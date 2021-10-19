Буймістер хочуть виключити з фракції через те, що вона не користується "темниками" керівництва, а доносить свою думку, - "слуга народу" Дмитрук

Можливе виключення з парламентської фракції "Слуга народу" народної депутатки Людмили Буймістер пов'язано з тим, що вона не користується "темниками", які спускає "слугам народу" керівництво.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук, інформує Цензор.НЕТ.

"У "Слуги народу" є "темники", які спускаються вниз на депутатів, і депутати від "Слуги народу" повинні говорити тільки ту інформацію, ту позицію, яка є в "темниках". Інша інформацію і інша позиція неприйнятні. Саме тому сьогодні почалася процедура по виключенню Людмили Буймістер. Це просто депутатка, в якої була своя думка, і вона її доносила. Відносно зборів фракції - це чергове підтвердження того, що на фракції не обговорюються нагальні питання. Чергове підтвердження того, що депутати на фракції не говорять про те, що відбувається на місцях і не доносять проблематику до керівництва партії. Там обговорюються плітки, чутки, розмови, договорняки - нічого більше", - заявив Дмитрук.

Раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістер, яка голосувала проти прийняття "закону про олігархів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Буймістер прийшла в Раду у футболці з написом "Голосую по закону". Кравчук каже, що її сьогодні виключать із фракції. ФОТО