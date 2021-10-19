УКР
Глава Пентагону Остін про "червоні лінії" РФ: Третя країна не має права вето на вступ України до НАТО

Жодні треті країни не мають права впливати на визначення Україною своєї майбутньої зовнішньої політики.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи реакцію РФ на можливість вступу України до НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми продовжуватимемо працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці, і Україна може себе захистити", - сказав Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у вівторок у Києві.

Також читайте: Росія розпочала війну на Донбасі і перешкоджає мирному врегулюванню ситуації, - глава Пентагону Остін

НАТО (6731) Пентагон (1457) росія (67364) США (24146) членство в НАТО (1766) Остін Ллойд (521)
19.10.2021 14:01 Відповісти
"третья страна" может идти НАХ.
19.10.2021 14:03 Відповісти
А баба-Яга против! Вот только у лаптеногих никто ничего не спрашивает.
19.10.2021 14:03 Відповісти
Корочше кажучи, ріпоїди тихенько скиглять у куточку...
19.10.2021 14:12 Відповісти
Комментарии от рахи последуют ? )) ССыкотно. Это США сказала.
19.10.2021 14:26 Відповісти
поставят еще один металлоискатель на входе в школьный туалет.
19.10.2021 14:28 Відповісти
Третя країна і не потрібна - досить вето всього лиш однієї-єдиної країни-члена НАТО. Наприклад Німеччини або Франції або навіть Угорщини. А вони мають право вето.
19.10.2021 20:02 Відповісти
 
 