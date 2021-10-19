Виконання Держоборонзамовлення - це коли замовлена зброя або в руках воїнів, або на складі ЗСУ, решта - маніпуляція, - нардеп "Голосу" Костенко
Міноборони зриває не лише виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ), але і програму з використання держгарантій майже на таку ж суму, що і ДОЗ. І це наслідок неефективного менеджменту міністерства
Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Майже мільярд доларів виділяє держава Міністерству оборони, щоб вони купили зброю і поставили її до війська. Але ніхто не говорить про те, що паралельно виділяються ще держгарантії майже на 20 млрд грн. І в цьому році ще жодна копійка не була використана, а це майже ще один ДОЗ. Тому питання в тому, чому ми не можемо щось використати, чому менеджмент не може освоїти кошти і закупити озброєння?" - зазначив нардеп.
Крім того, Костенко підкреслює і ті маніпуляції, до яких вдається Міністерство оборони, щоб виправдати провал ДОЗ: що ніби-то держоборонзамовлення виконується за планом і вже укладено та пролонговано контрактів на 75 % від загальної суми.
"Витрата коштів не є виконанням ДОЗ. Виконання ДОЗ — це коли замовлена зброя з’являється або в руках у наших військовослужбовців, які знаходяться на фронті, або на складах ЗСУ. Тому ці 75%, про які зараз говорять — це не є виконанням, це ми закуповуємо те, що можемо закупити в нашому оборонно-промисловому комплексі. А він часто може виготовляти і якісь речі минулого століття", — заявив представник "Голосу".
"Скільки б ми не говорили про те, що нам дають мало коштів на придбання зброї. Тут питання, а чи можемо ми їх витратити? Торік майже 26 мільярдів було на розвиток озброєння військової техніки. Ми знаємо, що в нас 80% коштів ідуть на утримання армії - заробітні плати - і лише 20-30% йде на розвиток озброєння і військової техніки", - розповів у програмі "5 копійок" на "5 каналі" заступник голови фракції "Голос", секретар комітету ВР з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Він зауважив, що минулого року 2,5 млрд було не використано. Менеджмент Міноборони не може використати навіть те, що вже дали.
Крім того, цього року Рахункова палата вже говорила про дебіторську заборгованість, про те, що до кінця року може бути не використано 14 мільярдів. Ці кошти, які не використовують, просто потім повертаються до бюджету.
"Наряду з тим, що в нас є ДОЗ (Державне оборонне замовлення), там 23 млрд, у нас паралельно ще виділяються державні гарантії приблизно на 20 мільярдів. Цього року з цих грошей майже нічого не використали. Тому питання в тому, що менеджмент не може освоїти кошти і закупити озброєння", - наголосив Роман Костенко.
