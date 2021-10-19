Долю людства не має вирішувати "горстка" переможців у Другій світовій війні, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи в парламенті Анголи під час офіційного візиту в африканську країну, заявив, що Анкара веде боротьбу з несправедливістю в політичній системі світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час візиту в Анголу.

"Ми стверджуємо, що доля людства не може і не має бути кинута на милість горстки країн-переможців у Другій світовій війні", - цитує слова Ердогана його пресслужба.

Як повідомляє держагентство Anadolu, нарікаючи на "несправедливість" нинішньої системи світобудови, він підкреслив, що "світ більше п'яти", маючи на увазі п'ять країн - постійних членів Ради безпеки ООН, які стали такими після перемоги над гітлерівською коаліцією в 1940-х.

"У той час як світ і майже всі аспекти нашого життя змінюються, а дипломатія, торгівля і міжнародні відносини зазнають радикальних перетворень, не можна думати, що глобальна архітектура безпеки залишиться колишньою", - додав Ердоган.

"Не прислухатися до вимог змін означає наполегливо намагатися зберегти статус-кво, що склався після Другої світової війни", - зазначив турецький лідер.

Президент Туреччини повідомив ангольському парламенту, що "ми нація, яка не заплямована колоніалізмом", і поскаржився, що "є люди, які все ще не можуть прийняти досягнення африканського народу в галузі незалежності, свободи і рівності".

"Цим країнам необхідно позбутися зачарованості своєю кривавою історією і поглянути в обличчя сьогоднішнім реаліям", - підсумував Ердоган.