Закриють магазини, школи і місця розваг: з 21 жовтня в Латвії вводять жорсткий локдаун через COVID-19

Латвія вводить жорсткий локдаун з 21 жовтня по 15 листопада, щоб призупинити поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Про рішення ввести локдаун оголосив прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш. Зокрема, з 21 жовтня в країні будуть закриті магазини, ресторани, школи і місця розваг. Відкритими залишаться тільки найнеобхідніші магазини і служби. Також вводиться і комендантська година з 20:00 до 05:00.

Кількість хворих на СOVID-19 настільки велика, що одній з найбільших лікарень Риги довелося прямо в холі розставляти похідні ліжка.

При цьому обмежень на в'їзд в країну не вводиться. За словами прем'єра, "оскільки в інших країнах поширення інфекції набагато нижче, то ми не вважаємо, що це є безпосереднім ризиком".

"Наша охорона здоров'я в небезпеці, – сказав він на спеціально скликаній пресконференції, - і єдиним виходом з цієї кризи є вакцинація".

"Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас це є, а в Данії та Ірландії по-іншому. Причина в тому, що процес вакцинації не пішов належним чином".

"Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання", - сказав прем'єр.

Глава Кабміну також вказав, що після 15 листопада, коли Латвія повернеться до звичайного життя, збережуться більш суворі обмеження для невакцинованих.

В даний час в Латвії вакциновані тільки 54% дорослого населення країни, при тому, що середній показник по ЄС становить 74%.

За кількістю нових захворювань Латвія серед інших країн ЄС посідає друге місце (після Румунії): за два тижні до 10 жовтня тут було зареєстровано 864 нові випадки на кожні 10 тис. жителів. При цьому за попередній тиждень кількість нових випадків захворювання збільшилася на 49%.

Минулого тижня коронавірус був виявлений у президента Латвії Егілса Левітса. Всього за день до цього він зустрічався з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, який був змушений самоізолюватися на рекомендовані лікарями два тижні.