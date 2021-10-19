Росія не проти участі США в Нормандському форматі, якщо Америка підтримає Мінські угоди, - Лавров

Росія не стане заперечувати проти участі США в Нормандських переговорах, якщо американська сторона підтримає Мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров.

"Якщо американці захочуть, якщо вони дійсно готові підтримати виконання мінських домовленостей, то справу можна вирішити дуже швидко", - сказав глава МЗС РФ.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.

