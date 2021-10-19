Корнієнко про призначення Мотовиловця першим заступником голови фракції "СН": Він майже рік вів питання законопроєктів - логічно залучити його на відповідальну посаду

Перший віцеспікер не може впливати на вибір фракції "Слуга народу" з обрання першого заступника голови "СН".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради сказав Олександр Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чи може він залишити фракцію на Андрія Мотовиловця, кандидатуру якого озвучив лідер фракції Давид Арахамія, Корнієнко заявив: "Я залишаю фракцію на Давида Георгійовича Арахамію. Ми з ним два роки господарювали у фракції. Думаю, за цей час ми не погано налагодили процеси, які стосуються внутрішньої роботи, підготовки порядку денного, законопроектів і т.д. Питання законопроектів останні трохи менше року, вів якраз Андрій Мотовиловець. Було б логічно і далі залучити його на відповідальну посаду".

Перший віцеспікер згоден з главою фракції "Слуги народу" Давидом Арахамією, що той може пропонувати кандидатури своїх заступників і вважає це "нормальною і демократичною процедурою".

Говорячи про те, що він залишається главою партії "Слуга народу", зайнявши посаду першого віцеспікера, Корнієнко наголосив, що це не заборонено законом.

"Тут можуть бути організаційні обмеження. Ми будемо з цим працювати. У нас на листопад заплановано з'їзд партії. Він буде проходити з урахуванням епідеміологічної ситуації. ... На цьому з'їзді ми обговоримо певне оновлення нашого формату роботи", - додав Корнієнко.