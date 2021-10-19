Долю людства не має вирішувати "горстка" переможців у Другій світовій війні, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи в парламенті Анголи під час офіційного візиту в африканську країну, заявив, що Анкара веде боротьбу з несправедливістю в політичній системі світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час візиту в Анголу.
"Ми стверджуємо, що доля людства не може і не має бути кинута на милість горстки країн-переможців у Другій світовій війні", - цитує слова Ердогана його пресслужба.
Як повідомляє держагентство Anadolu, нарікаючи на "несправедливість" нинішньої системи світобудови, він підкреслив, що "світ більше п'яти", маючи на увазі п'ять країн - постійних членів Ради безпеки ООН, які стали такими після перемоги над гітлерівською коаліцією в 1940-х.
"У той час як світ і майже всі аспекти нашого життя змінюються, а дипломатія, торгівля і міжнародні відносини зазнають радикальних перетворень, не можна думати, що глобальна архітектура безпеки залишиться колишньою", - додав Ердоган.
"Не прислухатися до вимог змін означає наполегливо намагатися зберегти статус-кво, що склався після Другої світової війни", - зазначив турецький лідер.
Президент Туреччини повідомив ангольському парламенту, що "ми нація, яка не заплямована колоніалізмом", і поскаржився, що "є люди, які все ще не можуть прийняти досягнення африканського народу в галузі незалежності, свободи і рівності".
"Цим країнам необхідно позбутися зачарованості своєю кривавою історією і поглянути в обличчя сьогоднішнім реаліям", - підсумував Ердоган.
Это кабы голубей пускали?
Какие сипаи, войска подчинявшиеся Виши были свыше 300 тысяч и так давали просраться коалиции в Сирии, что перепуганные евреи как один дрыснули в Турцию.
С тех пор и ведется дружба Израиля и Турции.
Расскажи это южным славянам , грекам, народам Кавказа и аравийского полуострова и т.д
Вообще эту шоблу (ООН) нужно разогнать, бессмысленная трата очень больших денег, контора нисколько не была способна после 1945 года, тем более неспособна сейчас, обеспечить безопасность стран и народов на планете.
К стати мой дед дошел до Чехии но их сразу же отправили эшелонами в Манчжурию, а потом- в Корею (против войск оон и недавнего союзника по лендлизу). Совок- неблагодарные свиньи
"Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны" - шо он хочет?
Почему Эрдогану не помнить об этом?
А ещё могут вспомнить Италия с Объединённым королевством Великобритания, Испания, Португалия. Да и нам, украинцам, не грех вспомнить пусть даже не Трипольскую историю, а хотя бы времена Ярослава, когда он только приданного за родную сестру, вышедшую замуж за польского короля дал больше, чем польский годовой доход. За дочку свою, Ярославну, дал приданного почти в два раза больше годового дохода Франции. Аналогично дал огромное приданное своим дочерям, поехавшим принцессами и королевами в Венгрию, Данию и Половецкое ханство.
По сути, при Ярославле, Киев был финансовой столицей мира!!!
Это было в годы Первой мировой войны. Османская империя воевала на стороне Германской и Австро-Венгерской империй. Кстати, пролив Дарданеллы, так и не был захвачен объединенными силами флотов Российской, Британской, Японской империй и военным флотом Республики Франция. А уж как Романов старался захватить оба пролива, Мраморное море и Стамбул!!!
Так вот, в эти времена армяне составляли примерно 10% населения Османской империи, но контролировали до 85% всей внутренней и внешней торговли. Сами понимаете, что во время таких больших войн продовольствия не хватает, а спекулянты наглеют по самое немогу.
Ну и пошел голодный народ громить магазины и их хозяев. А так как, практически все они были армянами, то армяне объявили это геноцидом, который в самой Турции так и не признан.
В той же Болгарии, сами болгары утверждали, что после "освобождения" их войсками Российской империи от Османской, болгары стали жить гораздо хуже.
Именно арабы дали Европе современную математику, вместо римских палочек.
Медицина. Астрономия...
До речі, наши пращури також займалися продажем рабів. А хто не займався? Та тіж самі чорношкіри самі відловлювали своїх та продавали усяким Себастьянам Перейро.
По аналогии - будучи членом ЕС, проще добиваться изменений в ЕС, чем как Турция и Украина, стоя возле дверей с просьбой впустить.
Сначала, после развала СССР, развалился и двуполярный мир. Теперь, после целой череды крайне слабых, по сравнению с Рейганом Президентов США, явно умирает и однополярный мир, с одной супердержавой. Теперь тенденция к созданию некоторого количества РЕГИОНАЛЬНЫХ лидеров и Турция борется с Ираном, за место такого лидера на Ближнем Востоке и Средней Азии.
Один поросенок построил домик из соломы. Второй поросенок построил домик из веточек. Третий поросенок построил каменный домик.
Может просто и Лига наций и ООН были не правильно построены?
Мир же уже отошел от биполярности и однополярности. Теперь возникают новые, уже РЕГИОНАЛЬНЫЕ лидеры. Вот на этих, региональных площадках возможны военные конфликты, как например, периодические пограничные войны между двумя ядерными державами - Индией и Пакистаном. Худшим вариантом является внутренняя, гражданская война, когда соседи и не только соседи, радостно бомбят школы и больницы в Сирии. При этом сирийцы сами собственно виноваты в том, что много десятилетий подыгрывали в этом регионе СССР и РФ.
Зайдите сегодря в любое заведение или учреждение, где хозяин азербайлжанец. Там обязательно рядом с их флагом будет висеть турецкий.
Але чи актуальна післявоєнна система управління в ООН зараз, через 75 років після війни?
Культурно умыл и путю, и Макрона, и американцев . . .
Тем более, что 5 постоянных членов Совбеза не вполне относятся к выигравшим войну - Францию и Китай освобождали, например . . . Если кто и выиграл, то Великобритания, США и СССР.
А ведь за Эрдоганом молча (пока) стоят, но готовы подписаться под этими словами и Япония, и Германия (и ЕС в целом), и Индия, и Пакистан, и страны Персидского залива, и Израиль, и Бразилия, и много кто ещё.
Надо переходить от 5 постоянных членов Совбеза ООН к формату G-20 (20 крупнейших экономик планеты), причём в непостоянном виде. А кто на данный момент по экономике входит в G-20, тот в Совбезе и сидит, заслужил. Прошёл год, кто-то обогнал - до свидания. Ну и №№21 - 25 - от остальных стран, калибром поменьше, на основе регионального представительства, чтобы не обидно и всех услышали. И такой вот Президиум из 25 стран должен решать, а в случае невозможности решения - вопрос должен выноситься на Генассамблею.
А не так, как сейчас - одна россия вето наложила и "нехай весь світ зачекає" . . .
Демократия хороша в разумных пределах.
И как она участвовала в освобождении Европы? Скорее наоборот