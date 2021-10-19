Глава Пентагону Остін про "червоні лінії" РФ: Третя країна не має права вето на вступ України до НАТО

Жодні треті країни не мають права впливати на визначення Україною своєї майбутньої зовнішньої політики.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи реакцію РФ на можливість вступу України до НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми продовжуватимемо працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці, і Україна може себе захистити", - сказав Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у вівторок у Києві.

Також читайте: Росія розпочала війну на Донбасі і перешкоджає мирному врегулюванню ситуації, - глава Пентагону Остін