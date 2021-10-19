Ар'єв про статтю Медведєва: Зеленському посилають меседжі, що з ним не збираються домовлятися

Стаття експрезидента Медведєва про Україну є доказом того, що він без дозволу Путіна навіть не бере до рук свій iPhone.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі "Які "привіти" передає РФ напередодні переговорів у Нормандському форматі?".

За словами парламентарія Зеленського в РФ не розглядають як гравця на геополітичній арені.

"Москва показала, що чекатиме іншого. Кого – зрозуміло, що робитиме ставку на Медведчука, якому Зеленський зараз допомагає сконсолідувати електорат, роблячи вигляд, що є кримінальне переслідування. Правда, чомусь Медведчук за звинуваченнями у державній зраді отримує не перебування у слідчому ізоляторі, а черговий домашній арешт. А його справа взагалі виринає лише тоді, коли у Банкової "підгорають тили" через скандали, пов’язані зі справою "вагнерівців", відмиванням коштів Коломойського, офшорами та свідомим недекларуванням доходів нинішнього президента", - зазначив Ар'єв.

"Зеленському посилають такі меседжі, що з ним не збираються домовлятися. Тут у нього, в принципі, й маневрів не дуже багато. Від нього чекають повної здачі або йому передаватимуть "привіти" через злив інформації про те, які суми він свого часу отримував з російського бюджету, про що теж було сказано напряму в статті Медведєва", - додав нардеп "ЄС".

