Новини Агресія Росії проти України
США засуджують окупацію Криму і закликають Росію припинити війну на Донбасі, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав РФ припинити війну на Донбасі, припинити дестабілізацію в Чорному морі і вздовж українських кордонів, а також кібератаки на США та їхніх союзників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Байден під час візиту президента України Зеленського до Вашингтона зазначив, що наша підтримка українському суверенітету є непохитною. Ми засуджуємо окупацію Криму та закликаємо Росію припинити війну на сході (України. - Ред.), зупинити дестабілізацію дій у Чорному морі та вздовж кордонів України і зупинити кібератаки проти США і наших союзників та партнерів", - сказав глава Пентагону.

Остін нагадав, що з 2014 року США виділили понад $2,5 млрд для Збройних сил України для забезпечення територіальної цілісності країни та захисту її територіальних вод.

Також читайте: Глава Пентагону Остін про "червоні лінії" РФ: Третя країна не має права вето на вступ України до НАТО

Пентагон (1457) росія (67364) США (24146) Остін Ллойд (521)
Призывают "ту сторону" вообще-то.
19.10.2021 14:10 Відповісти
ой... а кто этот зритель слева? или он из массовки выперся вперед? )))

19.10.2021 14:22 Відповісти
верные слова.
20.10.2021 02:34 Відповісти
 
 