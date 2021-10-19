Україна намагатиметься забрати Саакашвілі з Грузії, але чи віддадуть нам його - це питання, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна буде всіма правовими способами намагатися повернути в Україну третього президента Грузії і громадянина України Міхеіла Саакашвілі.
Про це він заявив в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.
"Ми то будемо намагатися (забирати Саакашвілі. – Ред.), а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії… Але влада Грузії уже неодноразово казала, що вона нам його не віддасть… Будемо пробувати всі юридичні механізми, щоб якось це врегулювати", - сказав міністр.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
так що, оті ваші "спасті рядового Карлсона" лайна варті
А Саакашвілі нехай залишиться на своїй батьківщині.
Для розминки ССО нехай проїдуться у "краї з теплим та вологим кліматом".
Бо з 2019 року жирком обростають.
.