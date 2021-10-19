Росія в питанні Донбасу продовжує грати в чехарду, хоча Україна пропонувала "оливкову гілку", - "слуга народу" Юраш

Майбутня зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" є підтвердженням того, що Україна не хоче і не буде чекати, поки Росія щось там визнає.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш, йдеться в матеріалі "Які "привіти" передає РФ напередодні переговорів у Нормандському форматі?".

За словами парламентарія, в Росії намагаються писати статті, щоб дискредитувати Україну.

"Однак непотрібно надто багато уваги звертати на Медведєва. Регулярно виходять статті й інших діячів Російської Федерації, які теж виписують такі сентенції, що не "налазить на голову". Я дуже уважно слідкую за російською дискусією та елементами обговорення, хто є потенційним наступником Путіна. Прізвище Медведєва не виникає там надто часто. Як на мене, такі статті виглядають, як знущання із самого себе. Тому що весь світ знає, що відбувається. Анексія Криму, окупація частини Донбасу, десятки тисяч загиблих, мільйони переселенців, в тому числі моя дружина і мій син, не є найкращими аргументами для єдності. Розказувати казки про громадянську війну теж не вартує", - підкреслив Юраш.

Нардеп зазначив, що майбутня зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" є підтвердженням того, що Україна не хоче і не буде чекати, поки Росія щось там визнає.

"Росії, зрештою, потрібно прийняти шлях, який пропонує Україна. Чи здатна вона на це? Потрібно спитати в Кремлі. Зі свого боку ми пропонували і "оливкову гілку", і шляхи виходу з цієї ситуації, але бачимо, що російська сторона хоче продовжувати грати в чехарду й прикидатися, що вони там ні до чого", - підсумував Юраш.

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також читайте: "Слуга народу" Юраш про переговори Німеччини, Франції та РФ без Зеленського: Вони не ділять Україну, а нагадують Путіну про "червоні лінії"