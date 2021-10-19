УКР
Росія в питанні Донбасу продовжує грати в чехарду, хоча Україна пропонувала "оливкову гілку", - "слуга народу" Юраш

Росія в питанні Донбасу продовжує грати в чехарду, хоча Україна пропонувала

Майбутня зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" є підтвердженням того, що Україна не хоче і не буде чекати, поки Росія щось там визнає.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш, йдеться в матеріалі "Які "привіти" передає РФ напередодні переговорів у Нормандському форматі?".

За словами парламентарія, в Росії намагаються писати статті, щоб дискредитувати Україну.

"Однак непотрібно надто багато уваги звертати на Медведєва. Регулярно виходять статті й інших діячів Російської Федерації, які теж виписують такі сентенції, що не "налазить на голову". Я дуже уважно слідкую за російською дискусією та елементами обговорення, хто є потенційним наступником Путіна. Прізвище Медведєва не виникає там надто часто. Як на мене, такі статті виглядають, як знущання із самого себе. Тому що весь світ знає, що відбувається. Анексія Криму, окупація частини Донбасу, десятки тисяч загиблих, мільйони переселенців, в тому числі моя дружина і мій син, не є найкращими аргументами для єдності. Розказувати казки про громадянську війну теж не вартує", - підкреслив Юраш.

Нардеп зазначив, що майбутня зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" є підтвердженням того, що Україна не хоче і не буде чекати, поки Росія щось там визнає.

"Росії, зрештою, потрібно прийняти шлях, який пропонує Україна. Чи здатна вона на це? Потрібно спитати в Кремлі. Зі свого боку ми пропонували і "оливкову гілку", і шляхи виходу з цієї ситуації, але бачимо, що російська сторона хоче продовжувати грати в чехарду й прикидатися, що вони там ні до чого", - підсумував Юраш.

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

росія (67347) Донбас (22364) Юраш Святослав (15)
Топ коментарі
+10
Оцей юраш в розмові з росіским блогером пообіцяв реабілтувати росіску мову в Україні.
Воно дурне і нікчемне.
показати весь коментар
19.10.2021 10:14 Відповісти
+6
Со своей стороны мы предлагали и "оливковую ветвь", и пути выхода из этой ситуации
Что оно мелет? Дупу свою предлагать только можете, мрази зеленые.
показати весь коментар
19.10.2021 10:26 Відповісти
+5
І так вправно заакал, заштокал... Тьху.
показати весь коментар
19.10.2021 10:15 Відповісти
Оцей юраш в розмові з росіским блогером пообіцяв реабілтувати росіску мову в Україні.
Воно дурне і нікчемне.
показати весь коментар
19.10.2021 10:14 Відповісти
І так вправно заакал, заштокал... Тьху.
показати весь коментар
19.10.2021 10:15 Відповісти
І знов Петро підняв його.
показати весь коментар
19.10.2021 10:26 Відповісти
Який Петро і куди підняв?
показати весь коментар
19.10.2021 10:27 Відповісти
Він мріє щоб йому Петро підняв, а той не справився..
показати весь коментар
19.10.2021 10:28 Відповісти
Та звідки я знаю ?
показати весь коментар
19.10.2021 10:37 Відповісти
В Україні один Петро.
показати весь коментар
19.10.2021 10:38 Відповісти
Сагайдачний!
показати весь коментар
19.10.2021 11:52 Відповісти
А руськомірця і великого борцуна з "бандерізацією" Олексія Гончаренка хто підняв, не нагадаєте?
показати весь коментар
19.10.2021 12:11 Відповісти
Людина має право змінювати свої погляди.
Він же не кривить душею, а відверто стоїть на проукраїнських засадах.
Його діяльність з 2014 року це доводить.
З юрашем не порівняти.
показати весь коментар
19.10.2021 12:24 Відповісти
Як вчасно він змінив світогляд... так, щоб одразу із депутатського крісла від ПР стрибнути у депутатське крісло та ще й голови фракції БПП. Чомусь пригадується один персонаж із фільму "Свадьба в Малиновке", який свою політичну позицію щиро змінював як тільки у село входили війська.
показати весь коментар
19.10.2021 17:37 Відповісти
А міг би і не змінювати. Гірше йому б від того не жилось.
То до чого ви оці тези штовхаєте ?
показати весь коментар
19.10.2021 17:54 Відповісти
Він би тоді не був депутатом при владі.
показати весь коментар
21.10.2021 23:53 Відповісти
А коли це він був рускомірець, не нагадаєте?
показати весь коментар
19.10.2021 14:10 Відповісти
До березня 2014-го. Я вам більше скажу - він ще й був депутатом від партії регіонів, який із трибуни в Одесі закликав людей не допустии "бандерізації і українізації" Одеси.
показати весь коментар
19.10.2021 17:35 Відповісти
Це ви так вважаєте. Але на які небуть свідчення ви не спромоглися. Тобто, мова про безпідставне твердження, що базується на політичній упередженості. Чи, може, ви особисто його чули з трибуни в Одесі?
показати весь коментар
19.10.2021 18:16 Відповісти
Відео із його промовами перед проросійським натовпом в Одесі ви можете без проблем знайти в ютубі.
показати весь коментар
21.10.2021 23:52 Відповісти
No results found for гончаренко "бандерізації і українізації".

А от ви, напевно, можете знайти його виступи за останні 5-6 років перед різними натовпами. І виступи - проукраїнські. Чи це щось каже про його справжні думки? Ні. Можливо він в душі любить путіна і тільки й чекає на руський мир. Але це ні на що не впливає. Для соціуму має значення те, що він виголошує зараз. Але ніякого руськомірства я від нього не чув з того часу, як він з'явився на загальноукраїнській політичній сцені.
показати весь коментар
22.10.2021 13:49 Відповісти
?
показати весь коментар
19.10.2021 10:28 Відповісти
А що , Зеля змінив ім'я ?? Він тепер- Петро ?? .
показати весь коментар
19.10.2021 10:40 Відповісти
А що, Зеленський йому ордени давав?
показати весь коментар
19.10.2021 10:41 Відповісти
.До чого тут - ордени ?
Альо ,, вопше то , мова була про те - хто кого і куди піднімав . !! Ти говориш що цього Юраша , підняв якийсь Петро . Відомо що Юраш нардепом ніколи не був , до того як став під знамена Зєлі . Тобто - підняв його Зе . От я і питаю - Зе вже став Петром , чи він ще - Вова ?
показати весь коментар
19.10.2021 10:54 Відповісти
Шановний, та чи мало у Бразілії Педро? НЕ підтягни його Петро, не дай йому орден, не назви його героем революції, хто б його зачислив до слуг. Поїдьте до Полтави і запитайте хто був такий Кива до 2014 року.
показати весь коментар
19.10.2021 10:59 Відповісти
Бужанському, Дмитруку, Третьяковій, Дубінському теж Петро ордени давав? Чи чому ваша шобла їх у список взяла?
показати весь коментар
19.10.2021 11:09 Відповісти
Ах он воно шо .! Тобто , слугою наріту цей Юраш став виключно тому що Порошенко йому вручив орден .!? Інакше , зельоні його в свій кагал би - не засватали , так . ? А як же тоді в слуги потрапили - Кока Тіщенко , чи Дубінський , чи Богуцьке ? Їм же Порошенко ордени не давав .
показати весь коментар
19.10.2021 11:10 Відповісти
Так і слуг не четверо. Загалом це набір був з вулиці.
показати весь коментар
19.10.2021 11:12 Відповісти
Ясно . Хоча ніх.. так не ясно - який же таки Петро підняв Юраша ( обрав депутатом і пригрів у себе в партії ,тобто ).
показати весь коментар
19.10.2021 11:17 Відповісти
Шановний, хтось сказав що революції роблять романтики, а їх плодами користуються шахраї. Сотня зробила революцію і полягла, тисячи добровольців і військовослужбовців зупинили кацапів на Донбасі, але більшості з них досталась земля або нічого. Але хтось був на виду, а не під вогнем, і вуаля він відомий, успішний і заслужений. При цьому фактично звичайна, уста біографія.Зеленський говорить, що слуги ніхто без нього. І це правда. І частина слуг це люди Петра, без якого і Зеленьсткий їх би не знав. Все просто. Хто чесно служив той давно голову сложив. Так нас вчили ще в 1989.
показати весь коментар
19.10.2021 11:29 Відповісти
Не неси цієї дурної маячні . Люди Петра ( тобто прихильники його політики - а не особисті його піддані . Не плутай .! ) зараз , у його партії ЕС , а в соцмережах відомі як - порохоботи . І саме вони є найбільшим ідеологічими противниками зебілів ,, одним я яких є Юраш .
