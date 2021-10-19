УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини
2 841 28

Зеленський чомусь думає, що судді підтримують його реформу: ця теза повністю не відповідає дійсності, - Шабунін

Зеленський чомусь думає, що судді підтримують його реформу: ця теза повністю не відповідає дійсності, - Шабунін

Президент України Володимир Зеленський помиляється, коли заявляє, що судді підтримують судову реформу.

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зеленський чомусь думає, що судді підтримують його реформу. Цитую з його вчорашнього інтерв’ю: "Якщо ви побачите результати їхніх звернень, підписів, то ви побачите, що більшість суддів проти гальмування цієї реформи…" Теза президента про те що "більшість суддів" Верховного суду (а Зеленський саме про них) повністю не відповідає дійсності", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Зеленським суддів КС завдасть серйозного удару міжнародним відносинам і іміджу України, - Жернаков

"Пленум Верховного Суду 129-ма голосами зі 144-х звернувся до Конституційного Суду проти реформи Зеленського. Зі 144-х суддів - 129 більшість, правда? Тобто в своїй базовій тезі Зеленський помиляється", - додав він.

"Так само він помиляється і в іншому, цитую президента: "Упевнений, попри звернення Верховного суду в КСУ, зараз КСУ не заблокує судову реформу". Не розумію, звідки в Зеленського така впевненість. Це ж той самий КСУ, який знищив покарання за незаконне збагачення, потім покарання за брехню в деклараціях, а ще забрав в НАБУ право позовами повертати вкрадені в держави гроші, і ще купа інших таких "а ще"", - акцентував Шабунін.

"Ба більше! Пам’ятаєте суддю КСУ Сліденка, який відповідав за знищення покарання за брехню в деклараціях? НАЗК тоді мало питання до його статків. У відповідь він, знищивши покарання, відписав НАЗК, що вирвав гадюці зуби, цитую: "А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! (Олександр Дюма. Три мушкетери). P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н". "Пан Н" - це голова НАЗК Новіков. Як вам така повна неадекватність судді КСУ? Якщо ви раптом думаєте, що Сліденко там такий один, то я вас розчарую. Після усього цього, включно з "гадючим жалом" інші судді КСУ клоуна Сліденка так і не звільнили", - резюмував Шабунін.

Зеленський чомусь думає, що судді підтримують його реформу: ця теза повністю не відповідає дійсності, - Шабунін 01
Зеленський чомусь думає, що судді підтримують його реформу: ця теза повністю не відповідає дійсності, - Шабунін 02

Автор: 

