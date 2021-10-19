Обрання першого віцеспікера, 12 постанов щодо скасування закону про олігархів, реформа НАБУ і НБУ: порядок денний Ради

Народні депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, 19 жовтня, продовжать розгляд питання призначення першого заступника Голови Верховної Ради, а також розглянуть 12 проєктів постанов щодо скасування рішення ВР про ухвалення закону про деолігархізацію.

До процедури обрання першого віцеспікера народні депутати мають намір повернутися о 10:30 після оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій від депутатських фракцій та груп, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Другим питанням, запропонованим парламентаріям до розгляду, є проєкт постанови №5893-8 "Про внесення змін до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Проєкти постанов про скасування рішення парламенту від 23 вересня про ухвалення закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", №5599 депутати планують розглянути третім питанням.

Також читайте: Монобільшість самостійно проголосує "ресурсний" законопроєкт №5600, - "слуга народу" Арахамія

Окрім цього, депутати мають намір ухвалити рішення щодо законопроєктів №5459-1 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України", №5850 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України", №5852 "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України", №5853 "Про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації", які розглядатимуться у другому читанні.

Водночас у першому читанні парламентарії планують розглянути проєкти законів №5241 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови" та альтернативний, а також №5572 "Про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління".