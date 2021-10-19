ВР з другої спроби продовжила роботу до завершення розгляду порядку денного. Корнієнку зробили зауваження за порушення регламенту

Верховна Рада з другого разу змогла проголосувати за продовження своєї сьогоднішньої роботи до завершення розгляду порядку денного.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Перший раз парламентарі дали тільки 209 голосів за необхідних 226. Після чого перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив: "Це процедурне питання. Можна проголосувати ще раз".

Він поставив питання на повторне голосування. На цей раз пропозицію підтримали 228 нардепів. Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко вніс зауваження головуючому на засіданні за порушення регламенту, бо вдруге не можна ставити на голосування питання, яке провалили, не залежно від того, процедурне воно чи ні.

