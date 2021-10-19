УКР
Статті Путіна і Медведєва спрямовані на те, щоб підтримувати антиукраїнські настрої в російському суспільстві, - "слуга народу" Потураєв

Статті Путіна і Медведєва спрямовані на те, щоб підтримувати антиукраїнські настрої в російському суспільстві, -

Росія вчергове демонструє свою непоступливість і бажання говорити з Україною виключно з позиції сили.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв у матеріалі Цензор.НЕТ.

"Бачимо вже такі доволі стандартні прийоми росіян. Вважаю, тут немає, чому дивуватися. А нових ідей в статті Медведєва немає. Єдине, на що тут треба звернутися увагу – їхню занепокоєність, що Україна продовжує визначати свою самоідентифікацію", - підкреслив парламентарій.

За словами Потураєва, якщо до 2014 року можна було говорити: українці перебувають у цьому пошуку, то після відомих подій усі бачать, що самоідентичність вже є.

"Просто зараз відбувається процес її становлення, який, до речі, є постійним та перманентним, бо людина усе життя співвідносить себе із іншими та із світом. Українці чітко себе асоціюють з цивілізованим простором, із західною (в широкому розумінні цього слова) цивілізацією. З цим у нас проблем немає", - зазначив нардеп.

Також читайте: Епіфаній - Росії: "Мати" - тут, а ви навіть не "мачуха", ви - "дочка"

"Росія демонструє догматичність своєї політики, яка дісталася їм у спадок від радянської зовнішньої політики. Вони вперто стоять на своєму. Але це ознака не сили, а відсутності гнучкості мислення та можливості знаходити якісь корисні, в першу чергу, для них ідеї. Це те, від чого потерпав Радянський Союз. Власне, йдеться про один із головних чинників того, що призвело до його розпаду і "смерті".

Такі статті, як Путіна та Медведєва, направлені й на те, щоб підтримувати напругу, ворожість щодо України та антиукраїнські настрої в російському суспільстві. Знову ж, нічого нового ми тут не бачимо", - додав парламентарій.

Потураєв підкреслив, що ці статті навряд чи можуть вплинути на зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки".

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Які "привіти" передає РФ напередодні переговорів у Нормандському форматі?"

Також читайте: Росія в питанні Донбасу продовжує грати в чехарду, хоча Україна пропонувала "оливкову гілку", - "слуга народу" Юраш

Автор: 

Медведєв Дмитро (1942) путін володимир (24686) росія (67347) Потураєв Микита (146)
Топ коментарі
+3
А статті і інтерв'ю зеленського спрямовані на підтримку проросійськості нашого населення.
От така незадача.
19.10.2021 11:04 Відповісти
19.10.2021 11:04 Відповісти
+3
19.10.2021 11:11 Відповісти
19.10.2021 11:11 Відповісти
+2
дякую, кеп!
а я думав, що це для поліпшення кліматичних змін
19.10.2021 11:08 Відповісти
19.10.2021 11:08 Відповісти
Очень странный комментарий. По-вашему "СН" это патриоты Украины, которые рвут рашистов как Тузик тряпку? Что-то я такого греха за зеленомордыми не наблюдал, скорее напротив

Поставки российского угля в Украину в июле выросли в три раза - СМИ
19.10.2021 11:16 Відповісти
19.10.2021 11:16 Відповісти
Ты завещание написал, руцьке?
19.10.2021 11:44 Відповісти
19.10.2021 11:44 Відповісти
козломордым слово не давали,пшел найух
19.10.2021 12:12 Відповісти
19.10.2021 12:12 Відповісти
честно - отвлекли и не дочитал статью до конца
19.10.2021 12:18 Відповісти
19.10.2021 12:18 Відповісти
19.10.2021 11:04 Відповісти
19.10.2021 11:08 Відповісти
19.10.2021 11:11 Відповісти
Це нам лист. Там все про нас і про їх плани щодо нас. І вибір у нас невеликий, або ми стріляємо по них, або вони стріляють нам у потилицю.
19.10.2021 11:15 Відповісти
19.10.2021 11:15 Відповісти
"грустная песенка
трень-брень балалаечка..."



"был бы рояль,был бы рояль,
было б совсем другое дело..."

19.10.2021 11:17 Відповісти
19.10.2021 11:17 Відповісти
19.10.2021 11:20 Відповісти
19.10.2021 11:20 Відповісти
И что в этой "новости" нового? Все, кто более или менее интересуется этим вопросом, общается в чат-рулетке, читает кацапские форумы знает, что 90% ватных "братьев" хотят уничтожения Украины и украинцев. Чтобы как раньше - жрать за наш счет и руками украинцев осваивать их бескрайнюю Северную Мерзоту
19.10.2021 11:22 Відповісти
19.10.2021 11:22 Відповісти
Эти статьи не писали ни ***** ни Окурок. Их писали кацапские пропагандоны.
19.10.2021 11:27 Відповісти
19.10.2021 11:27 Відповісти
19.10.2021 11:31 Відповісти
19.10.2021 11:31 Відповісти
Я вот не понимаю, а зачем вообще комментировать статьи этих двух запоребриковых клоунов? Тем более, если они направлены на внутреннее потребление.
19.10.2021 12:01 Відповісти
19.10.2021 12:01 Відповісти
 
 