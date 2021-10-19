Бюджетний комітет ВР рекомендував Раді ухвалити проєкт держбюджету-2022 у першому читанні, - Арістов
Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт держбюджету на 2022 рік у першому читанні.
Про це повідомив глава комітету Юрій Арістов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні у вівторок, його підтримали 24 із 25 присутніх депутатів, один не голосував.
За словами Арістова, комітет також розглянув урядовий законопроєкт №6062 із поправками до Бюджетного кодексу і рекомендував включити його до порядку денного і прийняти за основу.
Також комітет підтримав проєкт закону №5853 (один з технічних законопроєктів про банківське реформування) про внесення зміни до ст.33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Нацбанком для складання Бюджетної декларації.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада планує найближчої середи, 20 жовтня, розглянути в першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.
