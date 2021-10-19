"Ви мерзотник і шматок зеленого лайна", - діяч мистецтв Гендін відповів "слузі народу" Дмитруку за образу пам'яті Ройтбурда

Заслужений діяч мистецтв України Євген Гендін прокоментував образливі слова "слуги народу" Артема Дмитрука щодо відомого українського художника Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шматок зеленого лайна, піднятий соціальним ф̶е̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶-̶д̶р̶е̶н̶а̶ж̶н̶и̶м̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶о̶м̶ ліфтом на поверхню. Ви – мерзотник, народний депутате Дмитрук", - написав він.

"Я тут подумав, що я ж заслужений діяч мистецтв України - і так написав. Ай-я-яй. Недосказаність. Ви, дмитрук, безумовний сферичний гондон. Ось", - додав Гендін.

Як повідомлялося раніше, народний депутат "Слуги народу" Артем Дмитрук назвав "педофілом і наркоманом" Олександра Ройтбурда - відомого українського художника, який помер 8 серпня.

Як повідомлялося, 8 серпня, на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. 11 серпня з ним попрощалися в Одесі.

Його колишня дружина Ірина Дратва повідомила, що художник захворів спочатку на грип, а потім COVID-19. Перебіг хвороби ускладнило його хронічне захворювання.

В Одесі запропонували назвати ім'ям Ройтбурда вулицю і музей, який він очолював, проте ці пропозиції поки не знайшли відгуку у влади.