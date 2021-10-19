УКР
Росія не проти участі США в Нормандському форматі, якщо Америка підтримає Мінські угоди, - Лавров

Росія не стане заперечувати проти участі США в Нормандських переговорах, якщо американська сторона підтримає Мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров.

"Якщо американці захочуть, якщо вони дійсно готові підтримати виконання мінських домовленостей, то справу можна вирішити дуже швидко", - сказав глава МЗС РФ.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.

Також читайте: Росія призупиняє роботу свого постійного представника при НАТО, - Лавров

Лавров Сергій (1647) росія (67364) США (24146) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526)
+26
19.10.2021 14:37 Відповісти
+15
Опять лошадь заржала!
19.10.2021 14:38 Відповісти
+14
НО... но США должны поддержать только рашескую трактовку договоренностей... а рашке первым пунктом хотелось бы выборы на огрызках Донецкой и Луганской областей (чтоб узаконить особенный статус этих младонедорецпублик и их возможный выбор новой родины-уродины)...
19.10.2021 14:41 Відповісти
19.10.2021 14:37 Відповісти
Опять лошадь заржала!
19.10.2021 14:38 Відповісти
не кажіть, що бреше
кажіть - працює
19.10.2021 14:38 Відповісти
НО... но США должны поддержать только рашескую трактовку договоренностей... а рашке первым пунктом хотелось бы выборы на огрызках Донецкой и Луганской областей (чтоб узаконить особенный статус этих младонедорецпублик и их возможный выбор новой родины-уродины)...
19.10.2021 14:41 Відповісти
Мне вось цiкава, там амаль усё насельнiцтва ужо з расейскiмi пашпартамi, i такiм чынам з'яуляюцца грамадзянамi эрэфii, як яны не з'яуляючыся грамадзянамi Украiны будуць прымаць удзел у выбарах?
20.10.2021 10:12 Відповісти
интересный вопрос !!
паспорта руцкие заставляли получать чтоб домбасяне поучаствовали в руцких выборах в гос/думу (их возили туда организованно автобусами и ж/д ну или просто тупо фальсифицировали результаты)
думаю никто пока не может понять что с этим делать... но все претензии рахи начинаются именно с "Украина обещала л/днр особый статус, местные выборы (фиг по каким законам), иметь собственную армию-милицию и право на референдум об отделении от Украины в любой момент..
такое счастье надо Украине????
20.10.2021 11:32 Відповісти
Эка эту лошадь под бразильским коксом штырит...
19.10.2021 14:41 Відповісти
одичавшая лошадь еще будет указывать США что поддерживать, а что нет? - совсем сдурела от кокса.
19.10.2021 14:46 Відповісти
Поддержишь американцам член,лавруша.
19.10.2021 14:49 Відповісти
Оно ещё условия ставит.
19.10.2021 14:50 Відповісти
Россяи не против. Как Лавруша высоко себя ценит. Идиот недоразвитый. Как и его пахан.
19.10.2021 15:01 Відповісти
США не собираются поддерживать Минские соглашения в российской интерпретации , только в чистом виде. А там РФ должна "безусловно вьівести иностранньіе войска и вооружения с территории Донбасса". Лавров блефует и боится участия США в процессе урегулирования.
19.10.2021 15:06 Відповісти
Лавруша наполягає на виконанні Мінска 2 і тільки цю угоду, бо там є підписи Плотніцкого та Захарченка. Про всі іньші документи він не хоче і згадувати. А все лише для того щоб зробити рашку посередником, а сторонами конфлікту Україну і лугандон.
19.10.2021 18:17 Відповісти
Ели американцы начнут плясать под балалайку путина вот тогда они согласнына участие при этом интересы Украины в кремле ни сколько не интересует,лавровы с путиными они решают за нас нашу судьбу и считают это своим правом.
19.10.2021 15:06 Відповісти
Можуть,одначе, недорахуватись зубів,якщо не хочуть рахуватись із Україною.
19.10.2021 15:18 Відповісти
А когда это кто-то плясал под балалайку пуйла? Тем более американцы
19.10.2021 15:47 Відповісти
Виходить що щось вигідне московії Вован вже підписав.
19.10.2021 15:07 Відповісти
нуланд недаремно приїздила про щось з кацапами домовились,до того каци були категорично проти
19.10.2021 18:26 Відповісти
Дайте коне-віслюкові вівса, бо саме не розуміє, про що ірже: -Ми згодні на участь США у Нормандському форматі,але тільки у тому випадку, якщо США погодиться "співати в унісон" із нами і допомогти нам "ізжерти" Україну. Санітари- на вихід!
19.10.2021 15:15 Відповісти
тільки Америка читає Мінські домовленості та Нормандські угоди звичним для всіх способом, не ззаду наперед.
А це касапів не влаштує...
19.10.2021 15:22 Відповісти
Відео помсти ромів військовим на Волині виявилось фейком
Відеопостановку поширили з фейкового акаунту в фейсбуці, контактний номер якого дійсний в ДНР

