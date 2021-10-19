Зеленський чомусь думає, що судді підтримують його реформу: ця теза повністю не відповідає дійсності, - Шабунін
Президент України Володимир Зеленський помиляється, коли заявляє, що судді підтримують судову реформу.
Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зеленський чомусь думає, що судді підтримують його реформу. Цитую з його вчорашнього інтерв’ю: "Якщо ви побачите результати їхніх звернень, підписів, то ви побачите, що більшість суддів проти гальмування цієї реформи…" Теза президента про те що "більшість суддів" Верховного суду (а Зеленський саме про них) повністю не відповідає дійсності", - зазначив він.
"Пленум Верховного Суду 129-ма голосами зі 144-х звернувся до Конституційного Суду проти реформи Зеленського. Зі 144-х суддів - 129 більшість, правда? Тобто в своїй базовій тезі Зеленський помиляється", - додав він.
"Так само він помиляється і в іншому, цитую президента: "Упевнений, попри звернення Верховного суду в КСУ, зараз КСУ не заблокує судову реформу". Не розумію, звідки в Зеленського така впевненість. Це ж той самий КСУ, який знищив покарання за незаконне збагачення, потім покарання за брехню в деклараціях, а ще забрав в НАБУ право позовами повертати вкрадені в держави гроші, і ще купа інших таких "а ще"", - акцентував Шабунін.
"Ба більше! Пам’ятаєте суддю КСУ Сліденка, який відповідав за знищення покарання за брехню в деклараціях? НАЗК тоді мало питання до його статків. У відповідь він, знищивши покарання, відписав НАЗК, що вирвав гадюці зуби, цитую: "А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! (Олександр Дюма. Три мушкетери). P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н". "Пан Н" - це голова НАЗК Новіков. Як вам така повна неадекватність судді КСУ? Якщо ви раптом думаєте, що Сліденко там такий один, то я вас розчарую. Після усього цього, включно з "гадючим жалом" інші судді КСУ клоуна Сліденка так і не звільнили", - резюмував Шабунін.
Натомість, Узенського намагаються у неконституційний спосіб змінити конституційний устрій, за яким судова гілка не залежить від президентської вертикалі. Верховний суд опирається, що не дивно. А Шабунін вважає, що краще змінити незаконно, аніж нічого не зробити. Що, мовляв, гірше не буде. Але одного разу таке вже від нього чули.
навіть, коли їх натикати носом у власне лайно
і з його вигляду не зрозуміло, що він сам про те думає, або взагалі нічого не думає..
пс: Сліденко був запропонований СВОБОДОЮ
невже була велика необхідність так ганьбитися..