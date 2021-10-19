УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
Виконання Держоборонзамовлення - це коли замовлена зброя або в руках воїнів, або на складі ЗСУ, решта - маніпуляція, - нардеп "Голосу" Костенко

Виконання Держоборонзамовлення - це коли замовлена зброя або в руках воїнів, або на складі ЗСУ, решта - маніпуляція, - нардеп

Міноборони зриває не лише виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ), але і програму з використання держгарантій майже на таку ж суму, що і ДОЗ. І це наслідок неефективного менеджменту міністерства

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Майже мільярд доларів виділяє держава Міністерству оборони, щоб вони купили зброю і поставили її до війська. Але ніхто не говорить про те, що паралельно виділяються ще держгарантії майже на 20 млрд грн. І в цьому році ще жодна копійка не була використана, а це майже ще один ДОЗ. Тому питання в тому, чому ми не можемо щось використати, чому менеджмент не може освоїти кошти і закупити озброєння?" - зазначив нардеп.

Також читайте: Виконання Держоборонзамовлення у 2021-му випереджає минулорічний графік вдвічі, - Уруський

Крім того, Костенко підкреслює і ті маніпуляції, до яких вдається Міністерство оборони, щоб виправдати провал ДОЗ: що ніби-то держоборонзамовлення виконується за планом і вже укладено та пролонговано контрактів на 75 % від загальної суми.

"Витрата коштів не є виконанням ДОЗ. Виконання ДОЗ — це коли замовлена зброя з’являється або в руках у наших військовослужбовців, які знаходяться на фронті, або на складах ЗСУ. Тому ці 75%, про які зараз говорять — це не є виконанням, це ми закуповуємо те, що можемо закупити в нашому оборонно-промисловому комплексі. А він часто може виготовляти і якісь речі минулого століття", — заявив представник "Голосу".

Міноборони (7644) оборона (4881) зброя (7703) ЗСУ (7867) Костенко Роман (210) Держоборонзамовлення (62)
Топ коментарі
ти як та лошадь *****, читаєш все ззаду наперед. Мова йде за фінансування 2019-го року і пізніше.
19.10.2021 15:24 Відповісти
Выпей срочно успокоительное Игорёк,стратег и знаток всего всего-всего.сравнить армию до и после Петра вот в чём правда,и до и после Зе.
19.10.2021 15:23 Відповісти
У зебилів всі штані Порошенком обосрані
19.10.2021 15:46 Відповісти
так они и выполняют гособоронзаказ. вот только заказ из масквабада
19.10.2021 14:49 Відповісти
В часи порошенка були зірвані всі військові закупівлі. Гроші були перераховані авансами а товарів не має навіть досі!
19.10.2021 14:56 Відповісти
Выпей срочно успокоительное Игорёк,стратег и знаток всего всего-всего.сравнить армию до и после Петра вот в чём правда,и до и после Зе.
19.10.2021 15:23 Відповісти
Для мене петро це лише черговий мародер на чолі країни, тому я по ньому час не відмірюю.
19.10.2021 16:19 Відповісти
ти як та лошадь *****, читаєш все ззаду наперед. Мова йде за фінансування 2019-го року і пізніше.
19.10.2021 15:24 Відповісти
мова має йти з 2014 року, по військовим закупівлям які досі не виконані!!!!!
19.10.2021 16:20 Відповісти
У зебилів всі штані Порошенком обосрані
19.10.2021 15:46 Відповісти
ПЕСики перш ніж гавкати мають думати що вони говорять, бо порошенко ще за махінації з військовими замовленнями не відсидів, а вже критикує Зеленського за те саме що сам робив.
19.10.2021 16:21 Відповісти
задача ЗЕленого предателя - окончательно угробить оборонку и обескровить армию, так ему проще будет "заглянуть в очко ху@лу" ...
19.10.2021 15:03 Відповісти
Костенко про ці заборгованості, які тягнуться ще з 2019-го року, говорив таке:

"Скільки б ми не говорили про те, що нам дають мало коштів на придбання зброї. Тут питання, а чи можемо ми їх витратити? Торік майже 26 мільярдів було на розвиток озброєння військової техніки. Ми знаємо, що в нас 80% коштів ідуть на утримання армії - заробітні плати - і лише 20-30% йде на розвиток озброєння і військової техніки", - розповів у програмі "5 копійок" на "5 каналі" заступник голови фракції "Голос", секретар комітету ВР з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Він зауважив, що минулого року 2,5 млрд було не використано. Менеджмент Міноборони не може використати навіть те, що вже дали.

Крім того, цього року Рахункова палата вже говорила про дебіторську заборгованість, про те, що до кінця року може бути не використано 14 мільярдів. Ці кошти, які не використовують, просто потім повертаються до бюджету.
"Наряду з тим, що в нас є ДОЗ (Державне оборонне замовлення), там 23 млрд, у нас паралельно ще виділяються державні гарантії приблизно на 20 мільярдів. Цього року з цих грошей майже нічого не використали. Тому питання в тому, що менеджмент не може освоїти кошти і закупити озброєння", - наголосив Роман Костенко.

https://www.5.ua/********/menedzhment-minoborony-ne-zdaten-osvoity-vydileni-z-biudzhetu-koshty-deputat-257928.html Дивіться також повну версію програми "5 копійок":
19.10.2021 15:36 Відповісти
А може це не наслідок неефективного менеджементу, а щось інше? А може інформація про висунення підозри про держзраду Тарану у якомусь там році не була дезою?
19.10.2021 15:45 Відповісти
Голос в черговий раз намагається здійняти галас!
19.10.2021 16:10 Відповісти
 
 