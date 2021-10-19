УКР
Якщо не ввести мораторій на експорт брухту, Україна щороку втрачатиме 20 мільярдів податкових надходжень, - лист ФРУ до глави Мінекономіки

Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна залишиться без сировини, яка вкрай необхідна для декарбонізації, а також щорічно втрачатиме десятки мільярдів податкових і валютних надходжень.

Про це йдеться у листі до першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка від Федерації роботодавців України (ФРУ).

Як сказано у листі, нині металобрухт перетворився на вкрай дефіцитну сировину для металургів. Жодна промислова технологія – ні мартенівська, ні киснево-конверторна, ні електросталеплавильна – не дозволяє виплавляти сталь без брухту. Водночас в Україні заготівля брухту падає вже 20 років поспіль, і за підсумками 2020 року досягла історичного мінімуму – 2,9 млн тон.

"Тим часом, згідно з даними Державної митної служби, відвантаження металобрухту на зовнішні ринки у січні-серпні 2021 року збільшилося майже у 20 разів, і становить 410 000. У цей же період металурги відчули найістотніший дефіцит сировини. Спочатку вони компенсували брак брухту за рахунок власних складських запасів. Однак вже у серпні-вересні підприємства почали втрачали обсяги виробництва, і тепер заводи змушені працювати буквально "з коліс"", - наголосили у Федерації.

Там нагадали: одна тонна експортованого брухту дає державі приблизно 1,8 тис. грн (еквівалент мита в 58 євро). У той час, як 1 тонна брухту, переробленого в сталь, приносить Україні 8,2 тис. грн податків.

"Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна щорічно втрачатиме приблизно 20 млрд гривен податкових надходжень, 5 млн т у виробництві сталі, 2,4% ВВП України і $1,4 млрд валютних надходжень", - попередили у ФРУ.

У Федерації також нагадали, що брухтозаготівельна галузь – це все ще тіньовий бізнес, попри ухвалений закон про обілення галузі. Тому експортне ціноутворення на брухт – непрозоре, що також призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів доларів.

"Кожна тонна повторно використаного брухту заощаджує 1,5 т СО2 і 740 кг вугілля, а також потребує лише 1/3 витрат енергії у порівнянні з виробництвом сталі з первинної сировини. В Євросоюзі зараз відбувається дискусія про необхідність введення обмежень на експорт брухту саме з метою забезпечити промисловців сировиною для декарбонізації", - наголосили у ФРУ.

Саме тому у Федерації підтримали введення заборони на експорт брухту, і закликали Міністерство економіки посприяти його швидкому прийняттю.

Як відомо, Мінекономіки опублікувало проєкт постанови про обмеження експорту металобрухту по грудень 2023 року. У постанові вказано, що дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов’язання. Дія цієї постанови не буде застосовуватися щодо експорту у країни ЄС, Великої Британію та Північну Ірландію, СНД (крім РФ), Ізраїль, Канаду, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Проте ухвалення проєкту з невідомих причин відтермінували.

Раніше металурги закликали президента Володимира Зеленського врятувати металургійну галузь і тимчасово обмежити експорт брухту, адже українські підприємства, які вже страждають від дефіциту сировини, можуть зупинитися, і десятки тисяч українців втратять роботу.

