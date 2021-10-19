Глава Пентагону Остін прибув в Україну: "Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку". ВIДЕО
Міністр оборони США Ллойд Остін прибув в Україну в рамках робочого візиту до Європи. Його літак вже приземлився в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Пентагону на сторінці в Twitter.
"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.
Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном.
Я, як українець. звичайно вдячний США за їх підтримку. Краще з такою мізерною, ніж без неї.
Але може замість слів, краще зброєю та інструктурами?
чтобы не погасло)
тут вам нє здєсь
Это визи т пощекотать Россию .
США ничего -- а мы получим от России очередную порцию
Недоброжелательности
С темпами один новый танк для армии за год
Мы можем испугать только ежа -- голой попой
А нам надо обеспечивать свою безопасность и целостность
А мы не удосужилисть построить патронный завод
Серьёзно?
Его разбомбят первым же заходом.
А просто тихо строить американские учебные центры и базы.
Патронный завод можно разбомбить
Но без них нельзя воевать
Только сильная мобильная современно
Вооруженная армия наша гарантия независимости
И пора --- восстановить ядерное вооружение
Это 80% что не кто не полезно через кордон
А гарантии ЕС НАТО мы уже видели в 2014 году
А самая гарантия это украинские вооруженные силы
По приколу.