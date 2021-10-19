УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11561 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 373 70

Україна зацікавлена ​​у зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі, - Зеленський

Україна зацікавлена ​​у зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі, - Зеленський

Німеччина, Франція та Україна зацікавлені у зустрічі в нормандському форматі. Однак чи відбудеться зустріч у такому форматі - залежатиме від Росії.

Про це в інтерв'ю каналу ICTV заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Сьогодні Німеччина, Франція і Україна зацікавлені у зустрічі в нормандському форматі. Україна, зі свого боку, зацікавлена і в зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі", - підкреслив глава держави.

Президент України відзначає: ті позиції, які обговорювалися під час зустрічі у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, були неконфліктними. Крім того, українська сторона заявила про готовність робити кроки для того, щоб зустріч відбулася.

Я не знаю всіх деталей і розмов Ангели Меркель і Еммануеля Макрона з російською стороною, яка відбулася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є питання і пропозиції, як завжди з того боку, - каже Зеленський.

При цьому Зеленський не відкидає, що є шанси на проведення зустрічі до завершення каденції Меркель.

"Ангела Меркель багато зробила за цей час для України, для нормандського формату принаймні. Тому, я думаю, шанси для цього є", - вважає президент.

Також читайте: Нуланд у Москві обговорювала участь США в переговорах стосовно Донбасу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) Меркель Ангела (1140) путін володимир (24686) росія (67347) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1580)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Україна жодним чином не зацікавлена в цьому.
Це зеленому зраднику хочеться зустрітись зі своїм хазяїном...
показати весь коментар
19.10.2021 09:31 Відповісти
+24
Зеленский, это ты заинтересован, а не Украина.
показати весь коментар
19.10.2021 09:35 Відповісти
+24
показати весь коментар
19.10.2021 09:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а якщо в позі партер?
показати весь коментар
19.10.2021 09:29 Відповісти
Можливо зустріч на дуелі гранатометами в складі ***********?
показати весь коментар
19.10.2021 09:35 Відповісти
Подобное к подобному ,мразь тянет мрази !
показати весь коментар
19.10.2021 11:02 Відповісти
Зеленский, это ты заинтересован, а не Украина.
показати весь коментар
19.10.2021 09:35 Відповісти
Я здогадуюсь чому йому так припікає. Хоче порішать свої особисті справи продажі серіалів за паребрік.
показати весь коментар
19.10.2021 09:46 Відповісти
Ты снова про Ройтбурда?
показати весь коментар
19.10.2021 09:35 Відповісти
відкрив для себе "анального" художника Думав, що малював пейзажі, але виявилось, що малював прямо таки великі "ПЕЙЗАЖІ"
показати весь коментар
19.10.2021 09:38 Відповісти
Я знал про него давно.
Это не первое обсуждение его творчества.
ПЕРВОЕ было сразу после его смерти.
Вот тогда я его для себя открыл и сразу закрыл.
показати весь коментар
19.10.2021 09:42 Відповісти
возьмет в любом виде)
показати весь коментар
19.10.2021 09:29 Відповісти
Україна зацікавлена ???
І яка ж, наприклад, моя цікавість ? Не можу нічого придумати.
показати весь коментар
19.10.2021 09:29 Відповісти
Ой біда, ой біда. ***** не дозволяє зазирнути йому вглаз.
показати весь коментар
19.10.2021 09:29 Відповісти
ага...в шоколадный,между двумя нижними полушариями.
показати весь коментар
19.10.2021 10:00 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 10:15 Відповісти
Майбутній президент України. Тьху.
показати весь коментар
19.10.2021 11:46 Відповісти
это кто тебе сказал что Украина заинтересована?
это ты лично заинтересован. компромат который есть у ***** тебя гонит
показати весь коментар
19.10.2021 09:30 Відповісти
Квартальний, ти не Україна.
показати весь коментар
19.10.2021 09:30 Відповісти
идиотЪ
показати весь коментар
19.10.2021 09:30 Відповісти
Україна жодним чином не зацікавлена в цьому.
Це зеленому зраднику хочеться зустрітись зі своїм хазяїном...
показати весь коментар
19.10.2021 09:31 Відповісти
Згоден на 99,9% тільки одне, воно не зрадник, а ворог. Воно завжди служило хазяїнам, які були готові продати Україну, а само всіма силами її паплюжило, зневажало, обзивало і ганьбило. Тепер цей виродок вийшов на більш високий рівень і це стало більш помітніше. А з ворогом одна розмова, його треба не знімати з посади, а вішати
показати весь коментар
19.10.2021 10:36 Відповісти
Я не знаю всех деталей и разговоров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая состоялась затем, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть вопросы и предложения, как всегда с той стороны, - говорит Зеленский.

