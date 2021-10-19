УКР
Закриють магазини, школи і місця розваг: з 21 жовтня в Латвії вводять жорсткий локдаун через COVID-19

Закриють магазини, школи і місця розваг: з 21 жовтня в Латвії вводять жорсткий локдаун через COVID-19

Латвія вводить жорсткий локдаун з 21 жовтня по 15 листопада, щоб призупинити поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Про рішення ввести локдаун оголосив прем'єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш. Зокрема, з 21 жовтня в країні будуть закриті магазини, ресторани, школи і місця розваг. Відкритими залишаться тільки найнеобхідніші магазини і служби. Також вводиться і комендантська година з 20:00 до 05:00.

Кількість хворих на СOVID-19 настільки велика, що одній з найбільших лікарень Риги довелося прямо в холі розставляти похідні ліжка.

При цьому обмежень на в'їзд в країну не вводиться. За словами прем'єра, "оскільки в інших країнах поширення інфекції набагато нижче, то ми не вважаємо, що це є безпосереднім ризиком".

"Наша охорона здоров'я в небезпеці, – сказав він на спеціально скликаній пресконференції, - і єдиним виходом з цієї кризи є вакцинація".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 538 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

"Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас це є, а в Данії та Ірландії по-іншому. Причина в тому, що процес вакцинації не пішов належним чином".

"Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання", - сказав прем'єр.

Глава Кабміну також вказав, що після 15 листопада, коли Латвія повернеться до звичайного життя, збережуться більш суворі обмеження для невакцинованих.

В даний час в Латвії вакциновані тільки 54% дорослого населення країни, при тому, що середній показник по ЄС становить 74%.

За кількістю нових захворювань Латвія серед інших країн ЄС посідає друге місце (після Румунії): за два тижні до 10 жовтня тут було зареєстровано 864 нові випадки на кожні 10 тис. жителів. При цьому за попередній тиждень кількість нових випадків захворювання збільшилася на 49%.

Минулого тижня коронавірус був виявлений у президента Латвії Егілса Левітса. Всього за день до цього він зустрічався з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, який був змушений самоізолюватися на рекомендовані лікарями два тижні.

