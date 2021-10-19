Корнієнко пояснив, чому "слуги народу" не дали за його призначення 226 голосів: Хтось не добіг, ще є COVID-19

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає нормальним робочим процесом те, що депутати з його колишньої фракції "Слуга народу" не дали 226 голосів за його призначення.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

"Хтось не добіг, хтось не дійшов, враховуючи голос Руслана Олексійовича (Стефанчук. - Ред.), я порахував, що було 223 (голоси" слуг народу ". - Ред.), але у нас же ще є COVID-19 - двоє людей зараз хворіє", - пояснив Корнієнко.

Він відмовився називати двох депутатів, які хворіють на коронавірус, пославшись на те, що це "особиста інформація".

