу йде".

У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити в слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

З 8 травня в Київському СІЗО запрацювали камери з поліпшеними побутовими умовами для в'язнів, але за них доведеться платити.

В одеському і миколаївському слідчих ізоляторах почали працювати платні камери.