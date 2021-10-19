Представництво ЄС закликає Раду вже сьогодні ухвалити поправки до закону про НАБУ

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало Верховну Раду вже сьогодні ухвалити поправки №5459-1 до закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Представництва ЄС в Україні у твітері.

"Важливо, щоб поправки 5459-1 до закону про НАБУ були ухвалені Верховною Радою сьогодні. Це гарантуватиме незалежність і ефективність Національного антикорупційного бюро, ключового для досягнення відчутних результатів у протидії корупції високого рівня. ЄС розраховує на відданість Верховної Ради цій боротьбі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5459-1 про приведення у відповідність до Конституції України закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Законопроєкт пропонує змінити статус НАБУ і зробити його центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом (сьогодні НАБУ є державним правоохоронним органом. – Ред.). При цьому обумовлюється, що вимоги Кабінету Міністрів щодо формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро.

Документ передбачає, що зміна статусу НАБУ не потребує яких-небудь додаткових заходів, пов'язаних з ліквідацією або реорганізацією органу.

Автори законопроєкту пропонують прибрати норму, за якою НАБУ створює президент.

Читайте: Рада може ухвалити закон, що закріплює за Кабміном призначення керівника НАБУ. Шанси доволі високі, - Разумков