показати весь коментар
19.10.2021 12:04 Відповісти
Ти хоч з Подоляклм особисто знайомий?)
показати весь коментар
19.10.2021 16:42 Відповісти
Подивись вчорашнє інтерв"ю ЗЕбіла - там він і говорить про "товаріщ Петро", дібіл!!!
показати весь коментар
19.10.2021 10:44 Відповісти
У этого юраша, точно "язык без костей". Он работает отдельно от мозгов.
показати весь коментар
19.10.2021 11:33 Відповісти
Україна може запропонувати кацапам лише осиновий кіл.
показати весь коментар
19.10.2021 10:24 Відповісти
"но видим, что российская сторона хочет продолжать играть в чехарду и притворяться, что они там ни к чему" Росія дійсно на вашій норманській чехарді нідочого. Мозьква чітко визначила свій шлях на знищення України і з нього не поверне поки не сдохне. Можете щось шукати у її очах, лоскотати її оливами, тішити себе що начебто спрацювали на випередження, навіть можете станцювати гопак. Однак без гармат ви її не зупинете. Все інше пусте.
показати весь коментар
19.10.2021 10:25 Відповісти
Со своей стороны мы предлагали и "оливковую ветвь", и пути выхода из этой ситуации
Что оно мелет? Дупу свою предлагать только можете, мрази зеленые.
показати весь коментар
19.10.2021 10:26 Відповісти
В відповідь рашка запропонувала засунути ту "гілку" в одне місце. Невже за стільки років незрозуміло, що цей суб*єкт не договірноздатний.
показати весь коментар
19.10.2021 10:30 Відповісти
то есть это означает, что Слуги Урода уже втихую пытались подставить свою навазелиненную жопу под *****, но кобель не вскочил?
показати весь коментар
19.10.2021 11:22 Відповісти
Влада, яку не розуміють ні в світі, ні в середині країни. Яку "оливкову гілку" вони пропонували? Для московії "оливкова гілка", це повністю окупована Україна.
показати весь коментар
19.10.2021 11:35 Відповісти
Цей юрашка або розумово відсталий, який маскується під зарозумілого, або куплений московітами агент, що маскується під недолугого патріота.
показати весь коментар
19.10.2021 11:55 Відповісти
Дивують люди, яуих читаю тут. Це - дипломатія та політика, коли вголос кажуть про мир, а в душі посилають в дупу. Не переймайтесь, зрадофіли, ніхто цю війну закінчувати не бажає, це все для вух наших європартнерів, щоб тиснули на рашку санкціями. Якщо не тямите в політиці - не мучайте власний мозок, а просто живіться п'ятий
показати весь коментар
19.10.2021 12:14 Відповісти
Мы хотим жить в мире и согласии . . .
Ну отдайте нам Крым, ну позязя
показати весь коментар
19.10.2021 12:23 Відповісти
Виглядає на психопатичний розлад особистості + сімейна історія, цей й стало, мабуть, основою для вербування в проросійьку агентуру. Або просто корисний ідіот.
показати весь коментар
19.10.2021 12:40 Відповісти
.... выписывают такие сентенции, что "не налазит на голову".

====================================================

Та все спокійно налазить оскільки:

1) Донбас Росії і на#уй непотрбний

2) Їй потрібна ВСЯ УКраїна.
показати весь коментар
19.10.2021 12:59 Відповісти
 
 