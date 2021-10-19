Поки що текст Держбюджету-2022 ніхто в очі не бачив: за що голосували "слуги народу" на фракції не зрозуміло, - нардеп "Голосу" Железняк

"Голос" не голосуватиме за бюджет на наступний рік.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради сказав голова фракції Ярослав Железняк.

За словами нардепа, поки що текст бюджету "ніхто в очі не бачив", тому він не знає, за що вчора голосували "слуги народу" на фракції.

"Я не буду розповідати, що за Регламентом мало пройти ухвалення (в першому читанні. - Ред.) до 15 жовтня, два дні на ознайомлення. Уже говорити про такі "регламентні карлючки" немає сенсу", - заявив Железняк.