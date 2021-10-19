Росія в питанні Донбасу продовжує грати в чехарду, хоча Україна пропонувала "оливкову гілку", - "слуга народу" Юраш
Майбутня зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" є підтвердженням того, що Україна не хоче і не буде чекати, поки Росія щось там визнає.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш, йдеться в матеріалі "Які "привіти" передає РФ напередодні переговорів у Нормандському форматі?".
За словами парламентарія, в Росії намагаються писати статті, щоб дискредитувати Україну.
"Однак непотрібно надто багато уваги звертати на Медведєва. Регулярно виходять статті й інших діячів Російської Федерації, які теж виписують такі сентенції, що не "налазить на голову". Я дуже уважно слідкую за російською дискусією та елементами обговорення, хто є потенційним наступником Путіна. Прізвище Медведєва не виникає там надто часто. Як на мене, такі статті виглядають, як знущання із самого себе. Тому що весь світ знає, що відбувається. Анексія Криму, окупація частини Донбасу, десятки тисяч загиблих, мільйони переселенців, в тому числі моя дружина і мій син, не є найкращими аргументами для єдності. Розказувати казки про громадянську війну теж не вартує", - підкреслив Юраш.
Нардеп зазначив, що майбутня зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" є підтвердженням того, що Україна не хоче і не буде чекати, поки Росія щось там визнає.
"Росії, зрештою, потрібно прийняти шлях, який пропонує Україна. Чи здатна вона на це? Потрібно спитати в Кремлі. Зі свого боку ми пропонували і "оливкову гілку", і шляхи виходу з цієї ситуації, але бачимо, що російська сторона хоче продовжувати грати в чехарду й прикидатися, що вони там ні до чого", - підсумував Юраш.
Воно дурне і нікчемне.
Він же не кривить душею, а відверто стоїть на проукраїнських засадах.
Його діяльність з 2014 року це доводить.
З юрашем не порівняти.
То до чого ви оці тези штовхаєте ?
А от ви, напевно, можете знайти його виступи за останні 5-6 років перед різними натовпами. І виступи - проукраїнські. Чи це щось каже про його справжні думки? Ні. Можливо він в душі любить путіна і тільки й чекає на руський мир. Але це ні на що не впливає. Для соціуму має значення те, що він виголошує зараз. Але ніякого руськомірства я від нього не чув з того часу, як він з'явився на загальноукраїнській політичній сцені.
Альо ,, вопше то , мова була про те - хто кого і куди піднімав . !! Ти говориш що цього Юраша , підняв якийсь Петро . Відомо що Юраш нардепом ніколи не був , до того як став під знамена Зєлі . Тобто - підняв його Зе . От я і питаю - Зе вже став Петром , чи він ще - Вова ?
Что оно мелет? Дупу свою предлагать только можете, мрази зеленые.
Ну отдайте нам Крым, ну позязя
====================================================
Та все спокійно налазить оскільки:
1) Донбас Росії і на#уй непотрбний
2) Їй потрібна ВСЯ УКраїна.