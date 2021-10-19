За добу від коронавірусу в Києві померли 26 осіб, виявили 837 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 837 нових випадків захворювання на коронавірус (всього 245483), зафіксовано 26 летальних випадків.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 467 жінок віком від 18 до 95 років, 304 чоловіки віком від 18 до 88 років, 35 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 31 хлопчик від 1 місяця до 17 років.

Також зафіксовано 26 летальних випадків від вірусу (всього 5712): 19 жінок від 48 до 86 років і 7 чоловіків від 46 до 86 років.

За добу госпіталізували 145 хворих на коронавірус і 376 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

246 жителів Києва подолали коронавірус (всього 224834).

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (182), Дарницькому (129) і в Святошинському (123).