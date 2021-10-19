УКР
Новини
Корнієнко пояснив, чому "слуги народу" не дали за його призначення 226 голосів: Хтось не добіг, ще є COVID-19

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає нормальним робочим процесом те, що депутати з його колишньої фракції "Слуга народу" не дали 226 голосів за його призначення.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

"Хтось не добіг, хтось не дійшов, враховуючи голос Руслана Олексійовича (Стефанчук. - Ред.), я порахував, що було 223 (голоси" слуг народу ". - Ред.), але у нас же ще є COVID-19 - двоє людей зараз хворіє", - пояснив Корнієнко.

Він відмовився називати двох депутатів, які хворіють на коронавірус, пославшись на те, що це "особиста інформація".

Також дивіться: Рада призначила Корнієнка першим віцеспікером. ВIДЕО

ВР (15197) призначення (2347) Слуга народу (2849) Корнієнко Олександр (666)
Олексій Петров



«Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством», - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

Хм… Хорошая игра! Забавная! Можно продолжить…
✅ Я не косил от мобилизации все шесть волн. Я просто не знал, где находится военкомат.
✅ Мы не сравнивали ВСУ с баранами. Нам просто подсунули не те папиросы.
✅ Я не сравнивал Украину с актрисой немецких фильмов для взрослых. Я просто идиот.
✅ Мы не продаём свои сериалы в россию. У нас просто проблемы с географией.
✅Мы не сливали дело вагнеровцев. Это просто телефон сам набрал номер Лукашенко…
показати весь коментар
19.10.2021 12:42 Відповісти
(без мотивации уже и не добегают)))))
показати весь коментар
19.10.2021 12:43 Відповісти
куда "не добежал" ))) до кнопки товарища?? )))
показати весь коментар
19.10.2021 12:40 Відповісти
куда "не добежал" ))) до кнопки товарища?? )))
показати весь коментар
19.10.2021 12:40 Відповісти
До туалета. Шоб получить "мотивацию".
показати весь коментар
19.10.2021 12:41 Відповісти
(без мотивации уже и не добегают)))))
показати весь коментар
19.10.2021 12:43 Відповісти
та да, хто б не проголосував за такого чьоткого пацанчіка?
показати весь коментар
19.10.2021 12:41 Відповісти
У слуг вже нема монобільшості.
показати весь коментар
19.10.2021 12:45 Відповісти
Теперь рядом с мелким жуликом будет сидеть крупный алкоголик.
показати весь коментар
19.10.2021 12:55 Відповісти
"222" дали і за Стефанчука. Між іншим
показати весь коментар
19.10.2021 12:59 Відповісти
Слуга народу - типова партія підерського типу.
показати весь коментар
19.10.2021 13:05 Відповісти
Слуги это вообще не партия, там нет никакой идеологической основы.
Это просто проект, созданный наспех под выборы из случайных людей.
показати весь коментар
19.10.2021 13:14 Відповісти
Як злагоджено голосують партії олігарха Коломойського "Слуга народу", "За майбутнє" і "Довіра", які мають фантастичну більшість в парламенті за всю історію України, а олігарх і загроза для всього на світі для "зелених" звичайно Порошенко.
показати весь коментар
19.10.2021 13:11 Відповісти
Я удивляюсь цинизму "Довіри" і "За майбутнє". Во где двуличные чмыри (и чмырихи) сидят!
показати весь коментар
19.10.2021 13:29 Відповісти
Яке ж "за майбутнє" "довірливе", по- чечетовському розведуть як котят!
показати весь коментар
19.10.2021 13:51 Відповісти
Бідні служки! Не добігли з туалету! Хтось конверти не встиг отримати, а хтось донюхати не встиг! Отака тяжка доля слуг наріду! Сльози мєшают мнє гаваріть!
показати весь коментар
19.10.2021 16:56 Відповісти
 
 