Новини
Буймістер хочуть виключити з фракції через те, що вона не користується "темниками" керівництва, а доносить свою думку, - "слуга народу" Дмитрук

Буймістер хочуть виключити з фракції через те, що вона не користується

Можливе виключення з парламентської фракції "Слуга народу" народної депутатки Людмили Буймістер пов'язано з тим, що вона не користується "темниками", які спускає "слугам народу" керівництво.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук, інформує Цензор.НЕТ.

"У "Слуги народу" є "темники", які спускаються вниз на депутатів, і депутати від "Слуги народу" повинні говорити тільки ту інформацію, ту позицію, яка є в "темниках". Інша інформацію і інша позиція неприйнятні. Саме тому сьогодні почалася процедура по виключенню Людмили Буймістер. Це просто депутатка, в якої була своя думка, і вона її доносила. Відносно зборів фракції - це чергове підтвердження того, що на фракції не обговорюються нагальні питання. Чергове підтвердження того, що депутати на фракції не говорять про те, що відбувається на місцях і не доносять проблематику до керівництва партії. Там обговорюються плітки, чутки, розмови, договорняки - нічого більше", - заявив Дмитрук.

Раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція розглядає можливість виключення зі свого складу Буймістер, яка голосувала проти прийняття "закону про олігархів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Буймістер прийшла в Раду у футболці з написом "Голосую по закону". Кравчук каже, що її сьогодні виключать із фракції. ФОТО

виключення з фракції (37) Слуга народу (2848) Артем Дмитрук (73) Буймістер Людмила (66)
+13
19.10.2021 09:20 Відповісти
+9
Героическая очистка от последних мозгов.Останутся одни кнопкодавы и лизуны.Партия сдохла так и не родившись реально.
19.10.2021 09:07 Відповісти
+8
У того,кто носит букетики на поминки ватного шашлыка в Одессе 2 мая,мозги и рядом не валялись.
19.10.2021 09:10 Відповісти
дрожжи в сортире.
19.10.2021 09:06 Відповісти
Дмитрука потрібно разом з Буймістер викинути з ВРУ.
19.10.2021 09:10 Відповісти
А слідом і всю моносвору.
19.10.2021 09:18 Відповісти
Після виборів 2014 року ВРУ оновилася на 70%, після виборів 2019 року оновилася на 80%.А в депутани попадає майже завжди одне лайно. Скільки ж цього лайна в державі?
19.10.2021 09:23 Відповісти
В державі всі білі і пухнасті. Депутанів присилають з Марсу. А, може, з-за порєбріка. Як і корумпованих продажних чиновників, суддів, мєнтів, некомпетентних вчителів, лікарів, різних злочинців, алкашів, наркоманів, бидлоту на дорогах та інших "недостойних"...
19.10.2021 13:38 Відповісти
Так укушенный в мозг грицацуевым голосовал за это дерьмо, так теперь ешь его и наслаждайся!
19.10.2021 09:39 Відповісти
Ещё один апппазицианер нарисовался вроде жопы Бени.
19.10.2021 09:08 Відповісти
С кем в Слуге Наркомана что-то обсуждать? Кому в Слуге Наркомана что-то доносить?

От стада неадекватов и мошенников в партии ЗЕ требуется только подчинение и пение хором.
19.10.2021 09:08 Відповісти
"Одним врагом больше"

19.10.2021 09:10 Відповісти
якось пох на цю курку соснову.
19.10.2021 09:10 Відповісти
Хто не з Вовкою той врах.
19.10.2021 09:13 Відповісти
гнида защищает гниду от гнид)
зеленый феншуй из клоунов и подонков
19.10.2021 09:13 Відповісти
Всі ж зрозуміли, що царьок зеленський не терпить інакомислія. Йому не можна заперечувати.
Воно почало з депутатів та оточення. Далі піде на журналістику і блогерів. Закінчить на людях, як і пуйло.
19.10.2021 09:14 Відповісти
Пропоную слово "фракція" замінити словом "кубло" !
19.10.2021 09:16 Відповісти
Я вживаю "зелена шобла прислуги урода наркомана" в повній характеристиці; але буває - поодинці, частково.
19.10.2021 09:49 Відповісти
Сепарация говна на сливки.
19.10.2021 09:19 Відповісти
Все бараны должны идти в ногу, а своё мнение засунуть себе в ..
19.10.2021 09:19 Відповісти
Щиросердне зізнання слугі-урода Дмитрука.
Ні його, ні бужанського, ні шевченка, який вилизує лукашенка, з партії та фракції не виключають.
19.10.2021 09:20 Відповісти
Артем Геннадійович Дмитрук (нар. 28 червня 1993, м. Козятин, Вінницька область) - український підприємець, громадський діяч.
У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Власник фітнес-клубів "Barbell Barbell gym" та "baza". Співзасновник ГО "Я одесит-мені не все одно", член ГО "Ілля Муромець".
Працював приватним підприємцем, вантажником та охоронцем.
Закінчив юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство".
19.10.2021 09:49 Відповісти
З Дмитрука-качка такий правознавець, як із Зєлі юрист ...
19.10.2021 09:50 Відповісти
19.10.2021 09:20 Відповісти
Виборцям НЕ Зе вже ніякі операції не допоможуть. Навіть з досвідом...
19.10.2021 13:41 Відповісти
Партийная диктатура.
В ссср тоже все единогласно голосвали, как партия прикажет.
19.10.2021 09:23 Відповісти
Без дисциплины и самодисциплины любое дело обречено. Семья, фирма, партия, государство без неё развалятся.
19.10.2021 09:37 Відповісти
Тільки дисципліну має тримати не якесь наймане чмо, нині це зеля, а УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
19.10.2021 09:44 Відповісти
Не путайте дисциплину с диктатурой.
19.10.2021 10:13 Відповісти
Господа партийцы, если шли в ВР по списку, то будте любезны соблюдать принцип демократии - меньшинство подчиается большинству и не устраивайте анархию своим мнением. Создавайте свою партию или находитесь партию, поддерживающую ваше мнение.
19.10.2021 09:34 Відповісти
- типовий бот подлякової шобли; а, може - це й і сам подоляк
19.10.2021 09:42 Відповісти
Ну, хоч наявність методичок подляка визнав, і на тому користь.
19.10.2021 09:40 Відповісти
Цензор- а не много ли вы постите сепарского дегенерата Дмитрука !!!
10.11.2021 11:25 Відповісти
 
 