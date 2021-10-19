Через КПВВ "Чаплинка" припиняється пропуск на територію окупованого Криму, - Держприкордонслужба
Сьогодні, 19 жовтня пропуск осіб та транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" припиняється.
Про це в Facebook повідомляє Херсонський прикордонний загін Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.
Рішення про припинення роботи зазначеного контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прийнято згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 8 жовтня 2021 №792 і за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Перетнути адмінмежу з окупованим Кримом можна буде в КПВВ "Каланчак", або КПВВ "Чонгар", які продовжують функціонувати в штатному режимі.
