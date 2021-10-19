Закриють магазини, школи і місця розваг: з 21 жовтня в Латвії вводять жорсткий локдаун через COVID-19
Латвія вводить жорсткий локдаун з 21 жовтня по 15 листопада, щоб призупинити поширення коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Про рішення ввести локдаун оголосив прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш. Зокрема, з 21 жовтня в країні будуть закриті магазини, ресторани, школи і місця розваг. Відкритими залишаться тільки найнеобхідніші магазини і служби. Також вводиться і комендантська година з 20:00 до 05:00.
Кількість хворих на СOVID-19 настільки велика, що одній з найбільших лікарень Риги довелося прямо в холі розставляти похідні ліжка.
При цьому обмежень на в'їзд в країну не вводиться. За словами прем'єра, "оскільки в інших країнах поширення інфекції набагато нижче, то ми не вважаємо, що це є безпосереднім ризиком".
"Наша охорона здоров'я в небезпеці, – сказав він на спеціально скликаній пресконференції, - і єдиним виходом з цієї кризи є вакцинація".
"Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас це є, а в Данії та Ірландії по-іншому. Причина в тому, що процес вакцинації не пішов належним чином".
"Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання", - сказав прем'єр.
Глава Кабміну також вказав, що після 15 листопада, коли Латвія повернеться до звичайного життя, збережуться більш суворі обмеження для невакцинованих.
В даний час в Латвії вакциновані тільки 54% дорослого населення країни, при тому, що середній показник по ЄС становить 74%.
За кількістю нових захворювань Латвія серед інших країн ЄС посідає друге місце (після Румунії): за два тижні до 10 жовтня тут було зареєстровано 864 нові випадки на кожні 10 тис. жителів. При цьому за попередній тиждень кількість нових випадків захворювання збільшилася на 49%.
Минулого тижня коронавірус був виявлений у президента Латвії Егілса Левітса. Всього за день до цього він зустрічався з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, який був змушений самоізолюватися на рекомендовані лікарями два тижні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ляшко сказал, что у нас ни один вакцинированный еще не умер!
По идее вакцинации, 95% вакцинированных не должны заболеть вообще (ни симптомно ни безсимптомно) . Из оставшихся 5% умрут 2%.
Я думаю, высокие показатели Израиля и Британии по заболеваемости во многом обусловлены высоким числом тестов на миллион населения (Израиль тут обошел нас в более, чем в 10 раз. )
Сейчас эффективность от заражения дельтой у Пфайзера порядка 60-70%, от тяжелого протекания 98,5%.
Тому мої особисті висновки:
- рівень медицини (маються на увазі не досягнення в галузі, а доступність, вартість і якість обслуговування населення) невпинно падає в усьому світі, все більше і більше перетворюючись з структури охорони здоров"я населення на чистий бізнес, якому на здоров"я пацієнта абсолютно начхати, основна мета - витягнути з нього якнайбільше грошей за найкоротший час. Тому і смертність в усіх країнах буде дедалі більше зростати. І це, на мою думку, і є основною причиною збільшення смертності.
- вірус, який називають "коронавірусом", безсумнівно, є, але він зовсім не такий страшний, заради якого варто було роздмухувати таку істерію з локдаунами, ковід-паспортами, заборонами, "добровільною" вакцинацією, зупинками транспорту, сортуванням та не допуском людей на роботу чи в інші міця та іншими проявами справжнього фашизму, який зараз має місце. Всі ці "заходи" зі справжньою боротьбою з "пандемією" не мають абсолютно нічого спільного і проводяться зовсім з іншою метою...
У Швеції у 2020 найвища річна смертність за всі роки у 21 сторіччі.
Министр подчеркнула, что весной 2020 года в Швеции уровень смертности был выше, чем в среднем по Европе, но в конце года уровень смертности был уже ниже среднего. В целом, в 2020 году Швеция заняла 18-е место в Европе в списке стран с самой высокой избыточной смертностью. Однако уровень избыточной смертности в Швеции оказался выше, чем у ее северных соседей.
18-е місце в Європі! При тому, що в інших країнах був жорсткий локдаун. То що це доводить? Те, що я вже писав вище, тобто нічого.
ПС. І про вакцинацію. Я абсолютно не є антиваксером, за своє життя мені робили багато щеплень, починаючи від народження. Але мова йде про справжню вакцинацію справжньою вакциною, яка реально захищає людину. Яка проводилась завжди організовано, без зайвого, як кажуть, "шуму і пилу". Але те, що робиться навколо нинішньої вакцинації, з таким несамовитим нав"язуванням, підкупом, заборонами, фактичною війною виробників між собою, та, навіть, звільненням їх від відповідальності за наслідки дії їх вакцин - це справжнє мракобісся, яке примушує будь-яку нормально мислячу людину задуматись, чи все дійсно так, як це нам втирають з кожної праски. Бо в те, що властьімущі насправді так переймаються "здоров"ям нації", особливо в таких країнах, як наша чи та, що за поребриком, де панує такий самий олігархат, не повірять навіть розумово відсталі...
Магическое число? или строгий расчет? КАК можно прогназироватьстоль точно (наши ведь тоже эту цифру называют) в период сырых холодов,пика сезонных болезней и неиследованом "страшном" вирусе?
Ваксеры, шо в методичках говорят?