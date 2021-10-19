США засуджують окупацію Криму і закликають Росію припинити війну на Донбасі, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав РФ припинити війну на Донбасі, припинити дестабілізацію в Чорному морі і вздовж українських кордонів, а також кібератаки на США та їхніх союзників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Байден під час візиту президента України Зеленського до Вашингтона зазначив, що наша підтримка українському суверенітету є непохитною. Ми засуджуємо окупацію Криму та закликаємо Росію припинити війну на сході (України. - Ред.), зупинити дестабілізацію дій у Чорному морі та вздовж кордонів України і зупинити кібератаки проти США і наших союзників та партнерів", - сказав глава Пентагону.

Остін нагадав, що з 2014 року США виділили понад $2,5 млрд для Збройних сил України для забезпечення територіальної цілісності країни та захисту її територіальних вод.