+4
А как же вакцина?не помогает?
19.10.2021 09:09 Відповісти
+3
после 15 ноября.
Магическое число? или строгий расчет? КАК можно прогназироватьстоль точно (наши ведь тоже эту цифру называют) в период сырых холодов,пика сезонных болезней и неиследованом "страшном" вирусе?
Ваксеры, шо в методичках говорят?
19.10.2021 09:49 Відповісти
+1
Как же зелька теперь поедет в Юрмалу на гастроли?
19.10.2021 09:03 Відповісти
Как же зелька теперь поедет в Юрмалу на гастроли?
19.10.2021 09:03 Відповісти
На лісапеті.
19.10.2021 09:09 Відповісти
А как же вакцина?не помогает?
19.10.2021 09:09 Відповісти
Зараз на тебе накинуться "вакциновані" і все тобі роз'яснять!!!
19.10.2021 09:21 Відповісти
Мені цікаво чого їх після вакцини не відправляють на карантин,вони ж є розносчтками вірусу
19.10.2021 09:29 Відповісти
У вакцинах життєздатного вірусу ковіду немає.
19.10.2021 11:19 Відповісти
Допомагає, але тільки вакцинованим.
19.10.2021 11:18 Відповісти
В Латвии 60% вакцинированных!
19.10.2021 09:23 Відповісти
Вощето 50. Но, как видим, вирусцу это побоку.
19.10.2021 09:33 Відповісти
В Израиле 17% невакцинированных давали 50% смертей. от ковида.
19.10.2021 11:17 Відповісти
Т.е. 50% умерших вакцинированные?
Ляшко сказал, что у нас ни один вакцинированный еще не умер!
19.10.2021 11:58 Відповісти
Представь себе. 83% вакцинированных лиц старшего и среднего возраста дают столько же смертей, сколько 17% детского и юношеского.
19.10.2021 12:03 Відповісти
Это как со стаканом, на половину пуст или на половину полон.
По идее вакцинации, 95% вакцинированных не должны заболеть вообще (ни симптомно ни безсимптомно) . Из оставшихся 5% умрут 2%.
19.10.2021 12:24 Відповісти
Смотря что считать термином "заболел". До эры ПЦР тестов всех бессимптомных считали бы здоровыми. А ПЦР тесту пофиг что обнаруживать в слизистой - вирус, разобранный на запчасти, но с целым фрагментом РНК, с которой связуется праймер, вирус, облепленный антителами, который уже жрут фаги, или полностью жизнеспособный вирус.
Я думаю, высокие показатели Израиля и Британии по заболеваемости во многом обусловлены высоким числом тестов на миллион населения (Израиль тут обошел нас в более, чем в 10 раз. )
Сейчас эффективность от заражения дельтой у Пфайзера порядка 60-70%, от тяжелого протекания 98,5%.
19.10.2021 12:49 Відповісти
Вот именно...тесту пофиг...и потому из короновируса раздули пандемию...
19.10.2021 12:58 Відповісти
Не из коронавируса, и из внезапно подскочившей смертности. Коронавирусы и до этого циркулировали среди людей.
19.10.2021 13:15 Відповісти
Так в кожній людині живуть тисячі різних вірусів і бактерій, в тому числі збудників небезпечних хвороб. І? Все життя людства перетворити на безкінечний локдаун?
19.10.2021 13:05 Відповісти
Не кожен збудник піднімає смертність від всіх причин на 5-9% протягом року. Та ще і в ряді країн одночасно.
19.10.2021 13:14 Відповісти
Про смертність САМЕ від цього "збудника" на 5 - 9%, коли людей з інсультами, інфарктами, та відразу після важких операцій відправляють додому фактично помирати (сам був свідком пару тижнів тому), бо в лікарні "локдаун" і "нема місць", коли відмінені тисячі планових операцій, коли згідно медичної "рехворми" закриті сотні лікарень і скорочено десятки тисяч ліжок в стаціонарах, коли цими "рехвормами" медицина фактично знищена і перетворена зі структури охорони здоров"я на чистий бізнес, можеш розповідати комусь іншому. А грип був небезпечний ЗАВЖДИ саме завдяки ускладненням, які він викликає, якщо ти цього не знав.
19.10.2021 13:31 Відповісти
смертність від всіх причин в 2020 підскочила на 6% і в Швеції, де локдауну не було.
19.10.2021 14:09 Відповісти
Але це навіть менше, ніж в деяких країнах, де був суворий локдаун. І ще: статистику смертності для порівняння в різних країнах різні "статисти" беруть по-різному: то за 2 - 3 останні роки, то за якоюсь незрозумілою "середньостатистичною", тобто кому як вигідно.
Тому мої особисті висновки:
- рівень медицини (маються на увазі не досягнення в галузі, а доступність, вартість і якість обслуговування населення) невпинно падає в усьому світі, все більше і більше перетворюючись з структури охорони здоров"я населення на чистий бізнес, якому на здоров"я пацієнта абсолютно начхати, основна мета - витягнути з нього якнайбільше грошей за найкоротший час. Тому і смертність в усіх країнах буде дедалі більше зростати. І це, на мою думку, і є основною причиною збільшення смертності.
- вірус, який називають "коронавірусом", безсумнівно, є, але він зовсім не такий страшний, заради якого варто було роздмухувати таку істерію з локдаунами, ковід-паспортами, заборонами, "добровільною" вакцинацією, зупинками транспорту, сортуванням та не допуском людей на роботу чи в інші міця та іншими проявами справжнього фашизму, який зараз має місце. Всі ці "заходи" зі справжньою боротьбою з "пандемією" не мають абсолютно нічого спільного і проводяться зовсім з іншою метою...
19.10.2021 15:02 Відповісти
Серед скандинавських країн у Швеції у 2020 найвище зростання смертності. А прівнювати Швецію і Бразилію - це буде перебор навіть для антиваксерів.
У Швеції у 2020 найвища річна смертність за всі роки у 21 сторіччі.
19.10.2021 15:55 Відповісти
В інтернеті купа статей на цю тему з різними відомостями. Наприклад, такі:
Министр подчеркнула, что весной 2020 года в Швеции уровень смертности был выше, чем в среднем по Европе, но в конце года уровень смертности был уже ниже среднего. В целом, в 2020 году Швеция заняла 18-е место в Европе в списке стран с самой высокой избыточной смертностью. Однако уровень избыточной смертности в Швеции оказался выше, чем у ее северных соседей.
18-е місце в Європі! При тому, що в інших країнах був жорсткий локдаун. То що це доводить? Те, що я вже писав вище, тобто нічого.
ПС. І про вакцинацію. Я абсолютно не є антиваксером, за своє життя мені робили багато щеплень, починаючи від народження. Але мова йде про справжню вакцинацію справжньою вакциною, яка реально захищає людину. Яка проводилась завжди організовано, без зайвого, як кажуть, "шуму і пилу". Але те, що робиться навколо нинішньої вакцинації, з таким несамовитим нав"язуванням, підкупом, заборонами, фактичною війною виробників між собою, та, навіть, звільненням їх від відповідальності за наслідки дії їх вакцин - це справжнє мракобісся, яке примушує будь-яку нормально мислячу людину задуматись, чи все дійсно так, як це нам втирають з кожної праски. Бо в те, що властьімущі насправді так переймаються "здоров"ям нації", особливо в таких країнах, як наша чи та, що за поребриком, де панує такий самий олігархат, не повірять навіть розумово відсталі...
19.10.2021 18:03 Відповісти
За долею домогосподарств, де живе лише 1 людина, Швеція на 1 місці в Європі - 51%. За долею дистанційно працюючих - також. І це все було до ковіду. Вони мали всі передумови бути на останньому місці за смертністю, але поклали болт на небезпеку. А це дарма не проходить.
19.10.2021 18:18 Відповісти
после 15 ноября.
Магическое число? или строгий расчет? КАК можно прогназироватьстоль точно (наши ведь тоже эту цифру называют) в период сырых холодов,пика сезонных болезней и неиследованом "страшном" вирусе?
Ваксеры, шо в методичках говорят?
19.10.2021 09:49 Відповісти
переіхав до латвіі щоб спокійно робити сайти і тут прелетіло.
21.10.2021 15:17 Відповісти
 
 