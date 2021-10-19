Житомирщина, Луганщина, Сумщина і Харківщина на цьому тижні можуть потрапити в "червону" зону, - KSE
"Червона" зона карантину в Україні на цьому тижні може розширитися. Ще 4 області можуть потрапити в зону до найсуворіших обмеженнями.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вже 5 регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - зазначив він.
Так, під загрозою потрапляння до "червоної" зони:
- Житомирська область,
- Луганська область,
- Сумська область,
- Харківська область.
Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але їх поки вдається збивати.
Станом на зараз, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. В цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.
Відповідно до правил адаптивного карантину, в "червоній" зоні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.
Разом з тим, за умови стовідсоткової вакцинації співробітників та відвідувачів бізнес має право працювати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/natali.smaglyuk/posts/3883841598384086 Натали Смаглюк: Світова статистика. Перше місце. Золота медаль.
Господи, за що нам стільки довбо....бів.
Іржати з Росії (бо в порівнянні з росіянами ми на цьому графіку красавчіки) або порівнювати нас у мене язик не повертається. Я хочу порівнювати українців хоча б з поляками.
Плюс 193 069 вакцинаций за вчера. Кинулись в центры вакцинации те, кто понял, что к любовникам и любовницам в Киев межгородом не попадут, в Египет любимый не полетят, в ресторан скоро не сходят.
Иметь месяцы сезонного спада и спада волны и сидеть на жопе ровно. Но побежать на подьеме дышать друг на друга в очередях и болеть до подъема антител - незабываемый украинский стиль.
Эволюция, бессердечная ты ****. Раньше глупый охотник погибал. Глупый крестьянин не мог прокормить семью и погибал. Глупый купец ошибался, падал вниз и погибал. Физически заканчивали свой жизненный путь. Не было чего у них кушать.
А сейчас даже у бомжей с трудом найдешь авитаминоз - отбитые успешно размножаются, живут и здравствуют. Кидают друг другу картинки с праздником, проходят тесты какой бы ты был Клеопатрой, гоняют змейку на работе и постят о недоказанных вакцинах.
Что же, будем эволюционировать. Выяснять чем 11 случаев нежелательных реакций на миллион у Модерны страшнее чем 20 на сто тысяч при анестезии зубов. Кто виноват, что весной делали жалкие сотни прививок в сутки. Не подключили армию. Поздно развернули массовые центры вакцинации. Лучше всего доходит когда наступаешь на металлическое, а прилетает в лоб деревянным.
А вот тут хрен, доплаты поурезали, горбатиться за спасибо уже не будут, напугать не получиться ибо работать итак некому.Поэтому то кузя и говорит что "волна" закончиться к середине ноября, читай между строк - вколим весь шмурдяк со сроками, а там и новый год. Небудет ничего, страшилки что люди умирают на улице ,которыми пытались скормитьс Китая , и переполненые крематории - нужного эфекта не достигли.