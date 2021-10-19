УКР
Кількість інфікованих COVID-19 у світі наближається до 242 млн, жертв уже понад 4,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 жовтня у світі зареєстрували 345 180 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4947 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 241 915 730 випадків інфікування, з них 345 180 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 921 324 особи, з них 4947 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 219,2 млн осіб.

Також читайте: 538 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 8-му і 4-ту позицію відповідно.

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
