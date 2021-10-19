Бюджетний комітет ВР рекомендував Раді ухвалити проєкт держбюджету-2022 у першому читанні, - Арістов

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт держбюджету на 2022 рік у першому читанні.

Про це повідомив глава комітету Юрій Арістов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні у вівторок, його підтримали 24 із 25 присутніх депутатів, один не голосував.

За словами Арістова, комітет також розглянув урядовий законопроєкт №6062 із поправками до Бюджетного кодексу і рекомендував включити його до порядку денного і прийняти за основу.

Також комітет підтримав проєкт закону №5853 (один з технічних законопроєктів про банківське реформування) про внесення зміни до ст.33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Нацбанком для складання Бюджетної декларації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції обговорить проєкт держбюджету на 2022 рік, - Палійчук

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада планує найближчої середи, 20 жовтня, розглянути в першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.