https://zaxid.net/news/ https://zaxid.net/news/

19.10.2021 15:29 Відповісти
Зато кацапы в своих сми все обсосали эту тему. Да еще и спросили, а почему ж не русские бъют атовцев?
19.10.2021 17:19 Відповісти
Питорашка не против ,если Америка поддержит невыполнимые , тупиковые договоренности , которые каждая сторона трактует как ей удобно !
19.10.2021 15:35 Відповісти
З якого це дива іхтамнєти виставляють свої умови?
19.10.2021 15:37 Відповісти
А ху-ху не ха-ха!
19.10.2021 15:41 Відповісти
тоесть США не ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ участия в Нормандских переговорах, и в других переговорах с рашистами до тех пор, пока они не выполнят Будапештскую бумагу, но поддерживать жертв рашистской оккупации экономически и предоставить оружие для защиты своих стран от алчного рашистского оккупанта
19.10.2021 15:59 Відповісти
условия будешь ставить овсу которым тебя кормят, конь в пальте
19.10.2021 16:04 Відповісти
Уважуха.
19.10.2021 16:14 Відповісти
Лицемерные последыши дела Гитлера- Сталина.
19.10.2021 16:14 Відповісти
Нужно всего -навсего поддержать формулу Штайнамауэра под которой подписались уже предатели с украинской стороны. И провести выборы в ДНР и ЛНР без вывода российских войск и ввести в ВР представителей ДНР и ЛНР. Ну и конечно, для этого изменить Конституцию Украины
19.10.2021 16:24 Відповісти
А почему его все считают лошадью? Обыкновенный старый ишак.
19.10.2021 16:24 Відповісти
не не это пожилой шимпанзе тоже не понимаю почему его все считают лошадью
19.10.2021 21:28 Відповісти
Я думаю Зеля будет не против.
19.10.2021 16:25 Відповісти
Что эта лавровская дебильная лошадь звездит ещё там??
19.10.2021 17:23 Відповісти
19.10.2021 18:56 Відповісти
Коняка збожеволила и понесла. Пристрелите её,чтоб беды не натворила.
19.10.2021 19:06 Відповісти
"Тебя,мусор, никто не спрашивает." (с)
19.10.2021 19:19 Відповісти
зачем вы эти заявления для рашистов сюда постоянно постите?
вы еще скабееву цитируйте почаще
они живут в другом мире, где они смехдержава, и что то реально решают
19.10.2021 19:42 Відповісти
Звучит опасно. Уж не договорились ли о чём за нашей спиной . . .
19.10.2021 19:44 Відповісти
Позиция раиси:
1. Мы против США в нормандском формате
2. Мы не против США, но на наших условиях
3. Мы не против США без условий
4. Чего изволите, барин?
19.10.2021 20:06 Відповісти
Ты пришли мне носки, но с условьем, шоб не спачкала их колбаса(с)
19.10.2021 22:41 Відповісти
ишь ты...раз поддержит тогда они не против. А если нет? А если нет то никто вас и не звал. Вот так! Это по нашему ,по расейски!
20.10.2021 01:58 Відповісти
А кто,интересно, подписал Минские соглашения с нашей стороны? Ведь это же "зрада" чистейшей воды. Что-то не слышно марусь звиробоев,федын правдорубиц,"ветеринаров" от Порошенко(участников Куликовской битвы).Это ж надо было так лизнуть Путину, что теперь ни Франция,ни Германия,ни США разгрести эти "конюшни " не могут. "Вагнергейт" тут отдыхает. "Минскгейт",вот чем бы заняться надо.
20.10.2021 06:57 Відповісти
 
 