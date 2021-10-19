УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4845 відвідувачів онлайн
Новини
1 821 8

Разумков попросив Арахамію узгодити його призначення в комітет з питань свободи слова: На жаль, для колег я зараз є членом фракції "СН"

Разумков попросив Арахамію узгодити його призначення в комітет з питань свободи слова: На жаль, для колег я зараз є членом фракції

Ексспікер Дмитро Разумков написав заяву голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, щоб узгодити своє призначення в комітет з питань свободи слова.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

За словами Разумкова, він звернувся до Арахамії, бо досі є членом фракції, а заяву про вихід він не писав, і його не виключали з її складу.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи є він зараз членом фракції "СН" автоматично, ексспікер заявив: "На жаль, для колег, так".

Він розповів, що Арахамія поки не відповів на цю заяву.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підписання Стефанчуком закону про олігархів можуть оскаржити в КС, - Разумков. ВIДЕО

Говорячи про те, чи буде він формувати свою групу в разі виключення з фракції, Разумков підкреслив: "Потрібно формувати не свою групу, а групу тих, хто буде, дійсно, відстоювати ті принципи і цінності, з якими ми йшли в 2019 році. Поки був головою Верховної Ради, це було робити трохи важко, тому що ти не можеш займати позицію виключно однієї фракції, навіть тієї, з партією якої ти прийшов. Зараз буде більше часу і можливості, щоб переконувати колег, нарешті, повернутися до всього того , що обіцялося людям в 2019 році. Вже цим займаюся".

Зазначимо, що станом на 10.50 на сайті парламенту в картці нардепа зазначено, що Дмитро Разумков не входить до жодної з фракцій.

Автор: 

ВР (15197) Арахамія Давид (1112) Разумков Дмитро (1528) Слуга народу (2849)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а нащо агрохімії лобіювати, якщо ЄрЗе вже дав команду вигнати разумкова з нардепів?
показати весь коментар
19.10.2021 10:59 Відповісти
це такий прикол над бібізянкою.
разумков то знає, що арахламія вміє добре лобіювати тіко зеленському )
показати весь коментар
19.10.2021 11:00 Відповісти
що цікаво, він вперше заявив, що ніби стає членом слуг уродів "автоматично", але заяви про повернення у фракцію не пише... Для майбутнього суду це може стати прецендентом...
показати весь коментар
19.10.2021 11:02 Відповісти
а нафига ему писать "заяву про повернення", если он НЕ ПИСАЛ "заяву про вихід"?
Зе-тыпилы все делают "через за..ницу" этим теперь Разумков и пользуется и тролит их.
показати весь коментар
19.10.2021 11:06 Відповісти
заяву про вихід він писав однозначно: це вимога Регламенту ВР, згідно якого член президії має бути позафракційним
показати весь коментар
19.10.2021 11:29 Відповісти
бла-бла-бла...
Когда это у "Слуг" что-то было "по регламенту"?
Разумков в интервью однозначно сказал: "Заяву НЕ писал".
Был "позафракційним" БЕЗ заявы.
показати весь коментар
19.10.2021 11:41 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 11:25 Відповісти
Может я и ошибаюсь, но не могу отделаться от ощущения, что Разумкова олигархи начинают готовить на замену Зеленскому.
показати весь коментар
19.10.2021 12:53 Відповісти
 
 