Якщо не звертати уваги на закон, то "слуги народу" можуть підписати закон про олігархів навіть не у Стефанчука, а у Тищенка, - нардеп "Голосу" Железняк

Текст закону про деолігархізацію юридично неможливо виправити.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, те, що зараз "слуги народу" кажуть щодо закону про деолігархізацію - це "м'яко креативний підхід до законодавства".

"А прямо кажучи, з таким же успіхом вони можуть зібратися в Трускавці, знову включити DJ-сет від David Braun і під нього ухвалити будь-який інший закон. От юридична сила цих двох дій буде однаковою", - підкреслив нардеп.

Також читайте: Заяви про те, що закон про олігархів має підписувати Разумков, не відповідають дійсності, - Стефанчук

Говорячи про те, хто має підписати закон про деолігархізацію - Дмитро Разумков чи Руслан Стефанчук, Железняк заявив: "Підписати цей закон може спікер, який обіймав посаду на момент голосування закону. Наскільки я пам'ятаю, у вересні цього року головою Верховної Ради був Разумков. Тому відповідь, хто буде підписувати цей текст, очевидна. Чи можуть "слуги народу" після того, як змінили закон, як вони хотіли, а не як проголосувала Верховна Рада, підписати у будь-якого іншого голови парламенту? Якщо не звертати уваги на закон, то можуть. Можуть навіть не у Стефанчука, а у Миколи Тищенка або Корявченкова".