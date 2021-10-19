Нуланд у Москві обговорювала участь США в переговорах стосовно Донбасу, - Зеленський

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у межах свого візиту до Росії говорила про врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, вона обговорювала можливість залучення США до цього процесу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу "ICTV", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Зеленського, під час свого візиту до Вашингтона він говорив про залучення США до врегулювання конфлікту з американським президентом Джо Байденом. Тоді американська адміністрація пообіцяла подумати над форматом та запропонувати його Україні та Росії.

"Я знаю, що нещодавно була зустріч Нуланд з колегами в Москві, і вони говорили на велику кількість тем, але говорили й про формат участі (США у врегулюванні на Донбасі. - Ред.). Але деталей не знаю", - розповів президент.

