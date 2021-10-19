УКР
За добу від коронавірусу в Києві померли 26 осіб, виявили 837 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 837 нових випадків захворювання на коронавірус (всього 245483), зафіксовано 26 летальних випадків.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 467 жінок віком від 18 до 95 років, 304 чоловіки віком від 18 до 88 років, 35 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 31 хлопчик від 1 місяця до 17 років.

Також зафіксовано 26 летальних випадків від вірусу (всього 5712): 19 жінок від 48 до 86 років і 7 чоловіків від 46 до 86 років.

За добу госпіталізували 145 хворих на коронавірус і 376 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

246 жителів Києва подолали коронавірус (всього 224834).

Також читайте: Україна може робити 1,5 млн щеплень проти COVID-19 на тиждень, - Ляшко

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (182), Дарницькому (129) і в Святошинському (123).

карантин (18172) Київ (20051) Кличко Віталій (3554) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
В Днепре олени уже переполняют пункты вакинации: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/18/7310808/
Всё лето и половина осени была возможность сделать это нормально, без суеты, не толпой, но олени надували щёки и размазывали сопли. А сейчас припекло.
19.10.2021 10:46 Відповісти
Истинных нет. Есть ольгинские тролли на зарплате, и есть олени, которые ретранслируют их бред потому, что он вписывается в инфантильное болотце их жизни. Когда этот антиваксерный бред перестает гармонировать с болотом инфантила, олень идет вакцинироваться совершенно спокойно и не терзаясь сомнениями, т.к. он не живёт своим умом.
19.10.2021 11:15 Відповісти
Вот именно. Под выборы и это принудилово припомнят, даже и не сомневайтесь.
19.10.2021 11:22 Відповісти
