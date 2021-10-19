Це секрет, - антивакцинатор-"слуга народу" Камельчук про те, що робитиме, якщо Рада обмежить допуск для нещеплених

Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук не планує голосувати за постанову ВР, яка обмежить допуск до парламенту невакцинованим відвідувачам.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я не збираюся порушувати Конституцію України", - заявив Камельчук.

Він також додав: "Постанова ще не проголосована, про що ми говоримо?!".

Відповідаючи на питання, що він робитиме, якщо ВР введе обмеження на відвідування ВР, нардеп зазначив, що це секрет.

У грудні 2020 року Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - говорив він.