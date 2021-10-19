Разумков попросив Арахамію узгодити його призначення в комітет з питань свободи слова: На жаль, для колег я зараз є членом фракції "СН"
Ексспікер Дмитро Разумков написав заяву голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, щоб узгодити своє призначення в комітет з питань свободи слова.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.
За словами Разумкова, він звернувся до Арахамії, бо досі є членом фракції, а заяву про вихід він не писав, і його не виключали з її складу.
Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи є він зараз членом фракції "СН" автоматично, ексспікер заявив: "На жаль, для колег, так".
Він розповів, що Арахамія поки не відповів на цю заяву.
Говорячи про те, чи буде він формувати свою групу в разі виключення з фракції, Разумков підкреслив: "Потрібно формувати не свою групу, а групу тих, хто буде, дійсно, відстоювати ті принципи і цінності, з якими ми йшли в 2019 році. Поки був головою Верховної Ради, це було робити трохи важко, тому що ти не можеш займати позицію виключно однієї фракції, навіть тієї, з партією якої ти прийшов. Зараз буде більше часу і можливості, щоб переконувати колег, нарешті, повернутися до всього того , що обіцялося людям в 2019 році. Вже цим займаюся".
Зазначимо, що станом на 10.50 на сайті парламенту в картці нардепа зазначено, що Дмитро Разумков не входить до жодної з фракцій.
разумков то знає, що арахламія вміє добре лобіювати тіко зеленському )
Зе-тыпилы все делают "через за..ницу" этим теперь Разумков и пользуется и тролит их.
Когда это у "Слуг" что-то было "по регламенту"?
Разумков в интервью однозначно сказал: "Заяву НЕ писал".
Был "позафракційним" БЕЗ заявы.