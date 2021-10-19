УКР
Киву хвилює, коли з'являться платні камери в слідчому ізоляторі СБУ, бо "якщо він до нас потрапить, він спокійний, а туди - ні", - Малюська

Киву хвилює, коли з'являться платні камери в слідчому ізоляторі СБУ, бо

Глава Мін'юсту Денис Малюська, відповідаючи на запитання, для кого готують платні камери в СІЗО, заявив, що "для всіх", і розповів, що нардепа Іллю Киву цікавлять "платні камери в слідчому ізоляторі СБУ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська повідомив в інтерв'ю Українській правді

"Для всіх (готують платні камери в СІЗО. - Ред.). У нас же демократія, люди прості. Всім, напевно, було б корисно, зручно.

Ось, наприклад, в Іллі Киви під час прямих трансляцій комітетів єдине прохання, він мені його озвучує періодично: коли ви організуєте платні камери в слідчому ізоляторі СБУ?

Бо якщо він до нас потрапить, він спокійний, що все буде добре, а туди - ні. Його це, наприклад, хвилює", - сказав міністр.

Також Малюська додав, що "зацікавленість у всіх є": "Перед Богом і у тюрмі всі рівні. Важлива історія, треба її підтримувати, тим більше, що в корисну справу йде".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наркоманська тварина": українські воїни просять "плюнути в морду" Киві за поздоровлення Путіна з днем народження. ВIДЕО

У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити в слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

З 8 травня в Київському СІЗО запрацювали камери з поліпшеними побутовими умовами для в'язнів, але за них доведеться платити.

В одеському і миколаївському слідчих ізоляторах почали працювати платні камери.

Автор: 

Мін’юст (1624) платні послуги (37) СІЗО (737) Кива Ілля (377) Малюська Денис (402)
+3
"Перед Богом и В ТЮРЬМЕ все равны..." Такое только малюська может ляпнуть.))
19.10.2021 08:32 Відповісти
+3
Какая платная камера для кивы??!!! Эту дурную обезьяну только в обычную клетку!!!
19.10.2021 08:37 Відповісти
+2
Для головобосого придуркка, кИндидИта усіх наВук-тільки блатхата із "петухами"! Падло запроданське.
19.10.2021 08:49 Відповісти
"Перед Богом и В ТЮРЬМЕ все равны..." Такое только малюська может ляпнуть.))
19.10.2021 08:32 Відповісти
На скотомогильник падлу Ківу. А там нехай какає чи на дохлу корову, чи під дохлу корову.
19.10.2021 09:14 Відповісти
Какая платная камера для кивы??!!! Эту дурную обезьяну только в обычную клетку!!!
19.10.2021 08:37 Відповісти
А як в камеру при "зеленгих" може потрапити Ківа, коли вся адміністрація Косоворотки із ригів - татаров, демченко і збоку портнов?
19.10.2021 08:46 Відповісти
Для головобосого придуркка, кИндидИта усіх наВук-тільки блатхата із "петухами"! Падло запроданське.
19.10.2021 08:49 Відповісти
Ну вот трудно не согласится, ненавижу этих рыгов, но работать они умеют. Посмотрите как они умело находят таких как этот придурок, шуфрыч. И какую громадную ширму они делают для них, а за этой ширмой шуфрыч тихонько газ качает....
19.10.2021 08:49 Відповісти
Пока такие мрази как Кива на свободе и при власти,издеваются над здравым смыслом, в этой стране ничего хорошего не светит.
19.10.2021 09:01 Відповісти
Зиндан. Можно платный.
19.10.2021 09:02 Відповісти
19.10.2021 09:06 Відповісти
19.10.2021 09:08 Відповісти
у дрочера есть волшебная заламинированная справка из полтавской дурки...ему психушка светит
19.10.2021 09:20 Відповісти
на дурке в мягкой комнате с лечением током светом и водой и чугунные погремушки..и привязать к батарее)))
19.10.2021 09:45 Відповісти
Невже буде писати наступну "науківну працю" на тему віп-камер? Для цього потрібен ще практичний досвід і проходження через "прес-хату".
19.10.2021 09:48 Відповісти
19.10.2021 09:51 Відповісти
ну и зачем эта " новость" ... каждый выбрык таких мерзостей как кава и тот же тищенко ..
19.10.2021 10:19 Відповісти
 
 