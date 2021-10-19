Якщо не ввести мораторій на експорт брухту, Україна щороку втрачатиме 20 мільярдів податкових надходжень, - лист ФРУ до глави Мінекономіки

Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна залишиться без сировини, яка вкрай необхідна для декарбонізації, а також щорічно втрачатиме десятки мільярдів податкових і валютних надходжень.

Про це йдеться у листі до першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка від Федерації роботодавців України (ФРУ).

Як сказано у листі, нині металобрухт перетворився на вкрай дефіцитну сировину для металургів. Жодна промислова технологія – ні мартенівська, ні киснево-конверторна, ні електросталеплавильна – не дозволяє виплавляти сталь без брухту. Водночас в Україні заготівля брухту падає вже 20 років поспіль, і за підсумками 2020 року досягла історичного мінімуму – 2,9 млн тон.

"Тим часом, згідно з даними Державної митної служби, відвантаження металобрухту на зовнішні ринки у січні-серпні 2021 року збільшилося майже у 20 разів, і становить 410 000. У цей же період металурги відчули найістотніший дефіцит сировини. Спочатку вони компенсували брак брухту за рахунок власних складських запасів. Однак вже у серпні-вересні підприємства почали втрачали обсяги виробництва, і тепер заводи змушені працювати буквально "з коліс"", - наголосили у Федерації.

Там нагадали: одна тонна експортованого брухту дає державі приблизно 1,8 тис. грн (еквівалент мита в 58 євро). У той час, як 1 тонна брухту, переробленого в сталь, приносить Україні 8,2 тис. грн податків.

"Якщо не ввести мораторій на експорт металобрухту, Україна щорічно втрачатиме приблизно 20 млрд гривен податкових надходжень, 5 млн т у виробництві сталі, 2,4% ВВП України і $1,4 млрд валютних надходжень", - попередили у ФРУ.

У Федерації також нагадали, що брухтозаготівельна галузь – це все ще тіньовий бізнес, попри ухвалений закон про обілення галузі. Тому експортне ціноутворення на брухт – непрозоре, що також призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів доларів.

"Кожна тонна повторно використаного брухту заощаджує 1,5 т СО2 і 740 кг вугілля, а також потребує лише 1/3 витрат енергії у порівнянні з виробництвом сталі з первинної сировини. В Євросоюзі зараз відбувається дискусія про необхідність введення обмежень на експорт брухту саме з метою забезпечити промисловців сировиною для декарбонізації", - наголосили у ФРУ.

Саме тому у Федерації підтримали введення заборони на експорт брухту, і закликали Міністерство економіки посприяти його швидкому прийняттю.

Як відомо, Мінекономіки опублікувало проєкт постанови про обмеження експорту металобрухту по грудень 2023 року. У постанові вказано, що дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов’язання. Дія цієї постанови не буде застосовуватися щодо експорту у країни ЄС, Великої Британію та Північну Ірландію, СНД (крім РФ), Ізраїль, Канаду, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Проте ухвалення проєкту з невідомих причин відтермінували.

Раніше металурги закликали президента Володимира Зеленського врятувати металургійну галузь і тимчасово обмежити експорт брухту, адже українські підприємства, які вже страждають від дефіциту сировини, можуть зупинитися, і десятки тисяч українців втратять роботу.