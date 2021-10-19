Рада в четвер може відправити у відставку главу Мінприроди Абрамовського, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускає, що Верховна Рада може в четвер проголосувати за відставку Романа Абрамовського з посади міністра охорони довкілля і природних ресурсів України.

Про це вона сказала журналістам в кулуарах парламенту у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вчора обговорювали (18 жовтня на засіданні фракції. - Ред.) дійсно, що на цьому тижні може бути проголосована відставка пана Абрамовського - міністра екології ... Я допускаю, що якщо ця заява (Абрамовського про відставку. - Ред.) офіційно надійде до Верховної Ради сьогодні, то в четвер (21 жовтня. - Ред.) ми зможемо за процедурою проголосувати його відставку. Але потрібно, щоб вона сьогодні надійшла, тому що завтра буде комітет", - сказала Кравчук.

Вона нагадала, що минулої п'ятниці Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) дала "досить негативну оцінку діяльності Міністерства екології".

