УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини
2 857 31

Ар'єв про статтю Медведєва: Зеленському посилають меседжі, що з ним не збираються домовлятися

Ар'єв про статтю Медведєва: Зеленському посилають меседжі, що з ним не збираються домовлятися

Стаття експрезидента Медведєва про Україну є доказом того, що він без дозволу Путіна навіть не бере до рук свій iPhone.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі "Які "привіти" передає РФ напередодні переговорів у Нормандському форматі?".

За словами парламентарія Зеленського в РФ не розглядають як гравця на геополітичній арені.

"Москва показала, що чекатиме іншого. Кого – зрозуміло, що робитиме ставку на Медведчука, якому Зеленський зараз допомагає сконсолідувати електорат, роблячи вигляд, що є кримінальне переслідування. Правда, чомусь Медведчук за звинуваченнями у державній зраді отримує не перебування у слідчому ізоляторі, а черговий домашній арешт. А його справа взагалі виринає лише тоді, коли у Банкової "підгорають тили" через скандали, пов’язані зі справою "вагнерівців", відмиванням коштів Коломойського, офшорами та свідомим недекларуванням доходів нинішнього президента", - зазначив Ар'єв.

"Зеленському посилають такі меседжі, що з ним не збираються домовлятися. Тут у нього, в принципі, й маневрів не дуже багато. Від нього чекають повної здачі або йому передаватимуть "привіти" через злив інформації про те, які суми він свого часу отримував з російського бюджету, про що теж було сказано напряму в статті Медведєва", - додав нардеп "ЄС".

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також читайте: Статті Путіна і Медведєва спрямовані на те, щоб підтримувати антиукраїнські настрої в російському суспільстві, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

Ар’єв Володимир (323) Медведєв Дмитро (1942) путін володимир (24686) росія (67347)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Лялька напхана тирсою неспроможна на самостійне мислення та діяльність ,дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльководів !!!))
показати весь коментар
19.10.2021 11:38 Відповісти
+7
Лялька напхана тирсою не розуміє що для ***** він ніхто і звати ніяк.
показати весь коментар
19.10.2021 11:33 Відповісти
+6
Да. А чого довбень не розуміє і шукає підходи до хутінських підборів ?
Мріє привселюдно получити підсрачників ?
показати весь коментар
19.10.2021 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А меня больше пугает что ***** с Зеленским договорится чем то что с ЗЕ не собираются договариваться
показати весь коментар
19.10.2021 11:30 Відповісти
путін тупо торгується за право призначити зустріч з Зеленським, тому що розуміє що на зустрічі ніяких поступок від України не буде. Потрібно посилати зворотні меседжі, що Зеленський поспішає зустрітись з путіним поки той не помер від старості і поки росія не розвалилась.
показати весь коментар
19.10.2021 11:56 Відповісти
А зепацюк не помер від передозу ?круті меседжі в зесрані)))
показати весь коментар
19.10.2021 11:58 Відповісти
Апро що може домовлятися ляльковод з лялькою ???)))
показати весь коментар
19.10.2021 11:31 Відповісти
Лялька напхана тирсою не розуміє що для ***** він ніхто і звати ніяк.
показати весь коментар
19.10.2021 11:33 Відповісти
Лялька напхана тирсою неспроможна на самостійне мислення та діяльність ,дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльководів !!!))
показати весь коментар
19.10.2021 11:38 Відповісти
Та куди його вже тільки не посилають!
показати весь коментар
19.10.2021 11:34 Відповісти
З самого початку Зе хтів тільки подивитись кримлівському вилупку у вічі. А договоритись по середині... Дніпра, мабудь.
показати весь коментар
19.10.2021 11:34 Відповісти
Моніку тільки в баню викликають, щоб на роялі сбряцав...
показати весь коментар
19.10.2021 11:36 Відповісти
Херня. Кацапы вообще ни с кем не собираются договариваться. Это же дикари с лишней хромосомой.
показати весь коментар
19.10.2021 11:38 Відповісти
Да. А чого довбень не розуміє і шукає підходи до хутінських підборів ?
Мріє привселюдно получити підсрачників ?
показати весь коментар
19.10.2021 11:39 Відповісти
К чему сей вопрос?
показати весь коментар
19.10.2021 11:47 Відповісти
Арьев "забыл"сказать, что только при Президенте Зеленском начали душить Медведчука.
показати весь коментар
19.10.2021 11:38 Відповісти
Хоть бы он не удушился в собственной сауне.
показати весь коментар
19.10.2021 11:40 Відповісти
Не смішіть мої капці , що зебабуін душить мертветчука , бо це вже занадто😆
показати весь коментар
19.10.2021 11:43 Відповісти
не смешите про "душить медвечука"... для ЗЕлохтората крутят очередную имитацию под радостные повизгивания зрителей "квартала". Медвечук спокойно себе живет в своем имении и ни в чем себе не отказывает, тем более, что кремлевскому ху@лу на воле он теперь уже и не нужен ибо за него вполне справляется ЗЕко-***** - так развалить экономику, перекрыть финансирование оборонке, разгадить отношения с внешними партнерами Украины, слить спецоперации своей разведки, как это делает нынешнее шапито уже 2.5 года, у Медвечука не получилось бы... Медвечук не оправдал ожидания ху@ла, в отличии от "новых лиц"...
показати весь коментар
19.10.2021 12:43 Відповісти
А что, Арьев о чем то хочет договариваться с кремлем? Просто непонятно его огорчение. Реалисты давно свыклись с мыслью, что полноценная война с московией - дело времени. Что, к сожалению нам придется потерять десятки тысяч лучших сыновей Украины в этой войне. Что придется проводить мобилизацию. Но именно такой должна быть цена Независимости, чтоб и через 100 лет наши потомки помнили, какой ценой она им досталась и чего стоит возможность вывесить на своем балконе украинский флаг. Чтоб не продали эту независимость за низкие тарифы или дешевый газ.
показати весь коментар
19.10.2021 11:39 Відповісти
Арьев - никто.
показати весь коментар
19.10.2021 11:46 Відповісти
ты кто?
показати весь коментар
19.10.2021 11:53 Відповісти
Я его избиратель, контактирующий с другими избирателями. Там интересная компания - Арьев, Головатый, Заяц, какже, общался
показати весь коментар
19.10.2021 14:39 Відповісти
дегенерат ты зелёный,который в угоду пуйлу голосовал за "рассмеши комика",чтоб ослабить воюющую страну...а Арьев человек,в отличии от таких как ты)
показати весь коментар
19.10.2021 15:18 Відповісти
Мне не о чем с вами говорить, слава Богу. 💩
показати весь коментар
19.10.2021 15:29 Відповісти
Ну и катись за поребрик , нефиг тут умничать и унижать нормальных украинцев !
показати весь коментар
19.10.2021 16:01 Відповісти
Я к вам в соседи не стремлюсь.
показати весь коментар
19.10.2021 16:11 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:26 Відповісти
Ти лошара , брехло і наркоша 😡
показати весь коментар
19.10.2021 16:04 Відповісти
договариваются - зрада. не договариваются - зрада.
показати весь коментар
20.10.2021 02:06 Відповісти
 
 