Виконання Держоборонзамовлення - це коли замовлена зброя або в руках воїнів, або на складі ЗСУ, решта - маніпуляція, - нардеп "Голосу" Костенко

Міноборони зриває не лише виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ), але і програму з використання держгарантій майже на таку ж суму, що і ДОЗ. І це наслідок неефективного менеджменту міністерства

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Майже мільярд доларів виділяє держава Міністерству оборони, щоб вони купили зброю і поставили її до війська. Але ніхто не говорить про те, що паралельно виділяються ще держгарантії майже на 20 млрд грн. І в цьому році ще жодна копійка не була використана, а це майже ще один ДОЗ. Тому питання в тому, чому ми не можемо щось використати, чому менеджмент не може освоїти кошти і закупити озброєння?" - зазначив нардеп.

Крім того, Костенко підкреслює і ті маніпуляції, до яких вдається Міністерство оборони, щоб виправдати провал ДОЗ: що ніби-то держоборонзамовлення виконується за планом і вже укладено та пролонговано контрактів на 75 % від загальної суми.

"Витрата коштів не є виконанням ДОЗ. Виконання ДОЗ — це коли замовлена зброя з’являється або в руках у наших військовослужбовців, які знаходяться на фронті, або на складах ЗСУ. Тому ці 75%, про які зараз говорять — це не є виконанням, це ми закуповуємо те, що можемо закупити в нашому оборонно-промисловому комплексі. А він часто може виготовляти і якісь речі минулого століття", — заявив представник "Голосу".