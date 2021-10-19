УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини
3 715 12

ВР з другої спроби продовжила роботу до завершення розгляду порядку денного. Корнієнку зробили зауваження за порушення регламенту

ВР з другої спроби продовжила роботу до завершення розгляду порядку денного. Корнієнку зробили зауваження за порушення регламенту

Верховна Рада з другого разу змогла проголосувати за продовження своєї сьогоднішньої роботи до завершення розгляду порядку денного.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Перший раз парламентарі дали тільки 209 голосів за необхідних 226. Після чого перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив: "Це процедурне питання. Можна проголосувати ще раз".

Він поставив питання на повторне голосування. На цей раз пропозицію підтримали 228 нардепів. Народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко вніс зауваження головуючому на засіданні за порушення регламенту, бо вдруге не можна ставити на голосування питання, яке провалили, не залежно від того, процедурне воно чи ні.

Також дивіться: Рада призначила Корнієнка першим віцеспікером. ВIДЕО

Автор: 

Власенко Сергій (112) ВР (15197) Корнієнко Олександр (666)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
19.10.2021 12:08 Відповісти
+4
Рада вже давно втратила легітимність. Через масоване порушення законодавства.
показати весь коментар
19.10.2021 12:09 Відповісти
+4
показати весь коментар
19.10.2021 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.10.2021 12:08 Відповісти
Рада вже давно втратила легітимність. Через масоване порушення законодавства.
показати весь коментар
19.10.2021 12:09 Відповісти
Рекорд переголосования 18 раз внесён в книгу Рекордов в 2019 году во время голосования за принятие ИК.
показати весь коментар
19.10.2021 12:17 Відповісти
А тут більш менш вагоме рішення завжди переголосовують.
Висновок - Рада недієздатна.
показати весь коментар
19.10.2021 12:22 Відповісти
Недієздатна побити рекорд.
показати весь коментар
19.10.2021 12:25 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:10 Відповісти
зУрод на зУроде и сосна на сосне
показати весь коментар
19.10.2021 12:30 Відповісти
**********-нарколига, арахамія хламідія верзе казна що, тепер алкаша - корнієнка в призидію. **** театр абсурду, чи то цирк. ПЗДЦь
показати весь коментар
19.10.2021 12:13 Відповісти
Який ще регламент? Не чув, не знаю. В Трускавці такому не вчили.
показати весь коментар
19.10.2021 12:23 Відповісти
"...ласенко вніс зауваження головуючому на засіданні за порушення регламенту,..." Джерело:

пізно. "єдинаросія" в українському варіанті народилася.
зеленське вже означило, що регламент (та й законодавство вцілому), це те, що йому заважає.
до чого готуватись? - ******* посилиться.
показати весь коментар
19.10.2021 12:28 Відповісти
а разве не должен быть вице-спикер от оппозиции, чтоб уравновесить спикера от жаб?
показати весь коментар
19.10.2021 12:42 Відповісти
Как бы да, но "какая разница"(с)??
показати весь коментар
19.10.2021 14:10 Відповісти
 
 