Через КПВВ "Чаплинка" припиняється пропуск на територію окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Через КПВВ

Сьогодні, 19 жовтня пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" припиняється.

Про це в Facebook повідомляє Херсонський прикордонний загін Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

Рішення про припинення роботи зазначеного контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прийнято згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 8 жовтня 2021 №792 і за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перетнути адмінмежу з окупованим Кримом можна буде в КПВВ "Каланчак", або КПВВ "Чонгар", які продовжують функціонувати в штатному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти відмовляються відкривати КПВВ "Станиця Луганська" навіть для вразливих категорій громадян, - Українська делегація в ТКГ

Держприкордонслужба ДПСУ (6351) Крим (14222) КПВВ (330) Херсонська область (6135)
Закройте еще Чонгар и Каланчак.Нехуй шастать
19.10.2021 09:49 Відповісти
Дьік адінарот, совкодрочєрьі, жульйо... как можна(((
19.10.2021 09:54 Відповісти
Закрьіть фсьо, пусть либо туда, либо сюда, а не как крьісьі...
19.10.2021 10:25 Відповісти
 
 