Разумков - Зеленському щодо закону про олігархів: Жодного разу готовий текст закону не передавався до Венеціанської комісії. Президента перед інтерв'ю мали про таке попереджати

Ексспікер ВР Дмитро Разумков був здивований заявою президента Володимира Зеленського про те, що у Венеціанської комісії зараз немає тексту закону про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам.

"Тому що жодного разу за два роки нашої роботи готовий текст закону не передавався на розгляд Венеціанської комісії. Ті колеги, які готують президенту інформацію перед інтерв'ю, мають про це попереджати", - зазначив Разумков.

Нардеп припускає, що міг домовитися з Джанні Буккікіо щодо направлення до комісії закону про деолігархізацію.

"Ми знаємо, що питання закону №5599 буде розглядатися в грудні. Який буде текст? Логічно, що вони можуть просити вже кінцевий варіант додатково, який був проголосований у стінах Верховної Ради з тими всіма правками або з однією правкою (якщо буде фальсифікація в комітеті). Це ми вже подивимося", - пояснив політик.

Задзначимо, що раніше в ефірі телеканалу ICTV Президент України Володимир Зеленський заявив, що Венеціанська комісія та її глава Букіккіо були "здивовані", що їм "надіслали на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання, тобто не зовсім зрозумілий документ".

"Мало того, що він не був проголосований і не пройшов друге читання, він був не підписаний Президентом України. Тобто він хотів би, і це його пряма мова, побачити саме законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний Президентом України. І тоді ми з вами отримаємо від них висновки. Я зателефонував Букіккіо ... сказав: "Я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний Президентом України, щоб його розглянула Венеціанська комісія", - розповів Зеленський.

