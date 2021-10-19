Син Шефіра отримав 600 тис. грн з бюджету за два роки роботи "помічником депутата" Кисіля, - Bihus.info. ВIДЕО

Син Сергія Шефіра Микита за майже два роки роботи у Верховній Раді на посаді помічника народного депутата отримав близько 600 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, опублікованому 18 жовтня.

Так, в розслідуванні йдеться, що Микита Сергійович Шефір - син першого помічника і найближчого соратника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра - недавно відкрив ФОП і працює помічником народного депутата "Слуги народу" Юрія Кисіля.

Зазначається, що саме дружині Кисіля в 2020 році Зеленський продав земельну ділянку і нерухомість в селі Іванковичі за фантастичну суму. Торік Зеленський переїхав на держдачу на території "Конча-Заспи".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про офшори: За часів Януковича всі так структурували свій бізнес. ВIДЕО

За даними журналістів, зараз Микита Шефір "отримує регулярні виплати з бюджету".

Як розповідають журналісти, в різні місяці Микита Шефір міг отримувати різні суми, але в основному це 24 тисяч грн на місяць, а також періодичні надбавки в кілька тисяч гривень.

Як підрахували розслідувачі, за два роки роботи у Верховній Раді Микита Шефір отримав майже 600 000 гривен.

Також в сюжеті додали, що журналісти команди Bihus.info ніколи не бачили сина Шефіра у Верховній Раді.

У коментарі Bihus.info син Шефіра не пояснив, чим він займається на посаді помічника.

"Є три помічники, для кожного з них розподілені обов'язки. Ви можете питати це безпосередньо у Юрія Кисіля", - сказав він.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Джерело: https://censor.net/ru/n3294548