Статті Путіна і Медведєва спрямовані на те, щоб підтримувати антиукраїнські настрої в російському суспільстві, - "слуга народу" Потураєв
Росія вчергове демонструє свою непоступливість і бажання говорити з Україною виключно з позиції сили.
Про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв у матеріалі Цензор.НЕТ.
"Бачимо вже такі доволі стандартні прийоми росіян. Вважаю, тут немає, чому дивуватися. А нових ідей в статті Медведєва немає. Єдине, на що тут треба звернутися увагу – їхню занепокоєність, що Україна продовжує визначати свою самоідентифікацію", - підкреслив парламентарій.
За словами Потураєва, якщо до 2014 року можна було говорити: українці перебувають у цьому пошуку, то після відомих подій усі бачать, що самоідентичність вже є.
"Просто зараз відбувається процес її становлення, який, до речі, є постійним та перманентним, бо людина усе життя співвідносить себе із іншими та із світом. Українці чітко себе асоціюють з цивілізованим простором, із західною (в широкому розумінні цього слова) цивілізацією. З цим у нас проблем немає", - зазначив нардеп.
"Росія демонструє догматичність своєї політики, яка дісталася їм у спадок від радянської зовнішньої політики. Вони вперто стоять на своєму. Але це ознака не сили, а відсутності гнучкості мислення та можливості знаходити якісь корисні, в першу чергу, для них ідеї. Це те, від чого потерпав Радянський Союз. Власне, йдеться про один із головних чинників того, що призвело до його розпаду і "смерті".
Такі статті, як Путіна та Медведєва, направлені й на те, щоб підтримувати напругу, ворожість щодо України та антиукраїнські настрої в російському суспільстві. Знову ж, нічого нового ми тут не бачимо", - додав парламентарій.
Потураєв підкреслив, що ці статті навряд чи можуть вплинути на зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки".
Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Які "привіти" передає РФ напередодні переговорів у Нормандському форматі?"