+10
Платите за лом людям КОНКУРЕНТНЫЕ деньги и выводите, и это до сих пор в 2021! году, ломозаготовительную отрасль из тени, то есть из рук криминалитета и крутящихся возле него. Что тут ещё неясного?
19.10.2021 13:01
+6
Ахметов, сделай перерыв. Каждый день твои *експерды* пугают нас как нам будет плохо без тебя, твоих *зельоных тарифов* и льгот на металолом.
19.10.2021 13:15
+6
Чем тратить время, бензин чтобы отнести металолом за копейки Ахметову, я лучше в бетон его залью. А то что Ахметка делает из металолома продукцию не рассказывайте сказки. Ахметка переплавляет металолом в чурки и отправляет за бугор оставляя всю прибыль себе, да еще с государства ПДВ 20% потом потребует компенсации.
19.10.2021 13:18
Не можна забороняти експорт металобрухту, бо ми втратимо надходження валюти від цього експорту, портові збори, мита. Навпаки потрібно повністю зняти всі обмеження на експорт металобрухту, щоб максимально вивести з тіні бізнес пов'язаний зі скупкою металу. Ціна на сталь рекордно висока, а ціни на металобрухт всередині країни низькі, отже надприбутки осідають в кишенях власників меткомбінатів і виводяться з України, до того ж меткомбінати отримують шалені відшкодування ПДВ з бюджету, хоча не роблять глибокої переробки металу, а лише міняють форм-фактор металобрухту і відправляють його у формі слябів за кордон!
19.10.2021 13:35
Ты такой "умный" потому что тебя лично лом не касается вот глупости и пишешь, ничего общего с экономикой не имеющие. По твоим рассуждениям, если так сделать во всем без исключения, то люди в стране и пары лет не проживут. Результат таких действий мы периодически наблюдаем. Последний был на примере подсолнечного масла.)))
19.10.2021 19:23
Економіка виграла від того що дозволили експортувати металобрухт, бюджети отримали додаткові надходження від переробки металобрухту, транспортування, перевалки в портах! А що отримали ми від меткомбінатів, крім відшкодування ПДВ на 200 млрд грн щороку?
показати весь коментар
Угу. Нельзя запрещать вывозить лес-кругляк, это ж валюта. Пофиг на лес и Карпаты, нужна валюта. Нельзя запрещать вывозить янтарь, это ж валюта. Молодец, пиши ещё
19.10.2021 23:52
Ліс знищують для того щоб вивезти, бурштин копають в лісах і знищують ліси, а металобрухт це вже сміття, в чому проблема що це сміття експортують за кордон? Металурги так само торгують металобрухтом, вони не виробляють жодної продукції з високою доданою вартістю! Для мене збирачі металобрухту більш корисні ніж меткомбінати, бо меткомбінати ще засерають атмосферу не виробляючи ніякого корисного продукту а банально переплавляючи металобрухт на сляби та арматуру.
20.10.2021 11:00 Відповісти
А какие цены конкурентные? А какие платят сейчас? А почему мы переживаем за барыг ломом, которые вывозят из страны сырьё?
19.10.2021 23:51
А чому ми маємо переживати за бариг металопрокатом, які замість глибокої переробки металу просто переплаваляють металобрухт і вивозять його слябами за кордон і отримують відшкодування ПДВ з бюджету?
20.10.2021 10:57 Відповісти
Если ввести мораторий на мздаимствование (сажать конкретно) тогда Украина, не чего совершенно терять не будет, всё в порядке будет, даже с углём.
19.10.2021 13:12
"Наша пісня гарна, нова - починаєм її знова". Пожалійте бідних галігархів.
19.10.2021 13:39
Как же нашим неолигархам хоцца металлолом за даром....
19.10.2021 13:14
Ап Чхи вместе с мозгом? Им просто лом нужен, а не задаром. Сказал-бы мозг включи, но видимо вычхал все?))) Им не хочется лом завозить из того-же Китая по бешенным ценам, позволяя свое сырье разбазаривать. То что творится с ломом у нас - это называется отдать жену дяде, а самому идти к б...яди.)))
19.10.2021 19:27
Ну какбэ сто тыщ рабочих мест только по части металлургии. Ещё скоко там по части энергетики. Это при том, что предприятий сейчас строится не то, чтобы мало, но вообще нет
19.10.2021 23:53
Я угораю с коментов. Тут народ настолько не в теме, что про металлолом слышал только из мультика про Крокодила Гену. Лом у тебя покупает не Ахметов, а тот дядя, который потом решает - продать Ахметову или за границу. И он как покупал за копейки, так и будет покупать. Тем более лом копейки и стоит
19.10.2021 23:54
А чогось зеленські не поспішають з цим питанням, нагальним для України.
19.10.2021 13:22
От був би при владі Петро Олексійович... і грама металолому за кордон не попало. І закупали б металолом по 70 коп за кг. До речі, світова ціна металолома 450-500 доларів за тону.
19.10.2021 13:42
Уже действует экспортная пошлина 58 евро на тонну, за которую раздавая Ахметовское бабло Ляшко в Раде сраку рвал..., мало даешь весь лом на халяву Ахметову
19.10.2021 13:23
Трахнутые ипономисты, мать вашу.
Мозгов хватает провести прямую под линейку.
Реально - доходы уменьшатся, так как не будет их от экспорта.
А сдавать металл по 1,7 грн никто как не хотел, так и не будет.
19.10.2021 13:38
откуда такие цены? металл по 7 грн. но его уже нет... раньше надо было думать, а не сп..ть и даляры в офшор заховать...
19.10.2021 13:45
В пунке приема давно был?
Ну, тада даже бомжи уже не ходят.
19.10.2021 14:03
это где у вас такие цены???
19.10.2021 14:10
Раз в месяц, в аккурат перед зарплатой, наступает непреодолимое желание всесторонне осветить тему металлолома.
19.10.2021 13:45
А викупляти металобрухт хоча б за половину європейської ціни не пробували? У нас начеб то давно капіталізм, а не радянська планова економіка.
19.10.2021 14:53
У нас не было никогда капитализма.

