Якщо не звертати уваги на закон, то "слуги народу" можуть підписати закон про олігархів навіть не у Стефанчука, а у Тищенка, - нардеп "Голосу" Железняк

Якщо не звертати уваги на закон, то

Текст закону про деолігархізацію юридично неможливо виправити.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, те, що зараз "слуги народу" кажуть щодо закону про деолігархізацію - це "м'яко креативний підхід до законодавства".

"А прямо кажучи, з таким же успіхом вони можуть зібратися в Трускавці, знову включити DJ-сет від David Braun і під нього ухвалити будь-який інший закон. От юридична сила цих двох дій буде однаковою", - підкреслив нардеп.

Також читайте: Заяви про те, що закон про олігархів має підписувати Разумков, не відповідають дійсності, - Стефанчук

Говорячи про те, хто має підписати закон про деолігархізацію - Дмитро Разумков чи Руслан Стефанчук, Железняк заявив: "Підписати цей закон може спікер, який обіймав посаду на момент голосування закону. Наскільки я пам'ятаю, у вересні цього року головою Верховної Ради був Разумков. Тому відповідь, хто буде підписувати цей текст, очевидна. Чи можуть "слуги народу" після того, як змінили закон, як вони хотіли, а не як проголосувала Верховна Рада, підписати у будь-якого іншого голови парламенту? Якщо не звертати уваги на закон, то можуть. Можуть навіть не у Стефанчука, а у Миколи Тищенка або Корявченкова".

Автор: 

ВР (15197) Тищенко Микола (353) Железняк Ярослав (595) Закон про олігархів (149)
+6
В ходе расследования обстоятельств убийства мэра Кривого Рога Павлова в доме Павлова была обнаружено установленное устройство прослушивания и следы демонтажа скрытых видеокамер. Три последних звонка, оставшиеся без ответа, были сделаны на номер помощника депутата "СН" Ю́рия Валерьевича Корявченкова.
19.10.2021 11:38 Відповісти
+5
Этот чо хочешь подпишет
19.10.2021 10:07 Відповісти
+5
19.10.2021 10:15 Відповісти
Этот чо хочешь подпишет
19.10.2021 10:07 Відповісти
🤡🤢🎪😈 ШАПИТО зеУБЛЮДКА и ЗАКОН НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ
19.10.2021 10:57 Відповісти
Забули ручку вставити в "руку" для підпису законів
19.10.2021 10:14 Відповісти
Двое из ЗЕ-ларца одинаковых с лица

https://www.youtube.com/watch?v=-N6a207wbsY
19.10.2021 10:15 Відповісти
Не понимаю к чему вообще все эти танцы с бубнами вокруг этого закона? Дураку ведь ясно, что это PR и популизм чистейшей воды! Какая разница что там написано и как он принят, если работать он не будет? Или кто-то верит что бывают пчелы против меда?
19.10.2021 10:15 Відповісти
Весь этот цирк на дроте с олигархами зелёная саранча затеяла лишь ради одного человека ,Порошенко. Такое впечатление что их вообще ничего в Украине не волнует,ни тарифы в разы повысившиеся,ни цены взбесившиеся,ни КОВИД,ни война ,ни предательство и воровство Зеленского а волнует исключительно Порошенко которому они и в подмётки не годятся. Они понимают что лично ихний враг это вовсе не Путин с ворами олигархами а именно Порошенко который идёт с ними ноздря в ноздрю и в случае их проигрыша они все или сбегут из Украины или реально пропишутся на тюремных нарах.
19.10.2021 11:56 Відповісти
Да какая разница "ради кого конкретно"? Причем тут Порошенко? Я об интересах Украины говорю.
показати весь коментар
20.10.2021 11:11 Відповісти
19.10.2021 10:15 Відповісти
Готовиться вето "накласти"?
показати весь коментар
19.10.2021 10:38 Відповісти
В ходе расследования обстоятельств убийства мэра Кривого Рога Павлова в доме Павлова была обнаружено установленное устройство прослушивания и следы демонтажа скрытых видеокамер. Три последних звонка, оставшиеся без ответа, были сделаны на номер помощника депутата "СН" Ю́рия Валерьевича Корявченкова.
19.10.2021 11:38 Відповісти
и я читал...(не удивился)
19.10.2021 11:47 Відповісти
ну, в таком разе - то его любой синь-йор гендельньій подписать может
19.10.2021 10:29 Відповісти
Та що не Закон то ДУРДОМ, отака ВОЛЯ,ТИХ ХТО ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ І ХТО ЖИРУЄ І НЕ ПЛАТИТЬ,ЗЕЛЄБОБИКИ ЖИВУТЬ,БАБЛО ПЛЮСУЮТЬ!!
19.10.2021 10:29 Відповісти
Там ще і кандидат наук може підписати і просалютовати автоматом і фейєрверком, більш видовищно буде
19.10.2021 10:36 Відповісти
19.10.2021 10:53 Відповісти
Ні, в Тищенка не можна, він все-таки бригадир. Краще у Безмозглої, яка їй вже різниця і так має бути справа, то краще вже посукупності зливати в один баняк.
19.10.2021 11:13 Відповісти
 
 