а вот это реальная беда
раньше пороху партнеры всегда рассказывали о чем шла речь на подобных встречах
показати весь коментар
19.10.2021 09:31 Відповісти
Опять не терпится в шоколадный глазик заглянуть?
показати весь коментар
19.10.2021 09:32 Відповісти
»В ОКО 💩ГОСУДАРЕВО « 🤢🤡. 🤮🤮
показати весь коментар
19.10.2021 11:06 Відповісти
Буба так і хоче офіційно відзвітувати перед керівником.
показати весь коментар
19.10.2021 09:32 Відповісти
Хоспаде,отведите его кто-нибудь к *****,пусть заглянет ему в очко. Оно ж не успокоится никак.
показати весь коментар
19.10.2021 09:33 Відповісти
но перед этим отбить ручки - чтоб ничего не подписывало !!!
показати весь коментар
19.10.2021 10:01 Відповісти
Говори за себя, а не за всю Украину.
показати весь коментар
19.10.2021 09:33 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 09:33 Відповісти
- Откуда, Сеня?
- ... времена Януковича.. все так делали.
показати весь коментар
19.10.2021 09:52 Відповісти
Посмотреть в глаза ???

Просто прекратить стрелять? Давайте немного не будем стрелять, мне тут пару лет еще президентом досидеть надо, газа нам продайте подешевле и про транзит не забудьте....????

О чем можно договориться с оккупантом??
показати весь коментар
19.10.2021 09:33 Відповісти
А в особенности на похоронах моли.
показати весь коментар
19.10.2021 09:35 Відповісти
ооо! думаю а тот день многие захотят поприсутствовать - хотя бы для того чтобы убедиться что это не двойник...
показати весь коментар
19.10.2021 10:02 Відповісти
Поделись методой определения. Двойник или оригинал.
показати весь коментар
19.10.2021 10:15 Відповісти
ДНК )))) не? (а если честно х/з)... там этих двойников как собак нерезаных )))
показати весь коментар
19.10.2021 10:17 Відповісти
Що за ідея фікс? Та Путін вже давно "ушьол в несознанку" і якщо і погодиться на зустріч, то тільки щоб "постєбаться", (не стану називати це матюкливим словом).
показати весь коментар
19.10.2021 09:36 Відповісти
Воно вважає себе Україною.
показати весь коментар
19.10.2021 09:36 Відповісти
виродок квартальний, не розписуйся за всю країну.
показати весь коментар
19.10.2021 09:37 Відповісти
Даже в формате "коленно-локтевой позы".
показати весь коментар
19.10.2021 09:38 Відповісти
Так отведи войска на десяток километров,что бы показать как ты хочешь встречи с ****** в любом формате,зеленомордая падаль.
показати весь коментар
19.10.2021 09:39 Відповісти
Сдать Киев любой ценой? Не путай Украину со своими желаниями. Еще успеешь стать раком перед ****** но уже не в статусе украинского президента
показати весь коментар
19.10.2021 09:39 Відповісти
Шмаркля, як завжди, перекладає відповідальність з себе на народ: не Україна готова зустрічатися з Х...лом в будь-якому форматі, а каломойська порноактриса готова прийняти від ботоксного карлика з усіх сторін!!!
показати весь коментар
19.10.2021 09:40 Відповісти
Кролик готовий до зустрічі з удавом у будь-якому форматі. І сам заглядає йому в рот.
показати весь коментар
19.10.2021 09:41 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 09:42 Відповісти
100%
показати весь коментар
19.10.2021 10:02 Відповісти
Придурок, президент Рашки нелегитимный самозванец и диктатор. Ето даже большинство кацапов говорят.
показати весь коментар
19.10.2021 09:43 Відповісти
Интересно: есть какие-нибудь умные люди из тех мест? Или та земля не способна выносить нормальных?