Старый Конь, вот ты вроде давно тут "пасешься", а все туда-же... Лом это сырье для мет отрасли, одна из составляющих. Че-же вы все про прибыли и сверхприбыли чьи-то думаете. Когда начнете думать о рационализме? Или те, кто лом за бугор вывозят не получают сверхприбылей? Или у вас только Ахметов бельмом на глазу, а остальная шваль что тысячами расплодилась и нас обворовывает вас устраивает? Не понимаю людской тупости.
19.10.2021 19:33
https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/resonance/3125982/kak_otmena_ukrainskih_sanktsiyi_po_zavodu_v_pmr_privela_k_politicheskomu_kollapsu_v_moldove
19.10.2021 15:53
Это для тех идиотов, которые до сих пор молятся на шыкаладную икону
19.10.2021 15:54
ПРоодне і теж пишуть -про однеі теж коменткілька місяців до цього;Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку. і далі ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут і дрібному куркулю і
19.10.2021 16:00 Відповісти
Коменты ни о чем, как всегда. Такое впечатление, что коментировать садятся "эксперты" после ужина, накатив изрядно. Ладно мозг отсутствует напрочь, но и логики ведь ноль. О каких-то прибылях рассуждают... Лом сам за границу не едет - его туда вывозят и продают за гроши, а прибыль оседает не в казну, а в карманы "неолигархов". Олию таким-же образом недавно вывезли, завтра зерно повезут, а мы потом булочки французские будем себе заказывать, благодаря цензорным экспертам.)))
19.10.2021 19:39 Відповісти
Тю. Ну тут недоберут, возьмут с рядовых граждан, им впервой что ли? Задача зебилов сейчас себе карманы набить, а дальше уже пофиг что.
19.10.2021 23:46 Відповісти
Дело не только в налогах, а в самом металлическом сырье, которое есть кровеносной системой для украинских металлургических комбинатов! https://vk.com/metallolom_simferopol Металлолом гораздо дешевле, чем добытая железная руда, соответственно идет экономия электроэнергии, газа, угля для металлургов.
Важно не позволить вывоз того небольшого количества лома, который еще остается в стране. Так как много заготовщики металлолома жалуются на ежегодное падение объемов накопленного черного, цветного металла.
08.01.2022 21:19 Відповісти
 
 