У разі зростання захворюваності на COVID-19 ЄС може виключити Україну із "зеленого" списку, - речник МЗС Ніколенко

Європейський Союз поки не ухвалював рішення про виключення України із "зеленого" списку безпечних країн. Однак це може статися за умови погіршення COVID-ситуації в нашій країні.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу", - написав Ніколенко.

За його словами, епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні. Так, за останні тижні ЄС вже суттєво скоротив перелік країн із "зеленої зони".

Ніколенко наголосив, що ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленого" списку не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню COVID-19.

"Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться", - зазначив речник МЗС.

Він пояснив, що в разі виключення з цього безпечного списку, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу.

Разом з тим, остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.

"Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого" списку ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік", - підкреслив Ніколенко.