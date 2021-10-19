УКР
"Орієнтуємося на погоду, щоб не обігрівати повітря": підключення житлових будинків до тепла в Києві планують почати з 23 жовтня

У столиці планують почати масове підключення житлових будинків до тепла з 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Згідно з чинним законодавством, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

Пантелєєв нагадав, що для соціальної сфери столиці - шкіл, дитячих садків, лікарень, опалювальний сезон вже почався. Згідно з розпорядженням КМДА, з 1 жовтня почали підключення цих установ за їхнім індивідуальним замовленням.

Читайте також: В Україні сьогодні достатньо газу, щоб забезпечити споживачів за стабільною ціною, - Зеленський

"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб "не обігрівати повітря" і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків – більш як 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів", – зазначив заступник голови КМДА.

Він також нагадав, що у кожного будинку, не важливо чи є там ОСББ чи немає, сьогодні є можливість підключитись до тепла вже зараз. Якщо більшість жителів будинку підтримає підключення до тепла, і відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії.

КМДА (2396) Пантелеєв Петро (84) опалювальний сезон (1775)
+5
на кой хрен включать 23.10?? придурки. У меня +20 в квартире. На кой хрен мне платить за то, что не нужно??
19.10.2021 12:56 Відповісти
+4
19.10.2021 13:09 Відповісти
+3
Ну ви бачили таких шкодливих сученят... Вже який тиждень середньодобова температура за вікном нижча 8 градусів, а ці аморальні тварини, з КМДА, які так хвилювалися, щоб кияни не підхопили пневмонію від коронавірусу, лишень з 23 збираються підключати тепло. І їх наразі зовсім не хвилює, що в вас буде пневмонія від переохолодження...
19.10.2021 12:42 Відповісти
У меня кондей. Думаю значительно дешевле выйдет.
Можете пока не включать.
19.10.2021 12:36 Відповісти
Сказочник. Еще нет среднесуточной +8
19.10.2021 13:02 Відповісти
Деточка, если такой недоверчивый, посиди возле наружного термометра сутки и записывай показания... Посчитать среднее способен? И если бы среднесуточная температура был выше 8 градусов, мы бы это услышали от наших благодетелей из КГГА, а вишь, в последнее время они об этом не упоминают...
И на кой, кличковская вша, нужно в Киеве включать отопление через 4 дня. На улице солнце светит, у меня в квартире плюс 22, это при том что у меня балконные окна открыты, а если бы были закрыты, в квартире было бы еще теплее. Я сомневаюсь, что в суботу будет минус десять. У вас же вот есть чудесная разработанная практика, если большинство домохозяйств за включение обогрева, вы якобы его включаете, а если большинства нет включите всеравно?
показати весь коментар
19.10.2021 12:46 Відповісти
Меня и +16-17 устраивает почему я должен платить за это пекло?
19.10.2021 13:28 Відповісти
Думаю что в Украине отапливаемый сезон жилого фонда давно уже нужно было сделать с 1 ноября по 31 марта ( официально). Ну вот у нас нет пока отопления ( не включили слава богу, учитывая его стоимость), обогреватели еще не включали, хоть имеем в наличии ( что бы подогреться) потому что в квартире в отдельные дни доходило правда до +19, а как сейчас то + 21. И правда зачем платить за воздух, потому что сейчас проветриваешь, а если дадут отопление то как в прошлом году приходилось завешивать радиаторы одеялами. я понимаю что у все с этим по разному ( даже в одном доме, в зависимости как утеплился), но все же думаю что пока включать отопление не целесообразно и невыгодно, как для людей, так и для государства ( в смысле проблем с газом).
19.10.2021 13:07 Відповісти
19.10.2021 13:09 Відповісти
дебилы зелёные. Есть санитарные нормы минимальной температуры в садиках, школах, больницах и жилых помещениях. В квартирах уже давно холод собачий. Экономику просрали, деньги разворовали, угля не хватает, а. они лапшу вешают по +8
19.10.2021 13:12 Відповісти
На улице солнце светит, у меня в квартире плюс 22, это при том что у меня балконные окна открыты, а если бы были закрыты, в квартире было бы еще теплее.
а сьогодні на вулиці - від +3 до +10 ...
Нагрівач виключи - - він електрику жере
19.10.2021 14:22 Відповісти
 
 