Разумков попросив Арахамію узгодити його призначення в комітет з питань свободи слова: На жаль, для колег я зараз є членом фракції "СН"

Ексспікер Дмитро Разумков написав заяву голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, щоб узгодити своє призначення в комітет з питань свободи слова.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

За словами Разумкова, він звернувся до Арахамії, бо досі є членом фракції, а заяву про вихід він не писав, і його не виключали з її складу.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи є він зараз членом фракції "СН" автоматично, ексспікер заявив: "На жаль, для колег, так".

Він розповів, що Арахамія поки не відповів на цю заяву.

Говорячи про те, чи буде він формувати свою групу в разі виключення з фракції, Разумков підкреслив: "Потрібно формувати не свою групу, а групу тих, хто буде, дійсно, відстоювати ті принципи і цінності, з якими ми йшли в 2019 році. Поки був головою Верховної Ради, це було робити трохи важко, тому що ти не можеш займати позицію виключно однієї фракції, навіть тієї, з партією якої ти прийшов. Зараз буде більше часу і можливості, щоб переконувати колег, нарешті, повернутися до всього того , що обіцялося людям в 2019 році. Вже цим займаюся".

Зазначимо, що станом на 10.50 на сайті парламенту в картці нардепа зазначено, що Дмитро Разумков не входить до жодної з фракцій.