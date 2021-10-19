Це конвеєр тортур. Будуть кримінальні справи за вбивства: засновник Gulagu.net Осєчкін розповів про зізнання причетних до тортур у колонії РФ

Програміст Сергій Савельєв, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net архіви тортур і зґвалтувань у російських в'язницях і тюремних лікарнях, приїхав до Парижа. Він попросив надати йому політичний притулок.

Зазначається, що керівник проєкту Gulagu.net Осєчкін зустрівся з Савельєвим. Разом вони обговорили отримані дані про тортури та електронну систему ФСВП. За словами Осєчкіна, Савельєв втік з країни, а ФСБ намагалася його завербувати і використовувати, щоб звинуватити Gulagu.net в розголошенні держтаємниці.

Осєчкін також розповів, що прізвище Савельєва приховували, щоб російські спецслужби не змогли перешкодити йому виїхати з РФ.

"Ми з Сергієм з міркувань безпеки, за нашим чинним протоколом безпеки щодо наших джерел не повідомляли його прізвище пресі, не публікували фотографію до його прильоту до Франції, тому що інакше російські спецслужби, саме співробітники ФСБ і СВР могли б відсікти його по тих країнах, де він переміщався і намагався уникнути переслідування, потрапити на територію безпеки, де у нього буде можливість розповісти світу про ті страшні речі, які він бачив на власні очі, які він спостерігав як головний програміст, айтішник саратовської катівні ОТБ-1, де людей катували, били, ґвалтували і навіть вбивали", - повідомив керівник проєкту Gulagu.net.

"На даний момент кілька розробників-активістів дають докладні свідчення, і вони зізнаються не тільки в тому, що вони били, ґвалтували, знімали це на відеореєстратори, але також дехто з них розповідає про те, як вони вбивали людей, як відбувалися вбивства, які в подальшому приховувалися під виглядом суїцидів і під виглядом нещасних випадків. І мова буде, я думаю, що в найближчому часі про порушення цілої низки кримінальних справ про вбивства в'язнів, це дійсно конвеєр тортур, там відбувалися не тільки тяжкі, але і особливо тяжкі найстрашніші злочини, і я думаю, що не за горами пред'явлення цілого ряду звинувачень не тільки ось цим активістам-розробникам, а й цілій низці високопоставлених співробітників Федеральної служби безпеки і УФСБ по Саратовській області", - сказав Осєчкін.