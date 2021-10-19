США підтримають оборонні реформи України для досягнення членства в НАТО, - Остін

США мають намір підтримувати оборонну реформу в Україні до досягнення нею критеріїв членства в НАТО.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном, інформує Цензор.НЕТ.

"Після саміту НАТО в червні 2014 року союзники НАТО запевнили в підтримці України в її намірах стати повноправним членом НАТО. Ми залишаємося непохитними в підтримці оборонної реформи України, що сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО", - зазначив Остін.

За його словами, під час візиту в Україну він провів змістовні переговори з Тараном про рамкову угоду, підписану в ході візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в серпні 2021 року.

"Ця угода надає нам стратегічні засади оборонного партнерства, і ми збираємося зміцнювати наше стратегічне партнерство", - додав глава Пентагону.

За його словами, президент США Джо Байден неодноразово підкреслював, що США взяли на себе зобов'язання допомогти Україні в підтримці її територіальної цілісності і недоторканності.

"І ми серйозно ставимося до цього. Я тут для того, щоб ще раз запевнити в наших серйозних намірах", - резюмував він.