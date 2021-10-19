УКР
Затримання Саакашвілі в Грузії
Україна намагатиметься забрати Саакашвілі з Грузії, але чи віддадуть нам його - це питання, - Малюська

Україна намагатиметься забрати Саакашвілі з Грузії, але чи віддадуть нам його - це питання, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна буде всіма правовими способами намагатися повернути в Україну третього президента Грузії і громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це він заявив в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

"Ми то будемо намагатися (забирати Саакашвілі. – Ред.), а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії… Але влада Грузії уже неодноразово казала, що вона нам його не віддасть… Будемо пробувати всі юридичні механізми, щоб якось це врегулювати", - сказав міністр.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Топ коментарі
+12
Не надо забирать грузина из Грузии. Это немножко глуповато
19.10.2021 13:53
+7
Лучче нинада
19.10.2021 13:52
+7
ви полишили героя помирати насамоті у полі
так що, оті ваші "спасті рядового Карлсона" лайна варті
19.10.2021 13:56
Лучче нинада
19.10.2021 13:52
Вот тоже не пойму зачем он нужен, а тем более если сам встрял по своей воле. Дядя начинает за власть в Грузии бороться (пробует), а нам что с того?
19.10.2021 16:44
Не надо забирать грузина из Грузии. Это немножко глуповато
19.10.2021 13:53
Україна може і має натиснути на Грузію, в України достатньо важелів. Наприклад можна припинити дію паромної переправи Чорноморськ-Поті-Батумі, до видачі Саакашвілі.
19.10.2021 13:53
мох передать ему моторчик с пропеллером?
19.10.2021 13:59
можно тебя, идиота, в Грузию отправить. В Украине ты точно не нужен.
19.10.2021 13:59
Эта переправа выгодна по большой части Украине, так что как всегда пойдем по пути "на зло маме отморожу уши"?
19.10.2021 14:04
Ця переправа по суті не працює, по ній в Україну заїжджають грузинські бандити на машинах, грузинські ********* Камазами, іранські та азербайджанські вантажівки. Україна нічого не втратить від зупинки роботи цієї переправи. А судна підуть частіше в Туреччину та Болгарію, куди вони і так ходять крім Грузії.
19.10.2021 14:22
В Україні вже немає проблем як витягувати з вязниці грузина з свіженьким українським паспортом, який можливо знов забере інша влада. У нас ні війни, ні проблем з Кримом, повно газу і вугілля, потужна озброєна ядерною збоєю армія і найбільний у світі флот. Нам не вистачає тільки колишнього грузинського президента.
19.10.2021 14:48
Колишній грузинський Президент це єдина людина яка може перемогти путіна, тому для нас він особливо цінний! Одного разу Саакашвілі вже переміг путіна під час війни 2008 року, тоді путіну прийшлось забратись з Грузії і забрати своїх орків, поки їх не розбомбила авіація США, яка вже піднялась в повітря бомбити росєянських терористів! Саакашвілі зміг примусити Президента США підняти в повітря винищувачі, штурмовики та бомбардувальники і не боятись ядерної війни з російськими орками! Нам би такого Президента, який вміє знайти правильні слова у розмові з американським Президентом для того щоб США підняли в повітря всю свою міць і путін втік як шелудивий пес, роняя кал по дорозі!
19.10.2021 15:00
Супер маячня тижня.
19.10.2021 15:15
отаке. Не Гриценко, а Міхо???? Ігорьонь, ти добре подумав?
19.10.2021 16:08
нехай Грузію рятує, це у нього краще виходить!
19.10.2021 13:54
Простими рішеннями.
19.10.2021 13:56
так, простими, але ефективними
19.10.2021 13:58
А чего он туда поперся? Сидел бы в Киеве на крыше, гонял бы хером голубей. А теперь место главного грузинского реформатора в Грузии.
19.10.2021 13:55
ви полишили героя помирати насамоті у полі
так що, оті ваші "спасті рядового Карлсона" лайна варті
19.10.2021 13:56
і зачєм на мудакі, своїх вистачає.
19.10.2021 13:56
Обов"язково віддадуть ... років через 15.
19.10.2021 13:56
Та ідіть ви в задок,з тим Саакашвілі.Нафіг він тут потрібен? Проїдати нещасні бюджетні гроші?
19.10.2021 13:58
19.10.2021 13:58
Ви заберіть Поклонську з Кабо-Верде.
А Саакашвілі нехай залишиться на своїй батьківщині.
19.10.2021 13:59
а ви певні, що вона хоче повернутися?
19.10.2021 14:03
Як вона там зможе жити без московської церкви?
19.10.2021 14:08
пантрет святого імператора Миколи на лівій циці зігріє її душу
19.10.2021 14:13
А чи ТРЕБА ЇЇ ПИТАТИ?
Для розминки ССО нехай проїдуться у "краї з теплим та вологим кліматом".
Бо з 2019 року жирком обростають.
19.10.2021 14:07
да нахер он тут нужен
19.10.2021 14:17
Если кому тут нужен этот толстожопый долбень - пусть оплачивает его содержание и содержание его проституток из своего кармана, а не из бюджета!
19.10.2021 14:19
Телевизор, 2 матраца, отдельная камера - что еще настоящему джигиту надо? И две любимые и любящие жены (женщины) начали уже дни и ночи считать до УДО Михо! Жизнь прекрасна!
19.10.2021 14:21
Хай обриган залишається в Грузії і "служанку" Лізу до себе забере.
19.10.2021 14:26
Заявы кодлана Коломойского для украинцев : Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский . Кулеба о Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Мы требуем, чтобы Саакашвили немедленно освободили, - Арахамия . Заява кодлана Коломойского для Путина и Грузии: Отдадут ли нам его - это вопрос. Типа разберитесь с Саакашвили сами. Хотите полонием, хотите новичком.

.
19.10.2021 14:35
И бабка Юля подруга бени там же. А где эти ссуки были когда солдат трое суток истекал кровью защищая этих подонков.
19.10.2021 14:39
А где закопались прорыватели-обсератели границы Украины ? Вперёд вместе с тимошенко бузить в грузию надо ж быть последовательными до конца
19.10.2021 14:36
Вопрос к Малюське: Нахера он здесь нужен??
19.10.2021 14:59
Карлсон сам принял решение выехать в Грузию, он знал, его там посадят. А зелень почемуто бухтит за него?
19.10.2021 15:10
Для Зели попытка забрать Михо из Грузии просто очередной пиар. Если бы был хоть один шанс его забрать, то Зеля даже не рыпался бы. А так булбы можно пускать на весь мир. Пусть видит Байден. как он старается. Пусть видит нарид, как он хочет кого-то вызволить из застенков. Он может понравится даже Польше или Санду.
19.10.2021 18:14
На хрена Украине этот использованный гондон Саакашвили!! Пусть он там здохнет , в своей реформированной грузии, которую он так сильно расхваливал!!.....Что в вас своих проблем мало?или уже решили вопросы с ценой на газ и отопление для населения?? Или закупили уголь для всех ТЭЦ, Или решили вопрос об увеличении числа коек длч тяжелобольных Ковидом? Или решили вопрос с кислородом в некоторых регионах Украины!! Долбо...................*** вы, дебилы и безграмотные кухарки и посудомойщицы,, от слуг народа!
19.10.2021 18:22
Пусть в Грузии сидит---народ Грузии уже дал оценку сааке...
20.10.2021 00:22
правильно.
20.10.2021 02:37
 
 