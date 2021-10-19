УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11577 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2022
574 5

Бюджетний комітет ВР рекомендував Раді ухвалити проєкт держбюджету-2022 у першому читанні, - Арістов

Бюджетний комітет ВР рекомендував Раді ухвалити проєкт держбюджету-2022 у першому читанні, - Арістов

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт держбюджету на 2022 рік у першому читанні.

Про це повідомив глава комітету Юрій Арістов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні у вівторок, його підтримали 24 із 25 присутніх депутатів, один не голосував.

За словами Арістова, комітет також розглянув урядовий законопроєкт №6062 із поправками до Бюджетного кодексу і рекомендував включити його до порядку денного і прийняти за основу.

Також комітет підтримав проєкт закону №5853 (один з технічних законопроєктів про банківське реформування) про внесення зміни до ст.33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Нацбанком для складання Бюджетної декларації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції обговорить проєкт держбюджету на 2022 рік, - Палійчук

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада планує найближчої середи, 20 жовтня, розглянути в першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Автор: 

бюджет (3081) ВР (15197) держбюджет (2485) Арістов Юрій (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голосование за бюджет - очень показательный момент. Очень хорошо видно: кто от него откусит.
показати весь коментар
19.10.2021 09:49 Відповісти
№101
показати весь коментар
19.10.2021 09:51 Відповісти
Хотілось би знати на що підуть мої податки.
показати весь коментар
19.10.2021 09:56 Відповісти
Как и за предыдущие 30 лет: на обогащение властьимущих.
показати весь коментар
19.10.2021 10:06 Відповісти
 
 