показати весь коментар
19.10.2021 09:54 Відповісти
Как нашего осла кремлевцне обзывали, и куда только не посылали, а он все на встречу стремится… Ну не придурок?
показати весь коментар
19.10.2021 09:55 Відповісти
Україна заціквлена щоб ти поїхав до пуйла і ніколи не повернувся.
показати весь коментар
19.10.2021 09:56 Відповісти
Зеленое ничтожество.
показати весь коментар
19.10.2021 10:04 Відповісти
сначала заедь на Чернобыль - подзарядится бедоносной энергией - а потом уж у ***** - и светите вместе...
показати весь коментар
19.10.2021 10:04 Відповісти
Говорять,що Зеленський вчиться політиці. Може воно і так, але зараз він в молодшій підготовчій групі. І коню зрозуміло, що Путін зустрінеться з Зеленським лише для того щоб останній підписав капітуляцію. Може якраз це і має на меті Зеленський? Ну тоді нехай відразу їде в Ростов і вже там підписує.
показати весь коментар
19.10.2021 10:06 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 10:09 Відповісти
Он хочет от него ребенка.
Или знаете как в детстве были такие мелкие нахальные детёныши, которые вечно лезли играть с подростками.
А эта "зелень" просит старого извращенца показать член.
показати весь коментар
19.10.2021 10:16 Відповісти
щось отдавать збирається гнида
показати весь коментар
19.10.2021 10:25 Відповісти
После ареста Медведчука с ним никто не будет говорить. Может скоро сядет к нему в камеру, хотя вряд ли.
показати весь коментар
19.10.2021 10:29 Відповісти
Это будет билет а один конец . Скорей всего гундосый едет договариваться о грарниях убежища , как овощ
показати весь коментар
19.10.2021 10:30 Відповісти
Сорри "гарантиях"
показати весь коментар
19.10.2021 10:31 Відповісти
Хоче таки залізти в глаз путіна наш зелений, будь-як, але залізти. Що за психічна травма у людини?
показати весь коментар
19.10.2021 10:40 Відповісти
Может, лучше уже без Меркель ?
Пусть идёт на должность в "Газпром" и не ******* нам мозги.
показати весь коментар
19.10.2021 11:12 Відповісти
Видимо он персонально для Путина написал очень хороший стендап и хочет выступить как в старые добрые....
показати весь коментар
19.10.2021 11:13 Відповісти
Президенство скоро закончится, а "Рублёвка" вечна -
так думают некоторые государственные мужи.
показати весь коментар
19.10.2021 11:15 Відповісти
Меркель и путин одной породы.
Никакого антисемитизма.
показати весь коментар
19.10.2021 11:14 Відповісти
Только в формате визита НА ПОХОРОНЫ! Чтоб лично убедиться, что ОНО СХОДЛО!
показати весь коментар
19.10.2021 11:24 Відповісти
нехай звернеться до Яника, той йому швидко забезпечить зустріч у Ростові
показати весь коментар
19.10.2021 11:41 Відповісти
Странный человек... его открыто унижают, а он просится.
показати весь коментар
19.10.2021 12:40 Відповісти
А навіщо Україні зустрічатися з кацапами, що закривають кіношний бізнес,
показати весь коментар
19.10.2021 15:27 Відповісти
Не Украина а ты.....
Думаю ты будешь не против и коленно локтевого формата....
показати весь коментар
19.10.2021 21:18 Відповісти
верно сказал.
встречаться то можно, да без толку. пу свои вопросы порешал и его всё устраивает.
показати весь коментар
20.10.2021 02:19 Відповісти
Немає сенсу для цієї зустрічі. Зеленському потрібен піар.
показати весь коментар
23.10.2021 22:08 Відповісти
 
 