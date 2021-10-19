УКР
Поки що текст Держбюджету-2022 ніхто в очі не бачив: за що голосували "слуги народу" на фракції не зрозуміло, - нардеп "Голосу" Железняк

"Голос" не голосуватиме за бюджет на наступний рік.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради сказав голова фракції Ярослав Железняк.

За словами нардепа, поки що текст бюджету "ніхто в очі не бачив", тому він не знає, за що вчора голосували "слуги народу" на фракції.

Також читайте: Бюджетний комітет ВР рекомендував Раді ухвалити проєкт держбюджету-2022 у першому читанні, - Арістов

"Я не буду розповідати, що за Регламентом мало пройти ухвалення (в першому читанні. - Ред.) до 15 жовтня, два дні на ознайомлення. Уже говорити про такі "регламентні карлючки" немає сенсу", - заявив Железняк.

Топ коментарі
+1
У них своя Конституция, и свой бюджет.
19.10.2021 10:17 Відповісти
+1
Зате перед виборами які були рєформатєрські і креактивні. А зараз, тьфу на Галас.
19.10.2021 10:30 Відповісти
+1
По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел", поэтому он не знает, за что вчера голосовали "слуги народа" на фракции. Источник:
А ти думаєш - вони самі знають ??
19.10.2021 10:35 Відповісти
Сюрприиииз ))))
19.10.2021 10:16 Відповісти
Пінчук платить половині фракції Голоса що підтримує Жєлєзняка, чи другій половині, що орієнтується на Зє?
19.10.2021 10:28 Відповісти
Первое.
19.10.2021 10:33 Відповісти
А вони голосують, бо бояться прогнівити зеленського - платить добре.
19.10.2021 10:16 Відповісти
У них своя Конституция, и свой бюджет.
19.10.2021 10:17 Відповісти
А ці зеленосракі бібізяни ще й читать уміють? Я думав вони тільки срать і на кнопки тиснути уміють
19.10.2021 10:18 Відповісти
Навчити мавпу в Трускавці і вона буде тиснути на зелену кнопку.
19.10.2021 10:19 Відповісти
А шо то за "голосА"? Галюны?
19.10.2021 10:19 Відповісти
Зате перед виборами які були рєформатєрські і креактивні. А зараз, тьфу на Галас.
19.10.2021 10:30 Відповісти
ты еще не среди этих "прозревших"?
19.10.2021 10:35 Відповісти
Я осознано голосовал за ЗЕ и в подобной ситуации сделаю так же, и ещё 73% сделают....
19.10.2021 10:42 Відповісти
ну т.е. до тебя еще не дошло что ты тупое говно. ок. подождем еще
19.10.2021 10:44 Відповісти
От шЫколадного быдла другого ответа и никто и не ожидал.....
19.10.2021 10:47 Відповісти
как ты про себя... "никто". четко. прямо в десятку
19.10.2021 10:48 Відповісти
про 73 ты погорячился конечно. среди моих знакомых уже не осталось тех кто готов проголосовать за зеленого офшорника. но в твоей палате дурки такие еще есть - не сомневаюсь
19.10.2021 10:45 Відповісти
Если будет Зе и шЫ во втором туре, результат будет такой же как и в 19.
показати весь коментар
19.10.2021 10:48 Відповісти
время покажет кто где срал
19.10.2021 10:49 Відповісти
За общак!
19.10.2021 10:21 Відповісти
за меню
19.10.2021 10:34 Відповісти
По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел", поэтому он не знает, за что вчера голосовали "слуги народа" на фракции. Источник:
А ти думаєш - вони самі знають ??
19.10.2021 10:35 Відповісти
По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел"

Так а что на него смотреть, бюджет как бюджет. В следующих расследованиях pandora papers все и узнаете. Как дети малые....
19.10.2021 10:36 Відповісти
 
 