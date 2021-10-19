УКР
Це конвеєр тортур. Будуть кримінальні справи за вбивства: засновник Gulagu.net Осєчкін розповів про зізнання причетних до тортур у колонії РФ

Програміст Сергій Савельєв, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net архіви тортур і зґвалтувань у російських в'язницях і тюремних лікарнях, приїхав до Парижа. Він попросив надати йому політичний притулок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник російського правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін в ефірі каналу "Дождь" 18 жовтня.

Зазначається, що керівник проєкту Gulagu.net Осєчкін зустрівся з Савельєвим. Разом вони обговорили отримані дані про тортури та електронну систему ФСВП. За словами Осєчкіна, Савельєв втік з країни, а ФСБ намагалася його завербувати і використовувати, щоб звинуватити Gulagu.net в розголошенні держтаємниці.

Осєчкін також розповів, що прізвище Савельєва приховували, щоб російські спецслужби не змогли перешкодити йому виїхати з РФ.

"Ми з Сергієм з міркувань безпеки, за нашим чинним протоколом безпеки щодо наших джерел не повідомляли його прізвище пресі, не публікували фотографію до його прильоту до Франції, тому що інакше російські спецслужби, саме співробітники ФСБ і СВР могли б відсікти його по тих країнах, де він переміщався і намагався уникнути переслідування, потрапити на територію безпеки, де у нього буде можливість розповісти світу про ті страшні речі, які він бачив на власні очі, які він спостерігав як головний програміст, айтішник саратовської катівні ОТБ-1, де людей катували, били, ґвалтували і навіть вбивали", - повідомив керівник проєкту Gulagu.net.

Також дивіться: Секретний відеоархів на 40 Гб: правозахисники оприлюднили шокуючі кадри катувань і зґвалтувань у російських в'язницях. ВIДЕО 18+

"На даний момент кілька розробників-активістів дають докладні свідчення, і вони зізнаються не тільки в тому, що вони били, ґвалтували, знімали це на відеореєстратори, але також дехто з них розповідає про те, як вони вбивали людей, як відбувалися вбивства, які в подальшому приховувалися під виглядом суїцидів і під виглядом нещасних випадків. І мова буде, я думаю, що в найближчому часі про порушення цілої низки кримінальних справ про вбивства в'язнів, це дійсно конвеєр тортур, там відбувалися не тільки тяжкі, але і особливо тяжкі найстрашніші злочини, і я думаю, що не за горами пред'явлення цілого ряду звинувачень не тільки ось цим активістам-розробникам, а й цілій низці високопоставлених співробітників Федеральної служби безпеки і УФСБ по Саратовській області", - сказав Осєчкін.

Автор: 

катування (628) росія (67364) в’язниця (444) ФСБ (1473)
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
19.10.2021 13:34 Відповісти
+6
И что? Одним зашкваром больше. Кацапне пох. Этанимы...настамнет....этарусафобия. И всё. Мордор есть Мордор.
показати весь коментар
19.10.2021 13:29 Відповісти
+6
Какие пытки на расее? Это чистая, светлая, высоко духовная страна! Принципы гуманизма превалируют во всех сферах общественной и государственной жизни.
Не верю. Вот не верю и все! И не поверю, пока не увижу ***** на дороге с черенком лопаты в жопе.
показати весь коментар
19.10.2021 13:29 Відповісти
Во Франции наверное замечательно жить, но вот насчёт политубежища, в ситуации когда ты показываешь всю дичь, в том числе и с массовыми изнасилованиями мужиков, нынешнего путинского ФСИНа-ГУЛАГА, ну такое. Макрон же там в друзья рвётся, аж из трусов выпрыгивает, прямо как бывший Курц, может и обратно выдать. Так шо берегите себя
показати весь коментар
19.10.2021 13:28 Відповісти
И что? Одним зашкваром больше. Кацапне пох. Этанимы...настамнет....этарусафобия. И всё. Мордор есть Мордор.
показати весь коментар
19.10.2021 13:29 Відповісти
Какие пытки на расее? Это чистая, светлая, высоко духовная страна! Принципы гуманизма превалируют во всех сферах общественной и государственной жизни.
Не верю. Вот не верю и все! И не поверю, пока не увижу ***** на дороге с черенком лопаты в жопе.
показати весь коментар
19.10.2021 13:29 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 13:34 Відповісти
Всем любителям "русского мира" в Украине посвящается...
показати весь коментар
19.10.2021 13:34 Відповісти
Так всі ці любителі сплять і бачать, як саме вони будуть катувати клятих бендерівців, а не їх за щось там. Це як російська иліта типу Міхалкова, ностальгують за царськими часами, бо вони чомусь вважають, що були б графами та князями, а не кріпаками.
показати весь коментар
19.10.2021 13:40 Відповісти
Они там все должны друг- друга швабрами пе*****ть.
показати весь коментар
19.10.2021 13:40 Відповісти
Головне шо їх не згвалтували солдати НАТО!
показати весь коментар
19.10.2021 13:40 Відповісти
Спросите у Осечкина чей Крым что б стало ясно ..Я им 1000 раз говорил что в ЕС шваброй из СИЗО-1 Саратова никто незаинтересуется ..Страна бутылка и Гулагу там быть он и есть ..А 100 Гигабайт видео это не доказательство он Боинг курский Бук сбил с гражданами ЕС и что ?Они же в ЕС загнивают и ценностей нет одни бордели с черепахами .Почему Осечкин в Китай видео не передал ?
показати весь коментар
19.10.2021 13:41 Відповісти
ска, довбні!
конвейєр тортур - це вся фашистська ********* та її філії у Криму та ОРДЛО!
показати весь коментар
19.10.2021 13:41 Відповісти
Даже как то заинтересовало кто это в ********** предъявлять этому зверью обвинения будет? Неужели тот кто их дрессировал, назначал на должности и приказывал зверства вытворять?
показати весь коментар
19.10.2021 13:41 Відповісти
Разработчики-активисты - это о ком?
показати весь коментар
19.10.2021 13:42 Відповісти
Можк ті хто типу допитує, 'бкрут в разработку'.
Ну точно не айтішники))
показати весь коментар
19.10.2021 13:53 Відповісти
Зеки. Которые работают на хозяина.
показати весь коментар
19.10.2021 15:06 Відповісти
Понятно. Точно не айтишники
показати весь коментар
19.10.2021 16:55 Відповісти
чекист, верить рашкованцу - себя не уважать
показати весь коментар
19.10.2021 13:46 Відповісти
Кстати на сайте Гулагу-нет карта рыфы с нашим Крымом
показати весь коментар
19.10.2021 13:47 Відповісти
швабру в сраку это скрепные традиции, только лохи садятся на бутылку. так шо у жопоблока есть все шансы и мечта исполница, всех совкодрочеров с жопоблоками отправить на кацапские *****, там всё своё родное.
показати весь коментар
19.10.2021 13:57 Відповісти
В отравном подразделени лубянки уже на нараду собрались товарищи.
показати весь коментар
19.10.2021 14:02 Відповісти
в ООН будут очень озабочены красным очком саратовских питухов
показати весь коментар
19.10.2021 14:23 Відповісти
 
 