Росія не проти участі США в Нормандському форматі, якщо Америка підтримає Мінські угоди, - Лавров
Росія не стане заперечувати проти участі США в Нормандських переговорах, якщо американська сторона підтримає Мінські угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров.
"Якщо американці захочуть, якщо вони дійсно готові підтримати виконання мінських домовленостей, то справу можна вирішити дуже швидко", - сказав глава МЗС РФ.
Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що терміни проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені.
Топ коментарі
Valery Greff
19.10.2021 14:37
Alexey Chernyavsky
19.10.2021 14:38
Вася Шевченко #371210
19.10.2021 14:41
кажіть - працює
паспорта руцкие заставляли получать чтоб домбасяне поучаствовали в руцких выборах в гос/думу (их возили туда организованно автобусами и ж/д ну или просто тупо фальсифицировали результаты)
думаю никто пока не может понять что с этим делать... но все претензии рахи начинаются именно с "Украина обещала л/днр особый статус, местные выборы (фиг по каким законам), иметь собственную армию-милицию и право на референдум об отделении от Украины в любой момент..
такое счастье надо Украине????
А це касапів не влаштує...
вы еще скабееву цитируйте почаще
они живут в другом мире, где они смехдержава, и что то реально решают
1. Мы против США в нормандском формате
2. Мы не против США, но на наших условиях
3. Мы не против США без условий
4. Чего изволите, барин?