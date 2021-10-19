Глава Пентагону Остін прибув в Україну: "Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку". ВIДЕО

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув в Україну в рамках робочого візиту до Європи. Його літак вже приземлився в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Пентагону на сторінці в Twitter.

"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном.