Верховний Суд (1201) Зеленський Володимир (25267) КС (1429) судова реформа (1464) суддя (1598) Шабунін Віталій (607) Сліденко Ігор (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
19.10.2021 12:13 Відповісти
+8
так он почему-то думает, что и народ его поддерживает...
показати весь коментар
19.10.2021 12:15 Відповісти
+6
Апро що має думати обдовбаний параноїдний шизофренік !!! Там манія величі в стадіі загострення !!)))
показати весь коментар
19.10.2021 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.10.2021 12:13 Відповісти
так он почему-то думает, что и народ его поддерживает...
показати весь коментар
19.10.2021 12:15 Відповісти
Нет, конечно, народ за судейскую мафию, от которой стонет, глядя на их работу и благосостояние их, якобы, от этой работы. Metch 45, а вы поддерживаете нынешнюю судейскую систему? Вы за красных или за белых? Похоже вы обманутый. Ваш выстрел из пушки по воробьям.
показати весь коментар
19.10.2021 12:26 Відповісти
шабунин , ты гнида, привёл шута ,наркомана на погибель демократии и здравого смысла ! Теперь закрой свою тухлую пасть и умывайся мочей 🐲🦨🤡👹 вонючего клоун
показати весь коментар
19.10.2021 12:26 Відповісти
Найкоротший вважає що і сонце крутиться навколо нього.
показати весь коментар
19.10.2021 12:15 Відповісти
Це добре. Що хоч одна гілка влади опирається цьому самодурові. Яка б вона не була.
показати весь коментар
19.10.2021 12:16 Відповісти
Какое узколобое мышление...
показати весь коментар
19.10.2021 12:34 Відповісти
Зате у вас широколобе - як у ківи
показати весь коментар
19.10.2021 12:42 Відповісти
Президенты приходят и уходят, а судьи остаются и дерут тебя регулярно. Но тебе этого не понять. У тебя другие задачи тут.
показати весь коментар
19.10.2021 12:43 Відповісти
Президенти приходять для виконання своїх повноважень, які передбачені конституцією. Цей, так званий президент, натомість, порушує конституцію, зокрема, намагається звільняти судей своїми указами. Верховний Суд не ставить під сумнів право законодавчої гілки змінити законодавство так, щоби президент таке право мав. Але якщо конституцією йому такого права не надано, це питання не може бути предметом реформи. Інший пункт їх звернення - робота органів системи ВРП і Етичної ради. ВС декларує, що реформа створює колізію, коли рішення цих органів будуть відмінятися в судовому порядку, оскільки будуть суперечити конституції. Так, судді переслідують власні інтереси. Мають намір уникнути багаторазового оцінювання. Але вони нічого не можуть вдіяти у випадку, якщо принципи реформи прозорі і конституційні.
Натомість, Узенського намагаються у неконституційний спосіб змінити конституційний устрій, за яким судова гілка не залежить від президентської вертикалі. Верховний суд опирається, що не дивно. А Шабунін вважає, що краще змінити незаконно, аніж нічого не зробити. Що, мовляв, гірше не буде. Але одного разу таке вже від нього чули.
показати весь коментар
19.10.2021 13:57 Відповісти
Апро що має думати обдовбаний параноїдний шизофренік !!! Там манія величі в стадіі загострення !!)))
показати весь коментар
19.10.2021 12:16 Відповісти
А це завжди закінчується масштабним кровопролиттям.
показати весь коментар
19.10.2021 12:20 Відповісти
зачатие ЗЕ-вот где была ошибка!
показати весь коментар
19.10.2021 12:17 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:21 Відповісти
бо дурні ніколи не сумніваються у своїй правоті
навіть, коли їх натикати носом у власне лайно
показати весь коментар
19.10.2021 12:21 Відповісти
Шабунин, запомни - зеленский ни о чем не думает, думать не его конек, он на эту должность не для "думать" поставлен, а для имитации процесса... пока Беня со товарищи страну дерибанят.
показати весь коментар
19.10.2021 12:28 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:31 Відповісти
Зеленский и думает??? Что делают эти два слова в одном предложении???
показати весь коментар
19.10.2021 12:32 Відповісти
Тю, та Вова щиро вважає, що йому все можна, бо йому мудрий нарід "дав мандат".
показати весь коментар
19.10.2021 13:04 Відповісти
А в чем суть судейской реформы от Зеленского? Расскажите если кто то знает
показати весь коментар
19.10.2021 13:15 Відповісти
Проблема несколько обширнее. Зеленский почему-то думает, что он президент!
показати весь коментар
19.10.2021 13:16 Відповісти
нажаль він ним є...
показати весь коментар
19.10.2021 13:52 Відповісти
Віталька! Так усе норм - аби ж не Порошенко Ти ж сам і привів Зелю до влади! Радій, ******
показати весь коментар
19.10.2021 13:33 Відповісти
зеля відносно добрий актор, може впевнено нести любу дичину,
і з його вигляду не зрозуміло, що він сам про те думає, або взагалі нічого не думає..

пс: Сліденко був запропонований СВОБОДОЮ
невже була велика необхідність так ганьбитися..
показати весь коментар
19.10.2021 13:37 Відповісти
В заявлении в априори присутствует абсурдное по своему смыслу словосочетание - "Зеленский думает"...
показати весь коментар
19.10.2021 13:39 Відповісти
Зеленський не думає, це не його...він слухає що йому каже Єрмак
показати весь коментар
19.10.2021 13:51 Відповісти
Зельцман думає... Вже смішно! А нюхає - ще смішніше!)
показати весь коментар
19.10.2021 16:20 Відповісти
Зеленский давно доказал что он или инфантильный лох, или та еще эгоист-сволочь
показати весь коментар
19.10.2021 21:23 Відповісти
 
 