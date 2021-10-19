"Орієнтуємося на погоду, щоб не обігрівати повітря": підключення житлових будинків до тепла в Києві планують почати з 23 жовтня
У столиці планують почати масове підключення житлових будинків до тепла з 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Згідно з чинним законодавством, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.
Пантелєєв нагадав, що для соціальної сфери столиці - шкіл, дитячих садків, лікарень, опалювальний сезон вже почався. Згідно з розпорядженням КМДА, з 1 жовтня почали підключення цих установ за їхнім індивідуальним замовленням.
"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб "не обігрівати повітря" і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків – більш як 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів", – зазначив заступник голови КМДА.
Він також нагадав, що у кожного будинку, не важливо чи є там ОСББ чи немає, сьогодні є можливість підключитись до тепла вже зараз. Якщо більшість жителів будинку підтримає підключення до тепла, і відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії.
Можете пока не включать.
а сьогодні на вулиці - від +3 до +10 ...
Нагрівач виключи - - він електрику жере