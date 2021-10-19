УКР
Нуланд у Москві обговорювала участь США в переговорах стосовно Донбасу, - Зеленський

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у межах свого візиту до Росії говорила про врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, вона обговорювала можливість залучення США до цього процесу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу "ICTV", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Зеленського, під час свого візиту до Вашингтона він говорив про залучення США до врегулювання конфлікту з американським президентом Джо Байденом. Тоді американська адміністрація пообіцяла подумати над форматом та запропонувати його Україні та Росії.

"Я знаю, що нещодавно була зустріч Нуланд з колегами в Москві, і вони говорили на велику кількість тем, але говорили й про формат участі (США у врегулюванні на Донбасі. - Ред.). Але деталей не знаю", - розповів президент.

Також читайте: США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд

Зеленський Володимир (25267) перемовини (3069) росія (67347) США (24136) Донбас (22364) Нуланд Вікторія (175)
+5
Для ********** і Америки ти лялька напхана тирсою і з тобою нічого не обговорюють.
19.10.2021 08:44 Відповісти
+2
А нуланд про це знає?
Нехай сама розповість про те що вона там обговорювала.
19.10.2021 09:12 Відповісти
+1
Интересно, что это ЗЕ подвязался быть чревовещателем вместо Госдепа США.

Логично было бы услышать тему переговоров Нуланд в Москве от самой Нуланд, а не от подзаборной давалки ЗЕ.
19.10.2021 08:59 Відповісти
І знати не мусить,бо що знає пан ЗЕ-ото знає й д"єрьмак, якого уже навіть така людина,як Піонтковський відверто називає агентом кремблдьля, а що знає д"єрмак,то знає і ***** (звичайно,не на цей раз)..
показати весь коментар
19.10.2021 08:59 Відповісти
Виктория Нуланд получила статус въездной на Мазолейный ГУЛАГ в порядке исключения ее вычернкнули из списка санкционных политиков США....,видимо Лавров боится что его дочь выгонят из Майями... где она тусуется много лет....
19.10.2021 09:24 Відповісти
Глава Пентагона Ллойд Остин прилетает в Киев...

мавзолейные хряки поплачьте...вас попустит...Шариковы...
19.10.2021 09:33 Відповісти
Мавзолейная ЛОЖЬ,повальная во всем,о которой говорил еще Василий Шукшин...,имеет место быть,так что не партесь Путлербыдло...
19.10.2021 09:38 Відповісти
І чого тоді балакати, коли не знаєш про що ведуть мову за твоєю "спиною".
19.10.2021 10:03 Відповісти
Но деталей не знаю", - рассказал президент. А кто же тебе скажет? Тебе могут только указывать. Доигрался в дружбана с первыми лицами.
19.10.2021 10:16 Відповісти
Без Украины - ибо зелёная падаль занимается офшорным 'творчеством'.
19.10.2021 12:12 Відповісти
 
 