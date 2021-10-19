З початку доби війська РФ двічі зривали режим "тиші": зафіксовані обстріли біля Авдіївки і Зайцевого, втрат немає, - Міноборони
З початку доби, 19 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Так, біля Авдіївки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В сторону Зайцевого окупанти застосували ручні станкові гарнатомети і стрілецьку зброю.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На збройні провокації супротивника наші захисники відкривали вогонь і змусили його припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.
Не можна зірвати одне "яблуко" два і більше разів.
Немає ніякого "режиму зеленої тиші", і не було.