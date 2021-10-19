УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 642 41

Глава Пентагону Остін прибув в Україну: "Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку". ВIДЕО

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув в Україну в рамках робочого візиту до Європи. Його літак вже приземлився в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Пентагону на сторінці в Twitter.

"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд у Москві обговорювала участь США в переговорах стосовно Донбасу, - Зеленський

Глава Пентагону Остін прибув в Україну: Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку 01

Автор: 

візит (1656) Пентагон (1457) США (24136) Остін Ллойд (521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Рада бачити шановного гостя.
показати весь коментар
19.10.2021 11:35 Відповісти
+13
Лучшая поддержка была бы ето военные базы США в Украине и ПВО по периметру росийской границы.
показати весь коментар
19.10.2021 11:32 Відповісти
+12
отака фігня, москалики
тут вам нє здєсь
показати весь коментар
19.10.2021 11:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему руку не жмут?
показати весь коментар
19.10.2021 11:29 Відповісти
недоброжелательность..
показати весь коментар
19.10.2021 11:31 Відповісти
русофобия
показати весь коментар
19.10.2021 11:46 Відповісти
А ви спробуйте здогадатись і друзям України - нехай щастить.
показати весь коментар
19.10.2021 11:39 Відповісти
"чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины"

Я, як українець. звичайно вдячний США за їх підтримку. Краще з такою мізерною, ніж без неї.
Але може замість слів, краще зброєю та інструктурами?
показати весь коментар
19.10.2021 11:30 Відповісти
скромнее надо быть..
показати весь коментар
19.10.2021 11:32 Відповісти
Буде і зброя.
показати весь коментар
19.10.2021 11:35 Відповісти
гори гори ясно
чтобы не погасло)
показати весь коментар
19.10.2021 11:44 Відповісти
Вчора тільки розвантажували високоточну зброю і **********.
показати весь коментар
19.10.2021 11:57 Відповісти
Лучшая поддержка была бы ето военные базы США в Украине и ПВО по периметру росийской границы.
показати весь коментар
19.10.2021 11:32 Відповісти
а самі ні на що не здатні?!
показати весь коментар
19.10.2021 11:51 Відповісти
Вже були б американські бази, але на це потрібна згода президента. А ні в цього, ні в попереднього чомусь на це немає політичної волі...
показати весь коментар
19.10.2021 12:00 Відповісти
Ще на кордоні з Білоруссю
показати весь коментар
19.10.2021 13:47 Відповісти
А тепер ще й по периметру білоруської
показати весь коментар
19.10.2021 13:49 Відповісти
И базы с Томагавками, пару сотен.
показати весь коментар
19.10.2021 11:34 Відповісти
Євро- та трансатлантична інтеграція України ,викликає в москалів загострення параноїдної шизофреніі великодержавного шовінізма !!))
показати весь коментар
19.10.2021 11:35 Відповісти
Если была интеграция Украины, то с Порохом, а этот ЗЕбанутый говнокомандующий все похерил. Хорошо хоть штаты не послали нас куда подальше. Пока. Хотя, Байден сразу понял, что из себя представляет это ЗЕбанутое убожество, и он помогает не клоуну, а Украине. Также как и Джонсон и Эрдоган. Они явно просчитали, что шуту рулить осталось максимум 2.5 года, а Украина - это навсегда, не взирая на ЗЕленую плесень.
показати весь коментар
19.10.2021 11:57 Відповісти
Зеленський надовго при владі. Як мінімум на 20-25 років. Так що, видихайте. Такі як він, владу не віддадуть.
показати весь коментар
19.10.2021 12:01 Відповісти
Напрасно надеешься, дрыщ ЗЕбанутый. Бубочка-то рванет на землю обетованную, максимум через 2.5 года, а ты останешься, убогий, у ЗЕленого разбитого корыта.
показати весь коментар
19.10.2021 12:25 Відповісти
Янык тоже думал, что надолго...
показати весь коментар
19.10.2021 12:44 Відповісти
Рада бачити шановного гостя.
показати весь коментар
19.10.2021 11:35 Відповісти
отака фігня, москалики
тут вам нє здєсь
показати весь коментар
19.10.2021 11:37 Відповісти
Бажано щоб їм був підписздєсь.
показати весь коментар
19.10.2021 11:40 Відповісти
І проконтролювати щоб доставлена військова допомога США не пішла "наліво".
показати весь коментар
19.10.2021 11:38 Відповісти
Не просто объединить шараханье мутного руководства Украины с эпохальным стремлением её народа вернуться в единую европейскую семью. Визит министра показывает что США еще не потеряли надежду .... Спасибо Америке её народу и её правительству -главному союзнику Украины!
показати весь коментар
19.10.2021 11:43 Відповісти
Моральной поддержки мало , к тому же Украина даже не Основной союзник вне НАТО .
показати весь коментар
19.10.2021 11:54 Відповісти
Глава Пентагона прилетел поддержать именно народ.
показати весь коментар
19.10.2021 12:08 Відповісти
Реально этот визит ничего не даст /в плане приёма Украины в НАТО /
Это визи т пощекотать Россию .
США ничего -- а мы получим от России очередную порцию
Недоброжелательности
С темпами один новый танк для армии за год
Мы можем испугать только ежа -- голой попой
А нам надо обеспечивать свою безопасность и целостность
А мы не удосужилисть построить патронный завод
показати весь коментар
19.10.2021 11:49 Відповісти
недоброжелательность ми вже отримали по повній, хай нею вдавляться....
показати весь коментар
19.10.2021 11:52 Відповісти
Патронный завод спасёт нас от нападения ?
Серьёзно?
Его разбомбят первым же заходом.
показати весь коментар
19.10.2021 12:06 Відповісти
Не долетят даже, если патриоты и железный купол будет. А если на наших аэродромах F-35 будут с нашими экипажами в штатах обученными, то просто засцат
показати весь коментар
19.10.2021 13:50 Відповісти
Цей візит нагадує українській владі, що не варто жартувати зі США, і вони не допустять, щоб Україна звернула зі шляху боротьби за незалежність.
показати весь коментар
19.10.2021 12:12 Відповісти
Главное - не задавать дурацкий вопрос "Почему мы не в НАТО?"
А просто тихо строить американские учебные центры и базы.
показати весь коментар
19.10.2021 12:02 Відповісти
скобеевой писда она теперь негра
показати весь коментар
19.10.2021 13:02 Відповісти
не заметил ))
показати весь коментар
19.10.2021 15:01 Відповісти
ВЗРадные "зеленые слуги" против обращения к США в получении Украиной основного союзника США в не НАТО, а в НАТО еще 25 лет не возьмут .Так кто аплодирует своим "слугам"?
показати весь коментар
19.10.2021 13:04 Відповісти
Один н ормальный комментарий
Патронный завод можно разбомбить
Но без них нельзя воевать
Только сильная мобильная современно
Вооруженная армия наша гарантия независимости
И пора --- восстановить ядерное вооружение
Это 80% что не кто не полезно через кордон
А гарантии ЕС НАТО мы уже видели в 2014 году
А самая гарантия это украинские вооруженные силы
показати весь коментар
19.10.2021 13:27 Відповісти
Незнайке не хватает только ядерной кнопки.
По приколу.
показати весь коментар
20.10.2021 00:11 Відповісти
 
 