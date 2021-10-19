Україна зацікавлена у зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі, - Зеленський
Німеччина, Франція та Україна зацікавлені у зустрічі в нормандському форматі. Однак чи відбудеться зустріч у такому форматі - залежатиме від Росії.
Про це в інтерв'ю каналу ICTV заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Сьогодні Німеччина, Франція і Україна зацікавлені у зустрічі в нормандському форматі. Україна, зі свого боку, зацікавлена і в зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі", - підкреслив глава держави.
Президент України відзначає: ті позиції, які обговорювалися під час зустрічі у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, були неконфліктними. Крім того, українська сторона заявила про готовність робити кроки для того, щоб зустріч відбулася.
Я не знаю всіх деталей і розмов Ангели Меркель і Еммануеля Макрона з російською стороною, яка відбулася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є питання і пропозиції, як завжди з того боку, - каже Зеленський.
При цьому Зеленський не відкидає, що є шанси на проведення зустрічі до завершення каденції Меркель.
"Ангела Меркель багато зробила за цей час для України, для нормандського формату принаймні. Тому, я думаю, шанси для цього є", - вважає президент.
