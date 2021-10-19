Житомирщина, Луганщина, Сумщина і Харківщина на цьому тижні можуть потрапити в "червону" зону, - KSE

"Червона" зона карантину в Україні на цьому тижні може розширитися. Ще 4 області можуть потрапити в зону до найсуворіших обмеженнями.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вже 5 регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - зазначив він.

Так, під загрозою потрапляння до "червоної" зони:

Житомирська область,

Луганська область,

Сумська область,

Харківська область.

Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але їх поки вдається збивати.

Станом на зараз, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. В цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.

Відповідно до правил адаптивного карантину, в "червоній" зоні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.

Разом з тим, за умови стовідсоткової вакцинації співробітників та відвідувачів бізнес має право працювати.